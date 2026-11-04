Manovra, tassa d’addio ai grandi patrimoni: chi paga davvero

🌐 Exit tax grandi patrimoni, la manovra mette nel mirino chi trasferisce la residenza oltreconfine. Ma la misura è ancora una proposta e apre un confronto su equità fiscale, investimenti e libertà di movimento dei capitali.

L’ultima frontiera del fisco: tassare la ricchezza prima che parta

Il governo prova a mettere un cancello fiscale all’uscita dall’Italia. Tra le disposizioni del disegno di legge di bilancio per il 2027 compare l’estensione alle persone fisiche di una exit tax già conosciuta nel mondo delle imprese: un’imposta sulle plusvalenze maturate durante la permanenza nel Paese, anche se non ancora realizzate al momento del trasferimento della residenza. La novità tocca un nervo scoperto. Quando un grande patrimonio oltrepassa il confine, non cambia soltanto un indirizzo anagrafico: possono spostarsi basi imponibili, investimenti, partecipazioni e futuri incassi fiscali.

La proposta riportata nel testo della manovra prevede, secondo le informazioni circolate al momento della presentazione, un’aliquota del 26 per cento su determinati guadagni latenti, con una soglia patrimoniale di 800mila euro e il requisito di avere avuto la residenza fiscale italiana per almeno sei dei dieci anni precedenti il trasferimento. Sono condizioni che delimitano la platea e impediscono di descrivere la norma come una tassa indistinta su chiunque emigri. Il disegno di legge, tuttavia, deve ancora attraversare il Parlamento: prima dell’approvazione definitiva, soglie e meccanismi possono cambiare.

Il paradosso delle plusvalenze che esistono soltanto sulla carta

Il cuore del problema è il momento in cui scatta il prelievo. Una plusvalenza latente rappresenta l’aumento di valore di un’attività rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, non necessariamente un guadagno incassato. Chi detiene quote societarie può vedere crescere il valore della partecipazione senza aver venduto un solo titolo. Pretendere imposte prima della monetizzazione pone quindi interrogativi concreti: dove trovare la liquidità, come stabilire il valore corrente di beni non quotati e quali correttivi prevedere contro possibili duplicazioni di imposta all’estero.

La questione non riguarda soltanto il lusso ostentato dei patrimoni miliardari. Può coinvolgere imprenditori e soci di aziende non quotate, per i quali una parte rilevante della ricchezza coincide con la stessa attività produttiva. Una valutazione favorevole sulla carta non rende automaticamente disponibili denari in banca. È proprio su questa distanza tra ricchezza patrimoniale e capacità di pagamento che il dibattito parlamentare sarà chiamato a misurarsi.

Una risposta alla fuga fiscale o un altro muro burocratico?

I sostenitori dell’intervento possono richiamare un principio comprensibile: la crescita del valore generata mentre una persona è fiscalmente residente in Italia non dovrebbe scomparire del tutto dal radar del fisco con un cambio di domicilio. Se un Paese fornisce infrastrutture, servizi e un quadro giuridico entro il quale un patrimonio cresce, la collettività può rivendicare una quota delle entrate fiscali collegate a quel valore. Il ragionamento ha una sua logica, soprattutto quando i trasferimenti di residenza rispondono a strategie di pianificazione fiscale particolarmente sofisticate.

Ma la controparte è altrettanto concreta. Il trasferimento all’estero può dipendere da lavoro, famiglia e scelte di vita autentiche, non dall’intenzione di eludere imposte. Una norma efficace deve distinguere l’abuso dal movimento legittimo, senza presumere che ogni cittadino benestante che parte stia sottraendo qualcosa al Paese. Servono criteri verificabili per individuare la residenza effettiva, regole trasparenti sulle valutazioni e compatibilità con gli obblighi e le garanzie previsti dal diritto europeo.

Il gettito atteso e il segnale politico

Le prime stime pubblicate indicano per il 2027 un introito di circa 3,3 milioni di euro: una cifra contenuta rispetto alle dimensioni della manovra. Proprio questa sproporzione invita a leggere l’intervento anche come segnale politico. Lo Stato vuole affermare di poter seguire la ricchezza oltre le frontiere, ma un provvedimento che incassa poco e scatena contenziosi o incertezza potrebbe rivelarsi più simbolico che produttivo. Il successo non si misurerà con la durezza degli slogan, bensì con la qualità delle regole.

Nel frattempo la legge di bilancio comprende anche interventi sul ceto medio, sugli autonomi, sulle banche e sulle pensioni. È quindi fuorviante trasformare la tassa d’uscita nell’unica chiave di lettura del provvedimento. La questione decisiva rimane la distribuzione del carico fiscale, tra chi vive di stipendio, chi investe capitale e chi dispone di strumenti per scegliere dove pagare le tasse. Un sistema credibile non deve punire automaticamente la mobilità, ma nemmeno consegnare ai contribuenti più forti una libertà di sottrarsi alle regole che gli altri non possiedono.

Per ora non c’è nessuna imposta già definitivamente operativa da pagare sulla base dei titoli dei giornali. C’è una proposta normativa da esaminare, correggere e votare. Il Parlamento avrà il compito di verificare se questa exit tax sia un presidio contro l’erosione della base imponibile o una barriera costruita con troppa fretta. Tra equità e competitività si gioca una scelta che merita più numeri e meno propaganda.

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