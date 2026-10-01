Michelle Masullo lascia il GF Vip: l’abbraccio con Jo Squillo

🌐 Michelle Masullo ha già lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, ma fuori dal reality ad attenderla c’era una persona per lei tutt’altro che estranea: Jo Squillo. La prima eliminata di questa edizione, dopo pochi giorni trascorsi tra le mura di Cinecittà, è tornata alla vita di tutti i giorni e ha trovato in aeroporto la sua “madre elettiva”, pronta ad accoglierla con un lungo abbraccio. Un incontro carico di emozione che ha chiuso una parentesi breve, ma intensa, dell’avventura televisiva di Michelle.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni

L’uscita dalla Casa ha segnato per Michelle Masullo il ritorno improvviso a una quotidianità che, fino a poche ore prima, sembrava lontanissima.

La concorrente era entrata nel Grande Fratello Vip 9 come DJ, modella e volto già conosciuto dal pubblico televisivo. Il suo percorso, però, si è interrotto prima di quanto probabilmente immaginasse: Michelle è stata infatti la prima concorrente eliminata della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Ad aspettarla, una volta arrivata in aeroporto, c’era Jo Squillo.

Il loro incontro è stato immortalato in un video condiviso sui social e mostra la showgirl raggiungere Michelle e stringerla in un abbraccio. Un momento particolarmente significativo proprio perché tra le due esiste da anni un rapporto che va ben oltre la semplice amicizia o collaborazione professionale.

Jo Squillo, quella “madre elettiva” che l’ha aspettata fuori

Il legame tra Michelle Masullo e Jo Squillo è uno degli aspetti più conosciuti della biografia della concorrente.

Le due si sono incontrate nel 2018, quando Michelle era ancora agli inizi del suo percorso nel mondo dello spettacolo. Da quell’incontro è nata una relazione personale e professionale molto stretta.

Michelle ha raccontato all’interno della Casa che, quando frequentava ancora il liceo, si divideva tra il Friuli e Milano per inseguire le prime opportunità come modella. Gli spostamenti erano complicati e, in alcune occasioni, si trovava a dover trascorrere la notte fuori casa.

È stato in quel periodo che Jo Squillo ha iniziato a starle accanto. Secondo il racconto della stessa Michelle, la showgirl le offrì anche la possibilità di dormire a casa del padre quando aveva bisogno di fermarsi a Milano.

Da allora il rapporto si è trasformato in qualcosa di molto più profondo.

Michelle ha definito Jo una sorta di seconda madre, mentre la stessa showgirl ha parlato della giovane come della sua “figlia elettiva”. Le due hanno inoltre condiviso importanti esperienze professionali.

Dalla televisione a Pechino Express

Il rapporto tra Michelle e Jo non è rimasto confinato alla vita privata.

Nel 2026 le due hanno partecipato insieme anche a Pechino Express, formando la coppia delle DJ. L’esperienza ha consolidato ulteriormente la loro complicità e le ha portate fino alla fase conclusiva del programma, chiudendo il percorso al secondo posto.

È anche questo il motivo per cui l’ingresso di Michelle nel Grande Fratello Vip aveva attirato particolare attenzione.

La giovane DJ arrivava infatti al reality con una storia televisiva già riconoscibile, ma soprattutto con un legame con Jo Squillo che il pubblico aveva avuto modo di conoscere negli anni.

Durante la sua permanenza nella Casa, Michelle ha parlato più volte di questa relazione, spiegando quanto fosse importante per lei la presenza di Jo nella propria vita.

Un’esperienza breve ma intensa

L’eliminazione ha chiuso rapidamente il percorso di Michelle nel reality, ma non ha cancellato l’impatto che quei giorni hanno avuto sulla concorrente.

Dopo aver riacceso il telefono e ritrovato il contatto con il mondo esterno, Michelle ha raccontato sui social le sensazioni provate durante la permanenza nella Casa.

Ha descritto il GF Vip come un’esperienza capace di far emergere emozioni molto diverse: momenti di forza alternati ad altri di fragilità, confusione e paura. Ha parlato anche della sensazione di essersi messa in discussione e di aver vissuto un percorso personale oltre che televisivo.

Particolarmente importante, nel suo messaggio, è stato il riferimento alle altre concorrenti.

Michelle ha raccontato di aver trovato con loro momenti di condivisione e sostegno, sottolineando il rapporto costruito durante la permanenza nella Casa. Un bilancio positivo sul piano umano, nonostante la conclusione anticipata dell’avventura.

“Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni”

Nel messaggio pubblicato dopo l’eliminazione, Michelle non ha nascosto le difficoltà affrontate.

L’esperienza del reality, infatti, significa vivere per giorni sotto osservazione, lontano dalla propria routine e dalle persone che fanno parte della propria vita. Per una concorrente che aveva appena iniziato a conoscere gli altri inquilini, l’eliminazione ha quindi rappresentato una separazione improvvisa da un gruppo con cui aveva condiviso una quotidianità molto particolare.

Il suo racconto è stato quello di un’esperienza fatta di risate, pianti, discussioni, paura e momenti di introspezione.

E proprio il rapporto con il pubblico sembra aver rappresentato una delle sorprese più importanti dopo l’uscita.

Michelle ha spiegato di essere rimasta colpita dai tanti messaggi ricevuti una volta tornata in possesso del telefono. Tra le parole che più l’hanno colpita c’era una frase ricorrente: “Ti capisco”.

Per lei, ha raccontato, sentirsi compresa e vista oltre l’immagine televisiva ha avuto un significato particolare.

La prima eliminazione non cancella il percorso

L’avventura televisiva di Michelle Masullo si è dunque conclusa molto presto, ma il suo percorso professionale è tutt’altro che terminato.

La concorrente, classe 1999, ha costruito negli anni una carriera tra moda, televisione e musica. È conosciuta anche per la partecipazione a L’Eredità, dove è stata una delle professoresse, e ha trasformato progressivamente la passione per la musica in un’attività professionale come DJ.

Durante la pandemia ha iniziato a lavorare maggiormente come DJ sui social, sviluppando un’identità artistica che si è aggiunta al percorso nel mondo della moda e della televisione.

È inoltre laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità alla IULM, un percorso che si affianca alle esperienze maturate davanti alle telecamere.

Il Grande Fratello Vip rappresentava quindi un nuovo capitolo di una carriera già articolata.

Ora Michelle riparte dalla musica

Con la porta rossa ormai alle spalle, Michelle sembra intenzionata a tornare rapidamente ai suoi impegni.

Nel messaggio pubblicato dopo l’uscita ha infatti anticipato che riprenderà il suo tour, tornando così alla sua attività musicale.

La parentesi del Grande Fratello Vip è stata breve, ma ha aggiunto un altro tassello alla sua esposizione televisiva e ha permesso al pubblico di conoscere aspetti della sua storia personale che difficilmente sarebbero emersi in un normale percorso professionale.

E, soprattutto, l’eliminazione ha prodotto una scena destinata a restare tra i momenti più personali del suo ingresso e della sua uscita dal programma: il ritorno in aeroporto e l’abbraccio con Jo Squillo.

Un abbraccio che racconta un legame lungo otto anni

Più che una semplice accoglienza dopo un’eliminazione, l’incontro in aeroporto ha rappresentato la conferma di un rapporto costruito nel tempo.

Dal primo incontro del 2018 fino alle esperienze condivise in televisione e a Pechino Express, Jo Squillo è rimasta una presenza importante nella vita di Michelle.

La definizione di “madre elettiva”, utilizzata dalla stessa Masullo, sintetizza un legame che le due hanno raccontato più volte davanti alle telecamere.

Ora che il Grande Fratello Vip è diventato per Michelle un capitolo già concluso, la giovane DJ può tornare alla sua vita professionale e personale. Fuori dalla Casa, almeno per il momento, non ci sono più telecamere né confessionali.

C’è però una presenza che non è mai venuta meno: Jo Squillo, pronta ad aspettarla al suo ritorno e a trasformare l’uscita dal reality in un nuovo inizio.