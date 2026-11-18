🌐 Il metodo Hamer attribuisce le malattie a conflitti emotivi, ma non ha efficacia dimostrata. Il pericolo concreto è rinunciare alle terapie oncologiche, confondendo il sostegno psicologico con una cura del tumore.

La promessa di guarire risolvendo un trauma

Superare un lutto, sciogliere un conflitto, ritrovare un equilibrio emotivo: secondo il metodo Hamer, sarebbe questa la strada per guarire anche dal cancro. È una promessa priva di fondamento scientifico. Non esistono evidenze che ne dimostrino l’efficacia terapeutica. Il rischio più concreto nasce quando quella promessa convince una persona a rinviare o abbandonare le cure.

Conosciuto anche come Nuova medicina germanica, il sistema attribuisce le malattie a traumi psicologici improvvisi. Nella ricostruzione dei suoi sostenitori, risolvere il conflitto dovrebbe avviare la guarigione dell’organismo. Questa spiegazione non è una diagnosi medica né un trattamento validato: trasforma un’interpretazione della sofferenza emotiva in una presunta risposta a patologie molto diverse.

Come nacque la teoria di Ryke Geerd Hamer

A elaborarla fu il medico tedesco Ryke Geerd Hamer, dopo la morte del figlio Dirk nel 1978. L’anno successivo gli venne diagnosticato un tumore del testicolo, che attribuì allo shock del lutto. Il passaggio decisivo fu questo: da una vicenda personale ricavò una spiegazione generale dell’origine delle malattie.

Che due eventi si susseguano, però, non dimostra che il primo abbia provocato il secondo. Il legame causale sostenuto da Hamer non fu dimostrato. Nel 1986 un tribunale tedesco gli revocò la licenza per esercitare la medicina. Hamer è morto nel 2017, ma le sue affermazioni restano alla base del sistema che porta il suo nome.

La teoria venne organizzata in cinque presunte leggi biologiche. Tra le idee centrali figurano una corrispondenza fra conflitto, cervello e organo malato e una successione fra fase del conflitto e fase di guarigione. Definirle leggi non le rende risultati scientifici: quelle affermazioni contrastano con conoscenze dimostrate sul funzionamento del corpo umano.

Perché il cancro non si spiega con un conflitto

Il cancro riguarda cellule che crescono senza i normali controlli e possono invadere altri tessuti. Alla sua origine ci sono alterazioni dei geni che regolano il comportamento cellulare. Queste modificazioni possono derivare da errori nella divisione delle cellule, essere ereditate oppure essere favorite da esposizioni dannose, come il fumo di tabacco e le radiazioni ultraviolette.

Non esiste quindi un’unica chiave emotiva capace di spiegare tutti i tumori. Ogni neoplasia può presentare una combinazione specifica di alterazioni; persino cellule dello stesso tumore possono differire fra loro. Questa complessità biologica è incompatibile con la pretesa di individuare, per ciascun organo malato, un conflitto psicologico da risolvere.

Anche la diffusione della malattia ha un significato preciso: le cellule tumorali possono raggiungere altre parti dell’organismo e formare metastasi. Non è un passaggio da reinterpretare automaticamente come guarigione. Una lettura simbolica dei sintomi non sostituisce l’accertamento di ciò che sta accadendo nei tessuti e negli organi.

Il rischio concreto è perdere l’accesso alle terapie

Il metodo Hamer rinnega l’impiego dei farmaci e propone la risoluzione del conflitto come risposta alla malattia. Il danno non consiste soltanto nel confidare in qualcosa che non funziona: consiste anche in ciò che viene escluso. Rinunciare a interventi e trattamenti indicati può lasciare il tumore senza una terapia efficace.

Un ritardo può consentire alla malattia di progredire e rendere più difficile il trattamento. Tumori curabili al momento della diagnosi possono diventare incurabili se non vengono affrontati. Non significa che ogni ritardo produca lo stesso esito: non esiste una scadenza universale ricavabile dalla teoria di Hamer o applicabile indistintamente a tutti i pazienti.

Stress e tumori: una ricerca diversa dalla pseudocura

Studiare il rapporto fra stress e salute è legittimo e necessario. Lo stress cronico può avere conseguenze sull’organismo, ma gli studi sul suo rapporto con l’insorgenza dei tumori hanno prodotto risultati non uniformi. Questa incertezza non dimostra che un trauma emotivo sia la causa di un cancro, né che superarlo possa eliminarlo.

Anche quando emerge un’associazione, il rapporto può essere indiretto: lo stress può accompagnarsi a comportamenti come fumare, bere troppo o ridurre l’attività fisica. Sono questioni differenti dall’idea di un conflitto che determinerebbe una specifica lesione. Un’associazione statistica non equivale a una causa dimostrata, e un’ipotesi biologica non costituisce da sola una terapia.

Il sostegno psicologico affianca le cure, non le sostituisce

Prendersi cura della sofferenza emotiva resta importante. Ansia, paura e difficoltà quotidiane possono essere affrontate con professionisti e percorsi di supporto. Ma il beneficio psicologico non va presentato come prova di scomparsa del tumore. Inoltre, attribuire la malattia a un conflitto irrisolto rischia di trasformare il bisogno di aiuto in un’accusa rivolta al paziente.

Non esistono prove che mantenere un atteggiamento positivo determini la guarigione; colpevolizzarsi per il proprio cancro è invece associato a maggiore disagio psicologico. Nella terminologia sanitaria, una pratica complementare viene utilizzata insieme al trattamento standard, mentre una pratica alternativa viene impiegata al suo posto.

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