CiliaVine, il mini robot che cattura cellule tumorali nei vasi

🌐 CiliaVine, il mini robot magnetico che lavora dentro i vasi sanguigni, ha mostrato in laboratorio di poter aumentare la distribuzione dei farmaci, accelerare la dissoluzione dei coaguli e catturare cellule tumorali circolanti nei campioni di tutti i 23 pazienti con tumore al fegato coinvolti nello studio.

Un minuscolo robot morbido, guidato dall’esterno attraverso campi magnetici, potrebbe cambiare il modo in cui immaginiamo alcune terapie all’interno dei vasi sanguigni. Si chiama CiliaVine e il suo punto di forza non è soltanto la capacità di muoversi, ma quella di modificare localmente il comportamento del sangue.

Il dispositivo, sviluppato da un gruppo di ricercatori cinesi e di Hong Kong, è ricoperto da una serie di minuscole strutture flessibili che ricordano le ciglia presenti in natura. Quando vengono azionate magneticamente, queste strutture oscillano e producono movimenti controllati nel fluido circostante.

Il risultato è sorprendente: invece di lasciare che il sangue trasporti passivamente farmaci, cellule o altre particelle, il robot può spingerli verso la parete del vaso, allontanarli oppure creare piccoli vortici capaci di aumentare il mescolamento.

È questa la caratteristica che apre le prospettive più interessanti. Perché la ricerca non riguarda un’unica applicazione, ma tre fronti distinti: somministrazione mirata dei farmaci, trattamento dei coaguli e cattura delle cellule tumorali circolanti.

Come funziona CiliaVine dentro il flusso sanguigno

Per capire perché un dispositivo così piccolo possa avere un effetto tanto significativo bisogna partire dal comportamento del sangue.

All’interno dei vasi il flusso tende a essere organizzato in strati relativamente regolari. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere efficiente la circolazione, ma rappresenta anche un ostacolo quando si vuole spostare una sostanza dalla zona centrale del vaso fino alla sua parete.

Un farmaco presente nel sangue, per esempio, può essere trasportato lungo il vaso senza raggiungere con sufficiente efficacia l’area che dovrebbe trattare.

CiliaVine prova a risolvere proprio questo problema.

Il robot viene collegato a un filoguida medico e le sue strutture simili a ciglia vengono controllate da un campo magnetico esterno. Modificando il movimento delle ciglia, i ricercatori possono cambiare la direzione dei flussi microscopici che si formano intorno al dispositivo.

In questo modo il robot diventa una sorta di regolatore locale della circolazione, capace di intervenire in un punto preciso senza dover modificare il flusso dell’intero sistema sanguigno.

Più farmaco verso la parete del vaso

Uno dei primi esperimenti ha riguardato la distribuzione di un farmaco modello.

Nei test di laboratorio, l’attivazione di CiliaVine ha aumentato in maniera significativa la quantità di sostanza che riusciva a raggiungere la parete del vaso rispetto alla semplice diffusione naturale.

I numeri danno la misura dell’effetto: la quantità complessiva arrivata alla parete è risultata superiore del 146%, mentre a un millimetro oltre la parete è arrivato il 75% in più rispetto alla condizione senza manipolazione del flusso.

Non significa che un simile incremento possa già essere tradotto direttamente in un trattamento per i pazienti. Il risultato appartiene alla fase sperimentale e dimostra soprattutto un principio fisico: controllare il microflusso può rendere più efficace il trasporto trasversale delle sostanze nel sangue.

È una prospettiva potenzialmente importante soprattutto per quelle terapie nelle quali la concentrazione del farmaco nel punto esatto dell’intervento può fare la differenza.

Il robot accelera anche la dissoluzione dei coaguli

La seconda applicazione studiata riguarda uno dei problemi più urgenti della medicina vascolare: i trombi.

Per dissolvere un coagulo possono essere utilizzati farmaci trombolitici, tra cui il tPA, che favorisce la degradazione della struttura che mantiene compatto il trombo. Ma anche in questo caso il farmaco deve riuscire a raggiungere il coagulo in modo efficace.

CiliaVine può intervenire sul flusso proprio intorno alla massa da trattare.

Nei modelli sperimentali utilizzati dai ricercatori, quando il robot veniva azionato insieme al trattamento trombolitico, il coagulo si dissolveva in circa 40 minuti, contro una media di circa 70 minuti senza l’azione del robot.

La differenza è significativa, ma va letta nel modo corretto. Si tratta di un risultato ottenuto in modelli sperimentali, non di una prova che il dispositivo possa oggi essere utilizzato per trattare ictus, embolie o altre emergenze trombotiche nei pazienti.

Il valore della ricerca sta nel dimostrare che la manipolazione locale del flusso può diventare una nuova leva terapeutica.

La parte più sorprendente: catturare le cellule del cancro

È però sul fronte oncologico che CiliaVine ha prodotto il risultato destinato a suscitare maggiore interesse.

Nel sangue dei pazienti affetti da tumore possono circolare cellule tumorali rilasciate dalla massa originaria. Sono le cellule tumorali circolanti, estremamente rare e difficili da individuare proprio perché immerse in una quantità enorme di cellule e componenti del sangue.

Il dispositivo è stato rivestito con anticorpi progettati per riconoscere le cellule tumorali. Grazie alla capacità di modificare il flusso, CiliaVine può favorire l’incontro tra il dispositivo e queste cellule rare.

I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue provenienti da 23 pazienti con tumore al fegato.

Il dato più interessante è che cellule tumorali circolanti sono state catturate in tutti e 23 i campioni analizzati.

Non è ancora una diagnosi automatica del cancro e non significa che il robot possa sostituire gli esami oggi utilizzati in oncologia. Ma il risultato suggerisce una possibile applicazione nel monitoraggio della malattia, nell’analisi delle cellule tumorali presenti nel sangue e, in futuro, forse nello studio della progressione del tumore.

Dai campioni di sangue ai conigli con tumore al fegato

Gli esperimenti non si sono fermati ai campioni prelevati dai pazienti.

Il team ha testato il dispositivo anche su conigli vivi con tumori epatici. CiliaVine è stato introdotto in una vena di grandi dimensioni attraverso un catetere e controllato dall’esterno mediante campi magnetici.

Il dispositivo è rimasto operativo per circa 20 minuti.

Nei segmenti di vaso esaminati dopo l’esperimento non sono stati osservati, secondo quanto riportato dai ricercatori, segni evidenti di infiammazione o danni ai tessuti.

È un passaggio importante perché sposta la ricerca oltre i semplici modelli artificiali. Ma anche in questo caso bisogna evitare conclusioni premature: un risultato positivo negli animali non equivale a una dimostrazione di sicurezza ed efficacia nell’uomo.

Perché non siamo ancora davanti a una cura

La prospettiva di un robot capace di “catturare” il cancro dentro i vasi è suggestiva, ma la tecnologia è ancora lontana dall’utilizzo clinico.

Il punto fondamentale è che CiliaVine non è stato ancora testato come trattamento o strumento diagnostico direttamente nei pazienti umani.

I 23 pazienti coinvolti nello studio hanno fornito campioni di sangue utilizzati per verificare la capacità del dispositivo di arricchire e catturare cellule tumorali. Il robot, invece, è stato sperimentato all’interno di organismi viventi nei modelli animali.

Prima di arrivare a un eventuale impiego clinico saranno necessari ulteriori studi sulla sicurezza, sulla precisione del controllo magnetico, sulla compatibilità con il sangue, sulla possibilità di raggiungere diverse aree della circolazione e sulla gestione del dispositivo al termine della procedura.

Sono sfide tutt’altro che secondarie.

Una nuova idea per la medicina dentro i vasi

La vera novità di CiliaVine, in definitiva, non è soltanto la miniaturizzazione.

È l’idea di trasformare il flusso sanguigno da semplice mezzo di trasporto a elemento manipolabile della terapia.

Oggi molte strategie mediche sfruttano il sangue per portare farmaci nel corpo. Il limite è che il medico non può decidere facilmente come una singola molecola debba muoversi in ogni punto del vaso.

Un dispositivo come CiliaVine prova a cambiare questo paradigma. Grazie alle sue ciglia magnetiche, può modificare localmente il flusso e creare condizioni favorevoli per far arrivare una sostanza dove serve oppure per intercettare cellule estremamente rare.

La stessa piattaforma, con impostazioni differenti, viene quindi pensata per trasportare, rimuovere e catturare.

Il futuro dei microrobot passa dal controllo del flusso

La ricerca si inserisce in una corsa scientifica sempre più intensa verso i microrobot e millirobot medici, dispositivi progettati per operare in ambienti biologici difficili e spesso inaccessibili attraverso le tecniche tradizionali.

Il vantaggio dei sistemi magnetici è la possibilità di controllare il movimento dall’esterno senza avere bisogno di una batteria tradizionale incorporata nel dispositivo. La sfida consiste però nel mantenere precisione e sicurezza mentre il robot lavora dentro un ambiente dinamico, complesso e in continuo movimento come quello del sistema circolatorio.

CiliaVine mostra che la strada è tecnicamente percorribile.

Il dato più interessante non è quindi soltanto quel 146% di farmaco in più verso la parete, né i 40 minuti contro 70 per la dissoluzione del coagulo, né il fatto che siano state catturate cellule tumorali nei campioni di tutti i 23 pazienti.

È la possibilità di combinare tutte queste funzioni in una sola piattaforma.

Un piccolo robot, guidato da un campo magnetico, potrebbe un giorno diventare un regista microscopico del flusso sanguigno: portare una terapia dove serve, aiutare a liberare un vaso ostruito e raccogliere cellule che raccontano la presenza o l’evoluzione di un tumore.

Per ora resta una promessa della ricerca preclinica. Ma è una promessa che, per la prima volta, sembra avere una forma estremamente concreta.