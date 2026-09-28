Madre e figlia muoiono a 10 ore di distanza in Brasile

🌐 Madre e figlia, entrambe malate di cancro, sono morte a sole 10 ore di distanza l’una dall’altra, senza sapere che l’altra era ormai deceduta. Cibele Marchis, 28 anni, e sua madre Maria Elisabete Nogueira, 56, erano ricoverate in due ospedali della stessa città brasiliana. Una storia segnata dalla malattia, dalla distanza e da un ultimo addio che non è mai potuto avvenire.

Ci sono storie in cui il dolore sembra concentrarsi tutto nello spazio di poche ore. Quella di Cibele Marchis e Maria Elisabete Nogueira è una di queste.

Cibele aveva 28 anni, sua madre Maria Elisabete 56. Entrambe combattevano contro il cancro ed entrambe erano ricoverate in ospedale, ma in due strutture diverse della stessa città del Brasile.

Nessuna delle due, negli ultimi momenti della propria vita, avrebbe saputo che l’altra se n’era già andata.

La figlia è morta per prima. Dieci ore più tardi è deceduta anche la madre, senza che le fosse stata comunicata la morte di Cibele.

Una coincidenza temporale che rende ancora più drammatica una vicenda già segnata da una lunga malattia.

Due ricoveri, due ospedali e la stessa battaglia

La storia racconta innanzitutto una battaglia comune contro la malattia.

Madre e figlia erano entrambe ricoverate e si trovavano in condizioni che richiedevano assistenza ospedaliera. La loro malattia le aveva portate a vivere gli ultimi giorni lontane l’una dall’altra, nonostante fossero nella stessa città.

La distanza fisica tra i due ospedali ha così finito per diventare anche una distanza impossibile da colmare.

Per una famiglia, sapere che una persona cara è ricoverata può significare vivere ogni giornata nell’attesa di una notizia, cercando di mantenere un contatto nonostante le difficoltà. Nel caso di Cibele e Maria Elisabete, però, il destino ha imposto una separazione definitiva proprio nelle ore più delicate.

Quando Cibele è morta, sua madre era ancora viva.

Maria Elisabete non sapeva che la figlia era già morta.

E quando anche lei è deceduta, Cibele non poteva più sapere che sua madre l’aveva seguita appena dieci ore dopo.

Cibele, 28 anni, muore per prima

La prima a morire è stata Cibele Marchis, a soli 28 anni.

La sua giovane età rende ancora più evidente la durezza di una malattia che aveva colpito contemporaneamente lei e la madre.

Cibele si trovava ricoverata in un ospedale diverso da quello in cui era assistita Maria Elisabete. La sua morte ha aperto un intervallo di appena dieci ore prima della scomparsa della madre.

Un tempo brevissimo, ma sufficiente a creare una circostanza particolarmente dolorosa: la madre non ha avuto modo di sapere che la figlia non c’era più.

Non c’è stato quindi un ultimo saluto tra le due. Nessuna possibilità di comunicare la notizia, di stringersi la mano o semplicemente di sapere che l’altra stava affrontando gli ultimi istanti.

La malattia aveva già imposto loro la distanza. La morte l’ha resa definitiva.

Dieci ore dopo muore anche Maria Elisabete

Trascorse circa dieci ore dalla morte della figlia, è arrivato anche il momento della madre.

Maria Elisabete Nogueira, 56 anni, è morta senza sapere della scomparsa di Cibele.

La sequenza temporale è ciò che più colpisce nella vicenda. Non si tratta infatti di due decessi avvenuti a distanza di giorni o settimane, ma di due morti separate soltanto da una parte della stessa giornata.

Entrambe stavano affrontando la stessa malattia. Entrambe erano in ospedale. Ed entrambe hanno lasciato la propria famiglia nello spazio di poche ore.

Il particolare più doloroso rimane però quello dell’inconsapevolezza: nessuna delle due ha saputo della morte dell’altra.

Una storia che racconta anche la solitudine della malattia

Dietro la coincidenza dei tempi c’è un aspetto più profondo.

La malattia grave può progressivamente restringere il mondo di una persona al letto d’ospedale, alle cure, ai medici e alla presenza dei familiari. Quando due persone della stessa famiglia sono malate contemporaneamente, il peso emotivo può diventare ancora più difficile da sostenere.

Nel caso di Cibele e Maria Elisabete, la situazione era ulteriormente complicata dal fatto che fossero ricoverate in strutture differenti.

Nonostante vivessero nella stessa città, non potevano condividere fisicamente gli ultimi momenti della loro vita.

È una delle contraddizioni più dolorose di questa storia: erano vicinissime sul piano familiare, ma lontane nel momento in cui avrebbero avuto maggiore bisogno l’una dell’altra.

Il doppio lutto in una sola giornata

Per i familiari, la perdita di Cibele e Maria Elisabete ha significato affrontare un doppio lutto nel giro di appena dieci ore.

Prima la morte della figlia, poi quella della madre.

Una successione difficile persino da assimilare, perché il tempo normalmente necessario per elaborare una perdita viene praticamente cancellato dalla seconda tragedia.

La famiglia si è quindi trovata davanti a due addii ravvicinati, legati dalla stessa malattia e dalla stessa storia familiare.

Il dolore non è soltanto quello della perdita di due persone care. È anche quello di sapere che madre e figlia non hanno potuto accompagnarsi reciprocamente fino alla fine.

Un legame che resta oltre l’ultimo momento

La vicenda di Cibele e Maria Elisabete è stata raccontata proprio per la sua drammatica particolarità.

Non è soltanto una storia sulla morte. È la storia di un legame familiare messo alla prova dalla malattia, di due donne costrette a vivere la fase finale della loro battaglia in ospedali diversi e di una coincidenza temporale quasi impossibile da ignorare.

La figlia aveva 28 anni. La madre 56.

Sono morte a dieci ore di distanza, senza sapere che il loro ultimo viaggio sarebbe stato così vicino nel tempo.

Non hanno potuto condividere l’ultimo saluto. Non hanno saputo della morte dell’altra.

Ma il dato che resta più forte, oltre alla tragedia, è quello di una vita condivisa fino a quando la malattia non le ha costrette alla distanza.

Cibele e Maria Elisabete sono morte nello stesso giorno, separate da appena dieci ore.

Una circostanza che trasforma una doppia perdita in una storia difficile da dimenticare.