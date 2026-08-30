MetroZibaldone del giorno 38 morti nel raid vicino a Kiev

🌐 Notizie del 30 agosto – Guerra in Ucraina: il bilancio del raid russo vicino a Kiev sale a 38 morti, mentre in Nepal l’alluvione raggiunge 750 vittime. In Europa l’Islanda boccia la ripresa dei negoziati per l’ingresso nell’Ue. In Italia Cremona fa la conta dei danni dopo la devastante tromba d’aria, resta alta l’attenzione per Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba. Sul fronte sportivo, Enric Mas vince la nona tappa della Vuelta dopo il ritiro di Tadej Pogačar e Jasmine Paolini supera il primo turno degli US Open.

Guerra in Ucraina, il raid vicino a Kiev fa 38 morti

Il bilancio più grave della giornata arriva dall’Ucraina. È salito a 38 morti il numero delle vittime del raid russo che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato un deposito nella località di Myla, nel distretto di Bucha, a ovest di Kiev. L’attacco ha provocato una gigantesca serie di esplosioni dopo che il primo impatto ha interessato un sito dove erano conservati munizioni, proiettili, mine e droni. Le detonazioni hanno alimentato un incendio per ore e provocato pesanti danni anche nelle aree abitate.

Il dato aggiornato nella giornata di domenica parla inoltre di 20 feriti e quattro persone ancora disperse. Le operazioni di ricerca e messa in sicurezza sono proseguite mentre gli artificieri hanno continuato a individuare e neutralizzare ordigni e materiali esplosivi rimasti nell’area. Sono state evacuate centinaia di persone e almeno 130 edifici residenziali hanno riportato danni secondo gli aggiornamenti delle autorità ucraine.

Il deposito di munizioni e l’inchiesta

L’attacco ha aperto anche un secondo fronte, interno alle autorità ucraine. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato la presenza di materiale militare esplosivo troppo vicino alle abitazioni e ha definito gravissima la decisione di conservare le munizioni in quell’area. È stata avviata un’indagine per ricostruire le responsabilità relative allo stoccaggio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La tragedia assume particolare rilievo perché arriva dopo un episodio analogo avvenuto nelle settimane precedenti nella regione di Kiev. Anche in quel caso un deposito di materiale militare era stato colpito e le esplosioni avevano provocato vittime e danni alle abitazioni. Il governo ucraino ha quindi disposto verifiche sulle modalità di conservazione delle munizioni.

Il raid di Myla si inserisce nel quadro di una nuova intensificazione degli attacchi aerei russi. Nella settimana indicata da Zelensky, la Russia avrebbe impiegato quasi 2.000 droni d’attacco, oltre 1.600 bombe e 31 missili contro l’Ucraina.

Nuove tensioni anche intorno alla centrale di Zaporižžja

Restano inoltre sotto osservazione le condizioni della centrale nucleare di Zaporižžja. L’impianto è privo dell’alimentazione elettrica esterna da oltre una settimana e sta funzionando attraverso generatori diesel di emergenza. L’assenza prolungata di una linea esterna rappresenta un problema per la sicurezza dell’impianto, tanto che sono in corso iniziative per consentire la riparazione delle infrastrutture danneggiate.

Nepal, la catastrofe sale a 750 morti

La seconda grande emergenza internazionale riguarda il Nepal e il Tibet. Il bilancio complessivo delle vittime delle alluvioni e delle frane che hanno devastato l’area himalayana è salito a 750 morti, mentre le persone ancora disperse sono 3.044. In Nepal risultano 734 vittime e 2.498 dispersi; sul versante tibetano sono stati registrati 16 morti e 546 dispersi.

La situazione resta instabile. Una nuova frana individuata dai sistemi di monitoraggio ha provocato lo spostamento dei soccorritori impegnati nella zona del valico di Gyirong, dove si è formato un nuovo sbarramento naturale con conseguente accumulo d’acqua. Le autorità hanno utilizzato droni per controllare l’evoluzione dello scenario e valutare il rischio di ulteriori esondazioni.

Le operazioni di soccorso sono complicate dalla distruzione delle strade, dalle nuove piogge e dalla possibilità di ulteriori movimenti franosi. Migliaia di persone restano senza notizie dei propri familiari e le autorità stanno procedendo anche all’identificazione dei corpi recuperati.

Il disastro ha assunto una dimensione internazionale anche per il numero di cittadini stranieri coinvolti. Le autorità stanno incrociando gli elenchi dei dispersi nelle due aree di confine, mentre proseguono le ricerche nelle località più difficili da raggiungere.

Islanda, il referendum boccia la ripresa dei negoziati con l’Ue

In Europa il risultato politico più significativo arriva dall’Islanda. Il referendum sulla ripresa dei negoziati per l’adesione all’Unione europea si è concluso con la vittoria del No al 52,8%, contro il 47,2% del Sì. L’affluenza ha raggiunto l’82,5%, con 225.031 votanti.

Il voto evidenzia una netta differenza territoriale: il Sì ha prevalso nei due collegi della capitale Reykjavík, mentre il No ha conquistato le altre circoscrizioni. Il risultato interrompe, almeno per ora, la prospettiva di riaprire il negoziato di adesione avviato anni fa e poi sospeso.

Il nodo centrale della campagna è stato il rapporto tra integrazione europea e autonomia nazionale. Tra i temi più sensibili figurano la gestione delle risorse ittiche, la sovranità economica e la possibilità di mantenere gli attuali rapporti con il mercato europeo senza diventare Stato membro. L’Islanda fa già parte dello Spazio economico europeo e dell’area Schengen.

La consultazione non riguardava direttamente l’ingresso nell’Ue, ma la possibilità di riprendere il percorso negoziale. Un eventuale accordo avrebbe comunque richiesto ulteriori passaggi politici e un nuovo voto nazionale.

Venezuela, Washington punta sulle riserve petrolifere

Sul fronte economico e geopolitico continua a pesare l’accordo annunciato tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio. Donald Trump ha dichiarato che l’intesa assegna agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere provate venezuelane, attraverso una partnership con il settore privato.

L’operazione viene presentata dall’amministrazione americana come uno strumento per aumentare la disponibilità di greggio e rafforzare la sicurezza energetica degli Stati Uniti. Il Venezuela possiede circa 303 miliardi di barili di riserve provate, ma la sua produzione resta molto al di sotto del potenziale a causa delle difficoltà infrastrutturali e finanziarie del settore.

Il quadro finanziario e giuridico dell’accordo non è ancora interamente definito. Per riportare la produzione venezuelana a livelli molto più elevati sarebbero necessari investimenti ingenti, interventi sugli impianti e una complessa riorganizzazione dell’industria petrolifera.

Trump ha inoltre annunciato che il petrolio venezuelano sarà utilizzato per ricostituire la Strategic Petroleum Reserve americana, che dispone attualmente di circa 290 milioni di barili, il livello più basso dagli anni Ottanta.

Italia, Cremona conta i danni dopo la tromba d’aria

In Italia resta drammatica la situazione a Cremona, colpita nei giorni scorsi da una violenta tromba d’aria accompagnata da grandine. La città continua a lavorare alla messa in sicurezza di strade, edifici e aree pubbliche.

Il bilancio comprende 43 feriti, nessuno dei quali in condizioni gravi, circa 10mila automobili danneggiate, migliaia di alberi abbattuti e numerosi edifici colpiti. Almeno dieci chiese hanno subito danni, mentre una dozzina di famiglie è stata evacuata da una palazzina dichiarata inagibile.

La Protezione civile e gli operatori comunali sono impegnati senza interruzione nella rimozione degli alberi e nella messa in sicurezza dei tetti. I vigili del fuoco hanno continuato gli interventi anche nella giornata di domenica.

Tra gli edifici più colpiti figurano la Cattedrale e il Torrazzo. Le prime verifiche sulla stabilità della Cattedrale non hanno evidenziato problemi strutturali immediati, ma sono proseguiti i controlli anche attraverso l’utilizzo di droni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere la propria vicinanza alla comunità. La Regione Lombardia sta valutando la richiesta dello stato di emergenza.

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: condizioni ancora gravi

Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore. L’ex parlamentare si trovava sull’isola per un reportage quando, dopo forti mal di testa, ha avuto un improvviso peggioramento ed è stato ricoverato inizialmente a Santa Clara.

Successivamente è stato trasferito all’Avana. Le informazioni disponibili nella giornata di domenica indicano che è grave ma cosciente e in grado di rispondere ai medici. Al momento le sue condizioni non consentirebbero il trasferimento in Italia.

Il governo italiano ha mantenuto il collegamento con le autorità cubane e con la struttura sanitaria. Un aereo sanitario è stato predisposto per un eventuale rientro, subordinato però alla valutazione dei medici e alla sicurezza del trasporto.

La Rai cambia la conduzione di Report, continua il confronto

Prosegue intanto la vicenda legata a Report. La Rai ha affidato la conduzione della prossima stagione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, sostituendo Sigfrido Ranucci alla guida del programma d’inchiesta.

Ranucci ha contestato formalmente la decisione attraverso i propri legali, chiedendo documentazione e chiarimenti e riservandosi ulteriori azioni giudiziarie. Il caso ha provocato una forte reazione politica e una mobilitazione interna alla redazione del programma.

Controesodo, giornata da bollino rosso sulle strade italiane

La domenica di fine agosto è stata caratterizzata anche dal grande controesodo. Milioni di persone hanno lasciato le località turistiche per fare ritorno verso le città, con particolare pressione sulle principali direttrici autostradali e sulle strade che collegano le località costiere ai grandi centri urbani.

Le stime diffuse per la giornata hanno indicato circa 25 milioni di spostamenti, con le fasce pomeridiane considerate quelle maggiormente interessate dall’aumento dei flussi.

Sport, Enric Mas vince la nona tappa della Vuelta

La Vuelta a España ha vissuto una svolta importante dopo il ritiro di Tadej Pogačar. Lo sloveno, caduto nella tappa precedente mentre indossava la maglia rossa, è stato costretto ad abbandonare la corsa per le conseguenze dell’incidente.

Nella nona frazione, da Villajoyosa all’Alto de Aitana, Enric Mas ha conquistato la vittoria davanti a Oscar Onley, rafforzando la leadership nella classifica generale. Primoz Roglič ha chiuso terzo a 12 secondi, mentre Felix Gall è arrivato quarto a 18 secondi.

Mas guida ora la generale con 1 minuto e 18 secondi su Roglič, 1’39” su Gall e 2’20” su Onley. Il successo sull’Aitana rappresenta per il corridore spagnolo il primo trionfo nella Vuelta dal 2018.

La corsa arriva così alla prima giornata di riposo con un nuovo equilibrio nella classifica, dopo l’uscita di scena del principale favorito.

US Open, Jasmine Paolini supera Erjavec

A New York Jasmine Paolini ha superato il primo turno degli US Open battendo la slovena Veronika Erjavec 6-3, 3-6, 6-4. La tennista italiana, testa di serie numero 19, è tornata in campo dopo la pausa successiva a Wimbledon e ha dovuto affrontare una partita combattuta fino al terzo set.

La giornata inaugurale del torneo ha registrato anche l’eliminazione della testa di serie numero 27 Barbora Krejčíková, sconfitta da Kamilla Rakhimova. Jessica Pegula ha invece superato Elena-Gabriela Ruse in due set.

Il programma serale comprende l’esordio di Novak Djokovic, impegnato contro l’argentino Mariano Navone. Il serbo punta al 25° titolo Slam della carriera, mentre l’assenza di Jannik Sinner e il forfait di Casper Ruud hanno modificato gli equilibri del tabellone maschile.

Serie A, il Napoli sfida il Como e parte Cagliari-Inter

La seconda giornata di Serie A entra nel vivo con il primo big match del turno, Napoli-Como, al Maradona. Alle 19:09 la partita era sul punteggio di 1-2: Martin Baturina aveva portato avanti il Como, Rasmus Højlund aveva pareggiato per il Napoli e Tasos Douvikas aveva riportato gli ospiti in vantaggio. La gara era ancora in corso nell’ultimo aggiornamento disponibile.

Alle 20:45 è invece previsto il calcio d’inizio di Cagliari-Inter all’Unipol Domus. Entrambe le squadre arrivano alla seconda giornata dopo una vittoria all’esordio: il Cagliari ha espugnato Parma, mentre l’Inter ha superato il Monza.

La serata di Serie A comprende anche Lazio-Genoa, con il programma che completa una domenica caratterizzata dall’incrocio tra calcio italiano, tennis e ciclismo.

Mondo, l’appello di Leone XIV per Haiti

Nel corso dell’Angelus celebrato a Castel Gandolfo, Leone XIV ha dedicato un appello specifico alla situazione di Haiti dopo il massacro di Kenscoff. L’attacco delle bande armate ha provocato almeno 47 morti, mentre decine di persone sono state sequestrate.

Il Papa ha chiesto la liberazione degli ostaggi e ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Nell’intervento ha ricordato anche la catastrofe che ha colpito Nepal e Tibet, pregando per le vittime delle alluvioni.

La violenza delle bande continua a interessare ampie aree di Port-au-Prince e delle zone circostanti. L’attacco di Kenscoff ha provocato nuovi sfollamenti e riacceso l’allarme sulla sicurezza della popolazione civile.

Economia, il petrolio venezuelano torna al centro della strategia Usa

L’accordo sul petrolio venezuelano resta il principale dossier economico internazionale della giornata. L’intesa annunciata da Washington punta a modificare profondamente la gestione delle risorse energetiche del Paese sudamericano e a coinvolgere capitali privati statunitensi nella ricostruzione dell’industria.

La prospettiva annunciata dalla Casa Bianca è quella di aumentare l’offerta di greggio, sostenere la produzione venezuelana e utilizzare parte del petrolio per ricostituire le riserve strategiche americane. Il passaggio dalla dichiarazione politica all’effettiva produzione richiederà però investimenti, infrastrutture e tempi tecnici ancora da definire.

Italia, altre emergenze di cronaca

La giornata italiana è stata segnata anche da diversi episodi di cronaca. Nel Varesotto un uomo è stato trovato morto in un parcheggio dopo essere stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco; i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio. Nel Fermano una donna di circa 50 anni è stata ferita al collo durante una lite familiare e trasferita in eliambulanza ad Ancona.

In Piemonte un volontario milanese è morto dopo un’intossicazione da monossido di carbonio in una baita utilizzata da pastori; una ragazza di 19 anni che si trovava con lui è stata ricoverata in gravi condizioni. Nel Viterbese è invece morto annegato Silvano Loia, manager di Rai Way, dopo essersi immerso per un bagno lungo la costa tra Tarquinia e Montalto di Castro.

A Palermo sono proseguite inoltre le operazioni di bonifica dopo l’incendio che ha interessato un’area boschiva e una pineta, mentre a livello nazionale sono state ricordate le cinque vittime della strage ferroviaria di Brandizzo, in vista dell’avvio del processo previsto a fine settembre.