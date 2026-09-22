Martina Colombari senza filtri: il tradimento e la nuova libertà

🌐 Martina Colombari racconta nel suo nuovo libro Il cambiamento sei tu il rapporto con il tempo che passa, la menopausa, il corpo, la sessualità e il matrimonio con Alessandro Costacurta. L’ex Miss Italia, oggi 51enne, rivela di aver avuto una relazione durata un anno con un altro uomo durante il matrimonio, ma parla anche della necessità di superare i tabù legati al desiderio femminile e all’uso dei sex toys.

Martina Colombari racconta il cambiamento senza filtri

A 51 anni, Martina Colombari sceglie di raccontarsi senza protezioni. Nel suo nuovo libro Il cambiamento sei tu, l’ex Miss Italia affronta temi che riguardano la sua vita privata ma che, allo stesso tempo, toccano una generazione di donne alle prese con trasformazioni fisiche, relazionali e personali.

Il libro nasce dall’esigenza di mettere nero su bianco una fase della vita nella quale molte certezze possono cambiare. Il corpo non è più quello degli anni della giovinezza, le priorità si trasformano e anche le relazioni sentimentali possono attraversare momenti di ridefinizione.

Colombari lo fa partendo dalla propria esperienza, senza cercare di costruire un racconto idealizzato. La menopausa, la sessualità, il rapporto con il proprio corpo e il matrimonio diventano così capitoli di una stessa storia: quella di una donna che prova a confrontarsi con il passare degli anni senza nasconderne gli aspetti più complessi.

Il tradimento a Costacurta: “Ho avuto una relazione di un anno”

Tra le rivelazioni destinate a far discutere c’è quella relativa al rapporto con Alessandro Costacurta, suo marito dal 2004.

Colombari racconta di aver avuto una relazione extraconiugale durata circa un anno. Una confessione particolarmente personale, inserita all’interno di una riflessione più ampia sul modo in cui cambiano le relazioni nel corso del tempo.

L’ex modella non presenta infatti il matrimonio come una realtà immutabile. Al contrario, sottolinea come una relazione lunga sia attraversata da trasformazioni continue.

“Una relazione lunga è fatta di tante evoluzioni. Cambiano le esigenze, le abitudini e ci si adatta”.

È all’interno di questa prospettiva che la vicenda del tradimento viene raccontata nel libro: non come un episodio isolato, ma come parte di un percorso sentimentale complesso.

La dichiarazione riporta inevitabilmente l’attenzione sulla storia d’amore tra Colombari e Costacurta, una delle coppie più conosciute dello spettacolo e dello sport italiani.

Il matrimonio con Alessandro Costacurta dopo oltre vent’anni

Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta si sono sposati nel 2004, dopo una relazione iniziata negli anni Novanta.

Dalla loro unione è nato Achille, oggi adulto. Nel corso degli anni la coppia ha attraversato insieme una lunga parte della propria vita, mantenendo generalmente una certa riservatezza sulla dimensione più intima del rapporto.

Proprio per questo le dichiarazioni contenute nel nuovo libro assumono un peso particolare.

Colombari racconta il matrimonio da una prospettiva lontana dall’immagine della coppia perfetta. Una relazione che, come molte storie di lunga durata, ha conosciuto cambiamenti, crisi, evoluzioni e nuove forme di equilibrio.

Il racconto non si limita dunque al tradimento. Il punto centrale sembra essere piuttosto la domanda su come due persone possano continuare a riconoscersi mentre cambiano individualmente.

Menopausa, il corpo che cambia e la voglia di parlarne

Un altro capitolo importante del libro riguarda la menopausa.

Per Colombari questa fase rappresenta un passaggio che merita di essere raccontato con maggiore naturalezza, soprattutto perché riguarda il corpo femminile e viene ancora accompagnato, in molti contesti, da imbarazzo e silenzi.

Il cambiamento ormonale può portare con sé modificazioni fisiche e psicologiche, ma anche una diversa percezione della propria identità.

La conduttrice e attrice sceglie di parlarne pubblicamente proprio per mettere in discussione l’idea che una donna debba nascondere i segni dell’età o comportarsi come se il tempo non avesse conseguenze.

Il corpo cambia e accettare il cambiamento non significa necessariamente rinunciare alla cura di sé.

È una distinzione centrale nel racconto di Colombari.

Da una parte c’è la volontà di continuare a prendersi cura del proprio aspetto; dall’altra c’è il rifiuto dell’idea che il corpo debba essere mantenuto artificialmente uguale a quello di venti o trent’anni prima.

La cura del corpo dopo i 50 anni

Il rapporto con l’immagine è un tema particolarmente significativo per Colombari.

La sua carriera è iniziata proprio dalla bellezza, con la vittoria di Miss Italia nel 1991, quando aveva 16 anni. Da allora il suo corpo è stato per decenni anche uno strumento professionale.

Oggi, però, la prospettiva è cambiata.

A 51 anni, la cura del corpo assume un significato differente rispetto al passato. Non si tratta soltanto di estetica, ma anche di benessere, movimento, alimentazione e consapevolezza.

Nel suo racconto, l’obiettivo non sembra essere quello di fermare il tempo, bensì di accompagnarlo.

Una posizione che ribalta anche il tradizionale rapporto tra donne mature e immagine pubblica: invecchiare non deve necessariamente coincidere con la rinuncia alla femminilità.

Sex toys e sessualità femminile: “Basta tabù”

Tra gli argomenti affrontati da Colombari c’è anche la sessualità.

L’ex Miss Italia parla apertamente di sex toys, inserendo il tema all’interno di una riflessione più ampia sulla libertà delle donne di conoscere il proprio corpo e il proprio desiderio.

L’argomento continua a essere accompagnato da una certa dose di pudore, soprattutto quando riguarda le donne adulte. Colombari invita invece a considerarlo senza moralismi, come parte della vita sessuale e della possibilità di esplorare il proprio piacere.

Il messaggio è quello di superare i tabù e smettere di considerare la sessualità femminile come un argomento da nascondere.

Il tema si collega direttamente alla riflessione sulla menopausa. Il cambiamento ormonale non significa infatti automaticamente la fine del desiderio o della vita sessuale.

Al contrario, può diventare un momento nel quale una donna ridefinisce il proprio rapporto con il piacere, con il corpo e con l’intimità.

Il rapporto con il figlio Achille

Nel libro trova spazio anche il rapporto con Achille Costacurta, il figlio avuto dal matrimonio con Alessandro.

La maternità rappresenta un altro dei cambiamenti che hanno segnato la vita di Colombari. Il passaggio dalla giovinezza alla maternità e poi all’età adulta del figlio ha modificato progressivamente anche il ruolo della madre all’interno della famiglia.

Quando i figli crescono, infatti, cambia inevitabilmente il modo di essere genitori.

Per Colombari questo significa anche confrontarsi con una fase nella quale l’identità personale torna progressivamente al centro, dopo anni nei quali famiglia e maternità hanno occupato una parte importante delle priorità.

Da Miss Italia alla donna che racconta le proprie fragilità

Il percorso di Colombari rende il libro ancora più significativo.

La ragazza che nel 1991 conquistò la corona di Miss Italia è diventata negli anni modella, attrice, conduttrice e personaggio televisivo. La sua immagine pubblica è stata a lungo associata alla bellezza e alla cura estetica.

Oggi, invece, sceglie di mettere in primo piano proprio ciò che normalmente l’immagine pubblica tende a nascondere: fragilità, cambiamenti fisici, crisi personali e dubbi.

È un passaggio che racconta anche l’evoluzione della percezione della bellezza femminile.

La donna di 51 anni non viene più descritta soltanto attraverso il suo aspetto, ma attraverso le esperienze che ha vissuto e le domande che si pone.

Il vero tema del libro è imparare a cambiare

Al di là delle dichiarazioni più sorprendenti, il filo conduttore di Il cambiamento sei tu sembra essere proprio quello suggerito dal titolo.

Cambiare non significa necessariamente perdere qualcosa. Può significare modificare il modo in cui si guarda alla propria vita, alla relazione con il partner e con i figli, al proprio corpo e alla sessualità.

La storia raccontata da Colombari parte da esperienze molto personali, compresa la relazione extraconiugale, ma arriva a interrogativi più universali.

Cosa succede a una coppia quando cambiano le persone che la compongono? Come si affronta la menopausa senza considerarla un punto di arrivo? Come si può continuare a sentirsi desiderabili senza essere prigionieri dell’immagine della giovinezza?

Sono domande alle quali l’ex Miss Italia risponde mettendo al centro l’accettazione del cambiamento e una maggiore libertà nel parlare di argomenti considerati ancora scomodi.

E così, dietro le confessioni sul matrimonio con Costacurta e le parole sulla sessualità, emerge soprattutto un racconto personale sulla maturità: non l’età da nascondere, ma una nuova fase da vivere con maggiore consapevolezza.