🌐 Marc Marquez conquista il decimo Mondiale della carriera: ottavo in Portogallo, supera Rossi nel totale dei titoli e raggiunge Agostini nella classe regina. Bezzecchi vince davanti a Martin e Fernandez.

Un ottavo posto che vale il Mondiale

Il traguardo della storia arriva lontano dal podio. Marc Marquez è campione del mondo MotoGP 2026: domenica 22 novembre, a Portimão, lo spagnolo della Ducati chiude ottavo e conquista il decimo titolo iridato della carriera. La vittoria del Gran Premio del Portogallo va a Marco Bezzecchi, davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez. Aprilia occupa tutte e tre le posizioni del podio, ma la festa per il campionato piloti è nel box del numero 93.

Per Marquez è il secondo successo mondiale consecutivo con il Ducati Lenovo Team. Il risultato portoghese rende il suo vantaggio inattaccabile prima dell’ultimo appuntamento a Valencia: per chiudere i conti gli sarebbe bastato anche il nono posto. Dopo la caduta nella Sprint del sabato, che aveva rinviato l’incoronazione, questa volta riesce a portare a termine la gara e a ottenere i punti necessari. Il titolo arriva così attraverso un piazzamento, non con una vittoria.

Dieci titoli totali, otto nella classe regina

Il numero dieci va letto distinguendo le categorie. Ai campionati conquistati in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012, Marquez aggiunge otto corone nella classe regina. Il percorso cominciato nelle cilindrate minori lo ha portato al debutto vincente in MotoGP nel 2013, quando conquistò il titolo da esordiente con la Honda. Dopo il lungo ciclo di successi con la casa giapponese, il trasferimento sulla Ducati ha aperto un’altra fase della sua carriera.

Con il successo del 2026 supera Valentino Rossi, fermo a nove Mondiali complessivi e sette nella categoria maggiore. Nella classe regina raggiunge invece Giacomo Agostini a quota otto. Sono due confronti diversi: il sorpasso su Rossi riguarda sia il totale delle corone sia quelle tra i grandi, mentre l’aggancio ad Agostini riguarda esclusivamente la cilindrata principale. È questa distinzione a dare la misura esatta del traguardo raggiunto in Portogallo.

La domenica di Bezzecchi e il podio tutto Aprilia

Marquez era scattato davanti, passando al comando al termine del primo giro, ma la corsa ha presto cambiato padrone. Fernandez, Martin e Bezzecchi hanno portato le Aprilia nelle prime tre posizioni, mentre il leader del campionato arretrava. La sua domenica si è trasformata in una gara nelle posizioni di rincalzo, con un obiettivo concreto: restare dentro la zona che gli avrebbe assicurato il Mondiale senza dipendere dai risultati degli avversari.

Bezzecchi ha completato il fine settimana con la doppietta Sprint e Gran Premio, centrando la settima vittoria domenicale della stagione. Martin ha concluso secondo e Fernandez terzo. Il risultato lascia i due piloti ufficiali Aprilia separati da appena due punti nella lotta per il secondo posto mondiale. Per la casa di Noale, la tripletta di Portimão significa anche il comando della classifica costruttori prima dell’ultima gara dell’anno.

Dalla caduta del sabato al titolo della domenica

L’attesa si era allungata nella Sprint del 21 novembre. Marquez era caduto al penultimo giro mentre occupava una posizione che avrebbe potuto consegnargli il campionato. La possibilità di festeggiare già al sabato era svanita, lasciando aperta la sfida per la gara lunga. Il giorno dopo, l’ottavo posto ha cancellato l’incertezza aritmetica: il campionato piloti si è chiuso con un appuntamento d’anticipo, nonostante il successo pieno di Bezzecchi.

Il sabato portoghese aveva già assegnato un altro trofeo. Grazie alla vittoria di Bezzecchi e al quinto posto di Martin, Aprilia Racing aveva conquistato il titolo mondiale team. Nella stessa giornata l’italiano aveva ottenuto la pole position con il record del circuito in 1’37.201, la sua sesta partenza al palo stagionale. Fernandez aveva completato la doppietta delle moto di Noale nella Sprint, chiudendo secondo con la squadra Trackhouse.

La rimonta cominciata da 102 punti di ritardo

Il titolo nasce soprattutto da ciò che è accaduto prima di Portimão. Dopo il Gran Premio d’Italia al Mugello, Marquez aveva 102 punti di ritardo da Bezzecchi. Era rientrato dopo l’infortunio rimediato nella Sprint di Le Mans, gli interventi chirurgici e l’assenza dal fine settimana della Catalogna. Al Mugello aveva concluso settimo: un ritorno ai punti, ma ancora lontano dal vertice della classifica e dai risultati necessari per riaprire davvero la corsa iridata.

Da quel momento ha costruito il recupero che gli ha consegnato il campionato, il più ampio per distacco iniziale nella storia della categoria. Il primo successo domenicale è arrivato in Ungheria; alla vigilia del finale di stagione il bilancio è di sette vittorie nei Gran Premi e dieci nelle Sprint. Marquez aggiunge così due titoli con Ducati ai sei conquistati in MotoGP con Honda, confermandosi campione con entrambe le case per più di una stagione.

Ducati arriva a cinque campionati piloti consecutivi

Per Ducati, il Mondiale di Marquez prolunga una serie iniziata nel 2022: cinque titoli piloti consecutivi con tre campioni diversi. Francesco Bagnaia aveva vinto nel 2022 e nel 2023, Jorge Martin nel 2024, Marquez nel 2025 e ora nel 2026. La nuova affermazione arriva nell’anno del centenario della casa di Borgo Panigale e porta a sei il totale dei suoi campionati piloti nella classe MotoGP.

Il primo era stato conquistato da Casey Stoner nel 2007. Nella stagione 2026, prima dell’appuntamento conclusivo, Ducati conta nove vittorie nei Gran Premi: sette firmate da Marc Marquez, una da Alex Marquez e una da Fabio Di Giannantonio. Nelle Sprint i successi sono dodici, distribuiti tra Marc Marquez, vincitore dieci volte, Francesco Bagnaia e Alex Marquez, con una vittoria ciascuno.

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