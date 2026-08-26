MetroZibaldone Iran e Hormuz, il corridoio resta chiuso

🌐 Notizie del 26 agosto 2026 – Iran e Stretto di Hormuz dominano il 26 agosto 2026 con il possibile accordo temporaneo tra Teheran e Oman sulla navigazione, mentre il traffico marittimo resta ai minimi. In Italia salgono i prezzi dei carburanti, un incendio minaccia Scopello e la Lombardia registra il primo suicidio medicalmente assistito interamente organizzato dal servizio sanitario regionale. Nel mondo, la devastante alluvione tra Nepal e Tibet provoca oltre 150 morti e centinaia di dispersi. Sullo sport, Matthew Brennan vince la quinta tappa della Vuelta mentre Tadej Pogačar conserva la maglia rossa e l’Italia del volley batte la Francia 3-1 chiudendo prima il girone europeo.

Iran e Oman, nasce un corridoio temporaneo per lo Stretto di Hormuz

La notizia principale del 26 agosto arriva ancora dal Golfo Persico. Iran e Oman hanno raggiunto un’intesa di principio sulla creazione di un corridoio temporaneo per la navigazione nello Stretto di Hormuz, ma Teheran ha precisato che il passaggio non equivale alla riapertura completa dello strategico canale marittimo.

Il nuovo itinerario dovrebbe avere una larghezza di circa 11,3 chilometri e prevedere l’ingresso nelle acque territoriali iraniane e una parte dell’uscita attraverso le acque dell’Oman. Restano tuttavia da definire le coordinate precise, le procedure operative, i sistemi di sicurezza e le condizioni alle quali le navi potranno utilizzare il corridoio.

La questione è particolarmente delicata perché Hormuz continua a essere interessato da una drastica riduzione del traffico. Martedì sono transitati soltanto cinque vettori commerciali legati alle materie prime, contro una media di 15 passaggi nei dieci giorni precedenti. Il dato conferma che, nonostante gli annunci diplomatici, la navigazione ordinaria non è ancora tornata ai livelli precedenti alla crisi.

Il nodo resta il rapporto con Washington

Teheran continua a sostenere che lo stretto non potrà essere considerato pienamente riaperto fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni previsti dal precedente memorandum di intesa.

Il punto di attrito riguarda soprattutto il controllo delle rotte e la presenza militare. L’Iran ha indicato la possibilità di vietare il passaggio alle navi militari nell’ambito del nuovo schema, mentre il traffico commerciale dovrebbe essere gestito attraverso un percorso concordato con l’Oman.

Nella giornata sono arrivate anche dichiarazioni contrastanti sulla gestione economica dello stretto. I Pasdaran hanno affermato che Teheran e Mascate avrebbero raggiunto un’intesa sulla ripartizione delle acque e dei relativi introiti, ma una fonte iraniana di alto livello ha successivamente precisato che i dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione.

Il petrolio reagisce al possibile accordo

L’apertura diplomatica ha avuto un effetto immediato sui mercati energetici. Il Brent è sceso sotto gli 87 dollari al barile e il WTI è scivolato intorno agli 80,50 dollari, proseguendo una fase di ribasso legata alle speranze di un graduale ritorno della navigazione nel Golfo.

Il movimento dei prezzi non significa però che la crisi energetica sia risolta. Il traffico attraverso Hormuz rimane estremamente ridotto e il ritorno dei grandi flussi petroliferi dipende da un accordo più ampio tra Stati Uniti e Iran.

Alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 150 morti e centinaia di dispersi

La seconda grande notizia della giornata è una catastrofe naturale di proporzioni eccezionali nell’area himalayana al confine tra Nepal e Tibet.

Una gigantesca ondata di acqua, fango e detriti ha travolto strade, abitazioni, ponti e infrastrutture nella regione di confine. Il bilancio è rapidamente salito oltre quota 150 vittime, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. Tra i dispersi figurano numerosi stranieri, compresi turisti e pellegrini diretti verso il Tibet.

La situazione è particolarmente grave nel distretto nepalese di Rasuwa e nell’area cinese di Gyirong. Le acque hanno distrutto collegamenti stradali e infrastrutture energetiche, isolando intere comunità e rendendo estremamente difficili le operazioni di soccorso.

Una catena di eventi estremi

Le prime ricostruzioni collegano la catastrofe a una frana o a un collasso glaciale verificatosi nell’area montana, con l’improvvisa liberazione di enormi quantità d’acqua.

Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal fango, dalle strade interrotte e dalle condizioni meteorologiche. Nepal, Cina e altri Paesi hanno mobilitato squadre di emergenza. Diversi governi stanno inoltre verificando la presenza dei propri cittadini nell’area colpita.

Il numero delle persone non ancora rintracciate continua a essere aggiornato dalle autorità, perché molti viaggiatori si trovavano in zone remote e le comunicazioni sono state interrotte.

Italia, carburanti ancora in rialzo: il governo interviene sulle accise

Il caro carburanti è tra le principali notizie economiche italiane del 26 agosto. La benzina self-service ha raggiunto una media nazionale di circa 2,017 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a circa 2,137 euro.

Il governo è intervenuto per prorogare le misure di contenimento del prezzo attraverso il taglio delle accise, mentre il tema dell’energia continua a essere condizionato dall’instabilità internazionale e dall’aumento dei costi di approvvigionamento.

L’impatto è particolarmente rilevante durante il periodo estivo, quando l’aumento del costo dei carburanti si trasferisce sui viaggi, sui trasporti e sulla logistica.

Confesercenti ha stimato un aggravio complessivo di circa 1,8 miliardi di euro sulle vacanze degli italiani. Il dato fotografa l’effetto del caro carburante sulla spesa delle famiglie proprio nella fase conclusiva della stagione turistica.

Scopello, incendio vicino alle abitazioni: residenti evacuati

La cronaca italiana è stata segnata nella notte da un incendio nella zona di Scopello, nel territorio di Castellammare del Golfo, in Sicilia.

Le fiamme hanno raggiunto le aree di Sarmuci e Grotticelli, avvicinandosi alle abitazioni. Per ragioni di sicurezza alcuni residenti sono stati evacuati temporaneamente mentre quattro squadre dei vigili del fuoco, insieme a Forestale e Protezione civile, lavoravano per contenere il rogo.

L’incendio è stato circoscritto all’alba. Non risultano vittime né abitazioni distrutte, mentre diverse aree di vegetazione sono state interessate dalle fiamme.

Il rogo si è sviluppato in una giornata caratterizzata da temperature elevate e vento di scirocco, condizioni che hanno favorito la propagazione delle fiamme.

Lombardia, primo suicidio medicalmente assistito interamente gestito dalla sanità regionale

In Lombardia è stato registrato il primo caso nel quale il Servizio sanitario regionale ha organizzato integralmente la fase attuativa di un suicidio medicalmente assistito.

Domenico Zuccarella, 59 anni, residente a Giussano e affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto dopo avere ottenuto l’assistenza sanitaria prevista dalla procedura.

La richiesta era stata presentata l’8 novembre 2025. Tra la domanda e l’attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre nove mesi. Le linee guida regionali prevedono invece un termine massimo complessivo di 145 giorni.

Il caso riporta al centro il tema della regolamentazione del fine vita in Italia, in un quadro nel quale non esiste una disciplina nazionale organica sull’eutanasia e le procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito derivano anche dagli orientamenti della Corte costituzionale e dalle successive regole regionali.

Sport, Vuelta: Brennan vince ancora, Pogačar resta in rosso

La quinta tappa della Vuelta a España 2026 ha premiato ancora Matthew Brennan.

Il britannico della Visma-Lease a Bike ha vinto allo sprint la frazione di 173,3 chilometri da Falset a Roquetes, precedendo Jordi Meeus. Per il ventunenne si tratta della seconda vittoria di tappa nella sua prima partecipazione a un grande giro.

Tadej Pogačar ha invece conservato senza problemi la maglia rossa. Lo sloveno, dopo l’impressionante assolo di 50 chilometri che gli aveva permesso di vincere la quarta tappa in Andorra, dispone di un vantaggio di circa 3 minuti e 21 secondi nella classifica generale.

La quinta frazione ha avuto una parte centrale condizionata dal vento e dai ventagli. La fuga è stata neutralizzata con largo anticipo e il gruppo è arrivato compatto alla fase decisiva. Brennan ha sfruttato il lavoro dei compagni Wout van Aert e Christophe Laporte per presentarsi nella posizione migliore allo sprint.

Volley, Italia prima nel girone: Francia battuta 3-1

L’Italia femminile ha chiuso la fase a gironi degli Europei con una vittoria per 3-1 sulla Francia, conquistando il primo posto nella Pool D.

A Göteborg le azzurre hanno vinto 25-19, perso il secondo set 19-25 e poi chiuso la partita con due parziali di 25-23 e 25-19. Il risultato porta l’Italia a cinque vittorie su cinque e 15 punti complessivi.

Paola Egonu è stata la miglior realizzatrice dell’incontro con 20 punti. La squadra di Julio Velasco accede così agli ottavi di finale da prima classificata e giocherà a Brno nella fase a eliminazione diretta.

Il percorso dell’Italia nella Pool D comprende cinque vittorie contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Le azzurre hanno concesso complessivamente un solo set.

Champions League, completato il quadro della fase campionato

Il 26 agosto si è conclusa la fase degli spareggi della Champions League 2026/27, completando il quadro delle 36 squadre che prenderanno parte alla fase campionato.

Tra le qualificazioni più sorprendenti figura quella del LASK, protagonista della rimonta sul Celtic. Gli austriaci hanno ribaltato uno svantaggio complessivo di quattro gol imponendosi 5-1 dopo i supplementari.

Anche Sabah Baku e Bodø/Glimt hanno conquistato l’accesso alla fase campionato, completando il gruppo delle nuove qualificate. La qualificazione del Sabah rappresenta il primo storico ingresso del club azero nella fase principale della Champions League.

Mondo, Armenia pronta a chiedere l’adesione all’Unione europea

L’Armenia ha annunciato l’intenzione di avviare formalmente il percorso per presentare la domanda di adesione all’Unione europea.

Il primo ministro Nikol Pashinyan ha spiegato che il governo intende procedere alla richiesta in tempi brevi e successivamente sottoporre agli elettori la scelta sull’eventuale adesione attraverso un referendum nazionale.

La decisione rappresenta un significativo spostamento geopolitico per Yerevan, tradizionalmente legata alla Russia attraverso strutture economiche e di sicurezza. Mosca ha avvertito che un allineamento dell’Armenia agli standard europei potrebbe produrre conseguenze economiche e commerciali.

Ucraina, nuovi attacchi con droni contro la Russia

La guerra in Ucraina ha registrato una nuova intensa fase di attacchi con droni nella notte e nelle prime ore del 26 agosto.

Le autorità russe hanno riferito di centinaia di droni intercettati in diverse regioni, compresa l’area di Mosca. Gli attacchi hanno provocato incendi e danni a infrastrutture industriali e logistiche, mentre in alcune regioni sono state segnalate vittime e feriti.

Nello stesso arco temporale l’Ucraina ha denunciato nuovi attacchi russi contro il proprio territorio. La pressione militare continua quindi su entrambi i fronti, nonostante gli sforzi diplomatici paralleli.

Economia, la Germania vede la ripresa delle esportazioni

La Germania ha registrato nel mese di agosto un forte miglioramento delle aspettative delle imprese esportatrici.

L’indice Ifo sulle aspettative per l’export è salito a 9,6 punti, contro -2,8 di luglio. Si tratta del livello più alto dal febbraio 2022 e del maggiore incremento mensile dal 2020.

La crescita della fiducia riguarda soprattutto le aziende legate all’elettronica, all’informatica, ai prodotti ottici e alle tecnologie connesse alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Anche il settore automobilistico ha mostrato maggiore ottimismo.

I dati sulla produzione tedesca del secondo trimestre erano già stati rivisti al rialzo: il PIL è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, mentre le esportazioni sono aumentate del 2%.

Canada e Stati Uniti, la guerra commerciale entra nella fase più dura

Il confronto commerciale tra Ottawa e Washington resta aperto dopo l’annuncio canadese di nuovi dazi su merci statunitensi per circa 20 miliardi di dollari.

Le tariffe canadesi, previste dall’8 settembre, colpiranno diverse categorie di prodotti americani. La disputa assume particolare peso perché i due Paesi hanno economie fortemente integrate e un interscambio annuale vicino ai 900 miliardi di dollari.

Il Canada rimane inoltre un fornitore energetico essenziale per gli Stati Uniti: circa quattro milioni di barili di greggio canadese raggiungono ogni giorno il mercato americano, pari a quasi un quinto del consumo petrolifero statunitense.

Scienza e tecnologia, l’intelligenza artificiale sostiene l’export tedesco

La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale continua a produrre effetti misurabili anche sull’economia industriale europea.

In Germania le imprese produttrici di apparecchiature elettriche, sistemi informatici, dispositivi elettronici e prodotti ottici hanno registrato le aspettative di export più positive del comparto manifatturiero. L’istituto Ifo collega il miglioramento anche agli investimenti nella digitalizzazione e nell’AI.

Il dato si inserisce in una fase nella quale gli investimenti tecnologici stanno sostenendo alcune componenti dell’industria tedesca nonostante la debolezza della domanda cinese e gli effetti dei dazi americani.

Italia, operazione antidroga a Sassari: 16 arresti

A Sassari una vasta operazione dei carabinieri ha portato a 16 arresti nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel centro della città.

L’operazione ha interessato il centro storico e ha coinvolto numerosi militari impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti disposti dalla procura. Gli arresti rappresentano l’esito di un’attività investigativa sviluppata sulle reti di spaccio e sui canali di distribuzione della droga nel territorio sassarese.