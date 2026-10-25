Lega, Giorgetti scuote il congresso: «Non va bene»

🌐 Congresso della Lega a Milano: Giancarlo Giorgetti riconosce i problemi del partito e rilancia l’idea di una forza nazionale ma non nazionalista. Nel confronto tra Salvini e Garavaglia emergono identità, territori e perdita di consenso.

Giorgetti rompe gli equilibri del congresso della Lega

Non un discorso di circostanza, ma un richiamo diretto ai problemi del partito. Dal congresso straordinario della Lega, riunito a Milano domenica 25 ottobre, Giancarlo Giorgetti ha pronunciato parole destinate a pesare nel confronto interno tra Matteo Salvini e Massimo Garavaglia.

Il ministro dell’Economia ha riconosciuto apertamente che la situazione del movimento non è soddisfacente, concentrando l’attenzione sul progressivo ridimensionamento del consenso in territori storicamente favorevoli.

Il suo intervento ha rilanciato una questione che accompagna da anni la trasformazione della Lega: come conciliare la dimensione nazionale con le radici autonomiste e territoriali del partito.

La distinzione proposta da Giorgetti è politicamente significativa. Il ministro rivendica una Lega capace di parlare all’intero Paese, ma prende le distanze dall’idea di una formazione nazionalista.

Nazionale e nazionalista non rappresentano, nella sua impostazione, due definizioni equivalenti. È proprio su questa differenza che si concentra una parte importante del messaggio congressuale.

Il problema dei voti perduti nelle roccaforti storiche

Giorgetti ha invitato i delegati a confrontarsi con i risultati elettorali e con la difficoltà di recuperare parte del consenso perduto.

Il ministro ha utilizzato un confronto particolarmente efficace: ottenere l’8% in un territorio dove il partito partiva da zero può apparire un risultato positivo, ma scendere al 20% in una provincia abituata a percentuali molto più elevate costituisce un problema politico.

Il riferimento a Bergamo, storico territorio di forte radicamento leghista, serve a sottolineare quanto il risultato elettorale debba essere valutato anche rispetto alla storia locale del movimento.

Non basta quindi considerare la percentuale nazionale come indicatore isolato.

La riduzione del consenso nelle aree tradizionalmente più favorevoli può segnalare difficoltà organizzative, cambiamenti nell’elettorato e una trasformazione del rapporto tra dirigenti e comunità locali.

Giorgetti non ha individuato una singola causa sufficiente a spiegare il fenomeno, ma ha insistito sulla necessità di valorizzare chi riesce ancora a ottenere risultati sul territorio.

Una Lega nazionale, ma non nazionalista

Il punto centrale dell’intervento riguarda l’identità politica.

Giorgetti ha riaffermato di credere in una Lega nazionale, distinguendo esplicitamente questa impostazione dal nazionalismo e richiamando l’importanza delle identità locali.

La posizione si inserisce in un dibattito che attraversa il movimento da quando la leadership di Matteo Salvini ha progressivamente ampliato la presenza del partito oltre le regioni settentrionali.

L’espansione nazionale ha consentito alla Lega di conquistare consensi in aree nelle quali era storicamente marginale, ma ha anche sollevato interrogativi sul rapporto con l’elettorato originario.

Nella visione espressa dal ministro, l’identità territoriale non costituisce necessariamente un ostacolo alla costruzione di un soggetto politico nazionale.

Il riferimento alla propria formazione conservatrice completa il ragionamento, richiamando valori come famiglia, comunità, ambiente e appartenenza.

La questione non riguarda soltanto il linguaggio politico, ma il modello organizzativo e culturale che la Lega intende adottare.

Il richiamo ai dirigenti che portano consenso

Una parte importante del discorso è stata dedicata alla composizione della squadra dirigente.

Giorgetti ha proposto di valorizzare le personalità che hanno dimostrato concretamente di saper ottenere consenso, recuperando il collegamento tra leadership nazionale ed esperienza amministrativa locale.

Il messaggio arriva durante un congresso segnato dalla competizione tra Salvini e Garavaglia per la segreteria.

La presenza di due candidati rende particolarmente significativo il confronto sulla rappresentanza interna e sul contributo delle differenti componenti del partito.

Giorgetti non ha trasformato il proprio intervento in un attacco personale al segretario uscente. Ha però riconosciuto problemi che richiedono cambiamenti.

Il riferimento alla squadra rappresenta un invito a superare una gestione eccessivamente concentrata sulle singole figure, valorizzando competenze e risultati.

La sfida consiste nel trasformare il radicamento locale in una risorsa per il partito nazionale, evitando che le diverse sensibilità diventino fattori di indebolimento reciproco.

La Lega tra responsabilità di governo e mobilitazione

Il ministro dell’Economia ha affrontato anche il rapporto tra presenza nelle istituzioni e capacità di mobilitare gli elettori.

La Lega partecipa da anni a coalizioni di governo, assumendosi responsabilità su temi economici, infrastrutturali e amministrativi.

Questa posizione può rafforzare l’immagine di affidabilità istituzionale, ma comporta anche la necessità di difendere decisioni talvolta difficili da conciliare con le aspettative di una parte dell’elettorato.

Giorgetti ha riconosciuto che una permanenza prolungata al governo può rendere più complesso conservare la capacità di iniziativa politica tipica di una formazione di opposizione o di protesta.

Il problema è particolarmente evidente quando un partito deve sostenere misure di bilancio, compromessi di coalizione e scelte internazionali.

Il congresso si svolge proprio mentre emergono differenti sensibilità sulle priorità politiche, comprese quelle relative ai rapporti internazionali e al sostegno all’Ucraina.

Salvini e Garavaglia, due candidature per il futuro

La competizione congressuale mette di fronte il segretario uscente Matteo Salvini e Massimo Garavaglia, senatore ed ex ministro.

Garavaglia ha insistito sulla necessità di recuperare consenso, valorizzando dirigenti con esperienza e forte riconoscibilità territoriale.

Salvini ha difeso il proprio percorso politico e rilanciato alcune priorità identitarie, tra cui le posizioni del partito sulla politica estera.

Il confronto non riguarda soltanto la guida organizzativa della Lega per i prossimi quattro anni, ma anche le strategie attraverso cui il movimento intende recuperare terreno.

L’intervento di Giorgetti si inserisce in questo quadro senza risolvere automaticamente le divergenze.

Il dato politico più rilevante è il riconoscimento pubblico, da parte di una delle figure istituzionali più importanti della Lega, della necessità di correggere una traiettoria elettorale considerata insoddisfacente.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.