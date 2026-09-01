MetroZibaldone – Sparatoria al rave in Svizzera, arrestato il killer

Iran-Usa, la tregua finisce sotto i missili

La notizia più pesante del 31 agosto arriva dal Medio Oriente, dove Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente dopo settimane di relativa tregua militare. Washington ha annunciato di aver attaccato due lanciarazzi iraniani sull’isola di Larak, nello Stretto di Hormuz, sostenendo che le installazioni fossero utilizzate per preparare il lancio di razzi capaci di disseminare mine nello strategico passaggio marittimo. L’operazione rappresenta il primo attacco americano diretto contro obiettivi iraniani dalla fine di luglio.

La risposta iraniana è arrivata nelle ore successive. Teheran ha dichiarato di avere lanciato missili contro basi militari statunitensi in Giordania e contro obiettivi americani nella regione. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha invece smentito le dichiarazioni relative a danni alle proprie strutture. Il bilancio delle vittime resta incerto e non è stato possibile verificare autonomamente tutte le informazioni provenienti dalle parti.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato una risposta più dura, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha contemporaneamente ribadito la disponibilità di Teheran a una soluzione negoziata. La situazione resta quindi sospesa tra una nuova escalation militare e la ricerca di un canale diplomatico.

Hormuz torna al centro della crisi energetica

Lo Stretto di Hormuz rappresenta il punto più delicato della nuova crisi. Attraverso questo corridoio passa una quota rilevante del commercio mondiale di petrolio e gas e ogni minaccia alla navigazione produce conseguenze immediate sui mercati.

Il Brent è salito oltre i 90 dollari al barile, con un aumento superiore al 2%, mentre i mercati azionari hanno reagito negativamente all’improvviso ritorno degli scontri. La crisi ha inoltre riportato sotto pressione il trasporto marittimo nell’area del Golfo.

L’escalation arriva proprio mentre il G20 finanziario discute a Asheville l’economia globale, l’inflazione, il debito e gli effetti delle tensioni geopolitiche sui prezzi dell’energia. La presenza del ministro russo delle Finanze Anton Siluanov ha inoltre provocato proteste da parte delle delegazioni europee.

Nepal, oltre 900 morti e migliaia di dispersi: soccorritori nei tunnel

Il secondo grande dramma internazionale riguarda il Nepal. Il bilancio delle alluvioni e delle frane che hanno devastato l’area himalayana ha continuato a crescere nella giornata del 31 agosto, superando 900 vittime in Nepal e arrivando complessivamente a circa 919 morti considerando anche il Tibet cinese. Le persone disperse sono oltre 4.700.

La situazione più urgente riguarda gli impianti idroelettrici. Circa 900 lavoratori risultano coinvolti nei progetti colpiti dalle inondazioni nei distretti di Rasuwa e Nuwakot e centinaia potrebbero essere ancora intrappolati all’interno delle gallerie. In uno dei progetti più colpiti, l’Upper Trishuli-1, risultano disperse centinaia di persone.

Le squadre di soccorso stanno utilizzando escavatori, perforatrici e apparecchiature per cercare di raggiungere le gallerie sommerse o ricoperte dal fango. Le operazioni sono complicate dalla possibilità di nuove frane e dalla distruzione di strade e ponti.

La catastrofe ha inoltre colpito pesantemente il sistema energetico del Nepal. Numerosi impianti idroelettrici sono stati danneggiati proprio mentre il Paese dipende in misura crescente dalla produzione elettrica da fonte idrica. Le autorità hanno dovuto concentrare le risorse contemporaneamente sulle ricerche dei dispersi, sull’assistenza alla popolazione e sul ripristino delle infrastrutture.

Sparatoria al rave in Svizzera, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad Aarau, in Svizzera. La polizia cantonale ha arrestato un 43enne svizzero, ritenuto il presunto autore degli spari esplosi al termine di un rave nell’area dell’ippodromo di Schachen.

Nell’attacco è morta Maria Spinelli, 22 anni, italiana originaria dell’Abruzzo, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono anche due italiani, già dimessi dall’ospedale. Le autorità ritengono al momento che il 43enne abbia agito da solo.

Il movente non è stato ancora stabilito. L’indagine dovrà chiarire anche la dinamica esatta della sparatoria e la provenienza delle armi utilizzate. Il rave aveva raccolto circa 3.000-3.500 partecipanti e gli spari erano iniziati quando la manifestazione stava terminando e molti presenti si stavano dirigendo verso l’uscita.

La morte della giovane ha provocato una forte reazione in Italia. La famiglia attende ora gli accertamenti medico-legali necessari per il riconoscimento e il successivo rimpatrio della salma.

Cipro, il naufragio del FiloJet sale a otto vittime

Restano drammatiche le conseguenze del naufragio del FiloJet, il traghetto ad alta velocità affondato al largo di Kyrenia, nella parte settentrionale di Cipro. L’imbarcazione aveva a bordo 267 persone, tra passeggeri ed equipaggio.

Il bilancio aggiornato è di otto morti e 17 dispersi, mentre 242 persone sono state tratte in salvo. Il comandante e altri membri dell’equipaggio sono stati sottoposti a provvedimenti giudiziari dopo le accuse dei superstiti sulle modalità di gestione dell’emergenza.

Secondo diverse testimonianze, l’imbarcazione avrebbe iniziato a imbarcare acqua prima di capovolgersi. Gli investigatori devono ora stabilire se l’incidente sia stato provocato da un problema strutturale, da un’infiltrazione d’acqua o da una gestione non corretta dell’emergenza.

Il relitto si trova a grande profondità e le operazioni di ricerca dei dispersi sono quindi particolarmente complesse.

Ucraina, continua la pressione russa su Kiev

La guerra in Ucraina resta tra i principali dossier internazionali anche dopo il nuovo fronte aperto in Medio Oriente. Kiev ha registrato un’altra notte di attacchi con droni, arrivando al quinto giorno consecutivo di bombardamenti sulla capitale e sull’area circostante.

Nell’ultima ondata sono rimaste ferite quattro persone e sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini e attività commerciali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il lancio di circa 1.500 droni nell’arco di quattro giorni.

Gli attacchi arrivano pochi giorni dopo il raid sul deposito di munizioni di Myla, nella regione di Kiev, che ha provocato 38 morti. La Russia continua inoltre a minacciare nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine con l’avvicinarsi della stagione fredda.

Roma, padre, madre e figlia trovati morti in casa

Una tragedia familiare ha sconvolto Roma. A Pietralata, nella periferia orientale della capitale, padre, madre e figlia di cinque anni sono stati trovati morti nell’abitazione di via dell’Antracite. Anche il cane della famiglia è stato trovato senza vita.

L’allarme era stato dato da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione hanno trovato i tre corpi, tutti con ferite provocate da arma da fuoco.

Nell’appartamento è stata sequestrata una pistola e gli investigatori stanno verificando la dinamica. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio è al momento quella maggiormente considerata, ma gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la sequenza dei fatti.

Di Battista, arrivati all’Avana i medici italiani

Proseguono a Cuba gli aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare, ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana dopo il grave malore accusato nei giorni scorsi a Santa Clara, resta in condizioni serie.

All’Avana sono arrivati due specialisti del Policlinico Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore, insieme alla compagna di Di Battista. L’obiettivo è valutare direttamente le condizioni cliniche e stabilire se sia possibile procedere al trasferimento in Italia.

Il trasferimento con un aereo sanitario era stato predisposto, ma la decisione dipende dalle condizioni del paziente. Di Battista ha comunicato nelle ore precedenti di essere cosciente e determinato a rientrare in Italia.

Piacenza, muore un corriere durante una consegna

A Piacenza è morto durante una consegna Pasquale Andriotta, corriere di 42 anni e padre di tre figli. L’uomo ha accusato un malore mentre stava lavorando in città.

Il decesso è avvenuto proprio nell’ultimo giorno del suo contratto a termine. Andriotta lavorava per una società fornitrice di BRT e, secondo quanto riferito dai colleghi, era preoccupato per il possibile mancato rinnovo. La tragedia si è consumata mentre i lavoratori dell’appalto stavano contestando carichi di lavoro e condizioni organizzative.

Saranno gli accertamenti sanitari a stabilire la causa precisa del decesso.

Economia, petrolio sopra i 90 dollari e mercati sotto pressione

La nuova crisi tra Stati Uniti e Iran ha immediatamente modificato lo scenario energetico. Il petrolio Brent è tornato sopra quota 90 dollari al barile, mentre gli investitori hanno ridotto l’esposizione agli asset più rischiosi.

La principale preoccupazione riguarda la sicurezza delle rotte nello Stretto di Hormuz. Il ritorno delle operazioni militari e la minaccia di mine navali hanno aumentato i costi e i rischi per le compagnie di navigazione.

Anche le Borse del Golfo hanno chiuso in ribasso. La combinazione tra petrolio più caro, tensioni geopolitiche e incertezza sulle forniture riporta inoltre in primo piano il rischio di nuove pressioni inflazionistiche.

Serie A, Roma travolge il Lecce 4-0

Sul fronte sportivo, la Roma chiude il 31 agosto con una delle prestazioni più nette della seconda giornata di Serie A. Al Via del Mare i giallorossi hanno battuto il Lecce 4-0, centrando la seconda vittoria consecutiva.

Protagonista Donyell Malen, autore di una doppietta. Matías Soulé ha firmato il terzo gol, mentre Rodrigo Mora ha completato il poker nella ripresa. La Roma ha così segnato otto gol nelle prime due giornate senza subirne alcuno.

Il successo consente alla squadra di Gian Piero Gasperini di rimanere a punteggio pieno e conferma l’avvio positivo della nuova stagione.

Atalanta-Bologna, Samardzic decide al 96′

Ancora più rocambolesco il finale di Atalanta-Bologna. La squadra bergamasca ha vinto 1-0 grazie a Lazar Samardzic, autore del gol decisivo al 96′.

Il Bologna aveva disputato una buona gara e aveva sfiorato il vantaggio, colpendo anche un palo. La partita sembrava destinata a chiudersi senza reti, ma nel recupero Samardzic ha trovato la conclusione che ha deciso il posticipo.

L’Atalanta resta così a punteggio pieno dopo due giornate.

US Open, Alcaraz torna e vince in tre set

La giornata degli US Open ha regalato il ritorno in singolare di Carlos Alcaraz dopo 139 giorni di assenza per l’infortunio al polso destro. Il campione in carica ha superato Roman Safiullin con un netto 6-4, 6-4, 6-4.

Lo spagnolo ha chiuso il match dopo due ore e venti minuti e affronterà al secondo turno il portoghese Jaime Faria.

Aryna Sabalenka ha iniziato invece la difesa del titolo battendo Camila Osorio 6-2, 6-4. Stefanos Tsitsipas ha eliminato la testa di serie numero 10 Arthur Fils in quattro set, mentre Andrey Rublev ha rimontato Otto Virtanen dopo essere stato sotto di due set.

Djokovic eliminato al primo turno dopo vent’anni

La sorpresa più clamorosa del torneo è però l’eliminazione di Novak Djokovic. Il serbo è stato battuto dall’argentino Mariano Navone al quinto set con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

È la prima volta da vent’anni che Djokovic viene eliminato al primo turno degli US Open. La sconfitta modifica anche il percorso di Matteo Berrettini, che non affronterà il serbo al secondo turno.

Berrettini batte Wawrinka, addio Slam per lo svizzero

Matteo Berrettini ha superato Stan Wawrinka in tre set, vincendo 7-6, 7-6, 6-0. I primi due set sono stati decisi al tie-break, prima del dominio dell’italiano nella terza frazione.

Per Wawrinka, 41 anni e tre volte campione Slam, è stata l’ultima apparizione in un torneo Major. Berrettini affronterà ora Mariano Navone, l’uomo che ha eliminato Djokovic.

US Open, Arnaldi e Cinà eliminati

La giornata italiana a New York ha avuto anche due eliminazioni. Matteo Arnaldi è stato battuto dall’australiano James Duckworth in quattro set, 5-7, 6-3, 6-2, 7-6, mentre Federico Cinà ha ceduto ad Alex Michelsen con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-0.

Luciano Darderi e Elisabetta Cocciaretto, invece, non hanno completato il loro debutto nella giornata per effetto dei rinvii legati al programma e alla pioggia. I loro incontri sono stati riprogrammati per il 1° settembre.

Basket, l’Italia cede alla Serbia 64-76

A Pesaro l’Italbasket ha perso 64-76 contro la Serbia nelle qualificazioni al Mondiale 2027. Gli azzurri hanno resistito per buona parte della gara davanti a un palazzetto esaurito, ma nel finale la qualità della formazione serba ha fatto la differenza.

Nicolò Mannion è stato il miglior realizzatore italiano con 23 punti. Per la Serbia, Aleksa Avramovic e Marko Guduric hanno prodotto complessivamente 39 punti.

La sconfitta complica il cammino dell’Italia nel girone e la fa scivolare al terzo posto.

Pallavolo, Italia ai quarti degli Europei

La nazionale femminile di pallavolo ha invece centrato i quarti di finale degli Europei. Le azzurre hanno battuto la Bulgaria 3-0, con i parziali di 25-18, 25-13 e 25-12.

La squadra allenata da Julio Velasco ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, confermando il rendimento mostrato nella fase a gironi e conquistando l’accesso alla fase successiva del torneo.