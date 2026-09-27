Francesco Totti compie 50 anni: festa a Las Vegas

🌐 Francesco Totti compie 50 anni e festeggia a Las Vegas insieme alla compagna Noemi Bocchi, ai figli e alla famiglia allargata. Un compleanno lontano da Roma per l’ex capitano giallorosso, che nel nuovo libro “Oltre” ripercorre gli anni successivi al ritiro, il rapporto con i figli, il legame con Sinisa Mihajlovic, la tormentata relazione con Luciano Spalletti e la perdita del padre. Del suo matrimonio con Ilary Blasi, invece, nel libro non parla.

Cinquant’anni, ma il numero 10 non è mai davvero passato

Ci sono compleanni che segnano semplicemente il passare del tempo e altri che diventano l’occasione per rileggere un’intera storia.

Per Francesco Totti, i 50 anni appartengono alla seconda categoria.

Il 27 settembre 2026 l’ex capitano della Roma raggiunge il traguardo del mezzo secolo e lo fa lontano dalla città che per quasi tutta la sua vita sportiva è stata casa. La festa è a Las Vegas, insieme alla compagna Noemi Bocchi, ai figli di entrambi e alla famiglia allargata. Una scelta che restituisce un’immagine diversa dal Totti dei grandi festeggiamenti allo stadio: più privata, familiare e legata alla vita costruita dopo il calcio.

È un passaggio simbolico. Perché dal 28 maggio 2017, giorno dell’addio al calcio giocato, sono trascorsi più di nove anni. E proprio quel momento ha rappresentato l’inizio di una seconda vita, molto meno prevedibile della prima.

La festa a Las Vegas con Noemi e i figli

Totti ha scelto gli Stati Uniti per celebrare il compleanno insieme alle persone più vicine.

Al suo fianco c’è Noemi Bocchi, con la quale condivide ormai da tempo una relazione consolidata. Alla festa sono presenti anche i figli della coppia allargata: i tre figli che Totti ha avuto da Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel, e i figli di Noemi, Sofia e Tommaso.

Las Vegas diventa così lo scenario di un compleanno particolare, lontano dalla pressione inevitabile che avrebbe accompagnato una celebrazione nella Capitale.

Per Totti, però, Roma resta il punto di riferimento della sua storia.

Una storia cominciata da bambino, proseguita con l’ingresso nel settore giovanile giallorosso e arrivata fino a una carriera professionistica trascorsa interamente con la stessa maglia. Una fedeltà diventata parte della sua identità pubblica e che ancora oggi rende qualsiasi racconto sul numero 10 inseparabile dalla AS Roma.

“Oltre”, il libro della vita dopo il calcio

Il compleanno arriva contemporaneamente a un altro momento importante: la pubblicazione di “Oltre”, il libro nel quale Totti racconta soprattutto ciò che è accaduto dopo aver smesso di giocare.

Il titolo non è casuale.

Il vero tema non è soltanto il passato calcistico, ma ciò che viene dopo la fine di una carriera che sembrava coincidere con la sua stessa identità.

Per oltre vent’anni Totti era stato abituato a essere il calciatore, il capitano, il numero 10, il simbolo della Roma. Quando tutto questo è finito, è arrivata la necessità di capire quale sarebbe stata la sua vita fuori dal campo.

È proprio questa fase a occupare uno spazio importante nel libro.

E in questa nuova dimensione entrano soprattutto la famiglia, i rapporti personali, gli amici, i lutti e alcune delle relazioni più significative della sua carriera.

Ilary Blasi resta fuori dal racconto

Uno degli aspetti più curiosi di “Oltre” riguarda ciò che il libro non racconta.

Nonostante gli anni successivi al ritiro siano stati segnati anche dalla separazione e dal successivo divorzio da Ilary Blasi, Totti sceglie di non affrontare nel libro quella vicenda.

La relazione con l’ex moglie, dunque, non diventa il centro delle sue memorie.

Al contrario, il racconto si concentra sulla vita familiare attuale e sul rapporto con i figli, oltre che su persone e momenti che hanno lasciato un segno nella sua esistenza.

Una scelta che contribuisce a spostare l’attenzione dalla cronaca sentimentale alla dimensione più personale del Totti che oggi, a 50 anni, guarda soprattutto a ciò che è rimasto dopo il calcio.

Il capitolo dedicato a Sinisa Mihajlovic

Tra le pagine più significative c’è anche il ricordo di Sinisa Mihajlovic.

Il rapporto tra Totti e Mihajlovic appartiene alla storia del calcio italiano, ma nel libro assume una dimensione più personale.

La morte dell’ex calciatore e allenatore, avvenuta nel dicembre 2022 dopo una lunga malattia, aveva colpito profondamente il mondo dello sport.

Totti dedica spazio alla sua figura, recuperando il rapporto umano oltre quello costruito sui campi da calcio.

È uno degli elementi che mostrano come “Oltre” non sia semplicemente una raccolta di ricordi sportivi. Il calcio rimane inevitabilmente sullo sfondo, ma il punto di vista è quello dell’uomo che ha attraversato vittorie, sconfitte, amicizie, conflitti e perdite.

Totti e Spalletti, la storia di un rapporto complicato

Un altro capitolo importante riguarda Luciano Spalletti.

Il rapporto tra i due è stato uno dei più intensi e controversi della carriera di Totti. Prima l’intesa, poi il ritorno dell’allenatore a Roma nel 2016 e il progressivo deterioramento del rapporto.

Tra i due ci sono stati momenti di grande sintonia, ma anche tensioni diventate pubbliche, soprattutto nella fase finale della carriera del numero 10.

La loro storia è stata raccontata più volte, ma continua a essere una delle vicende che meglio spiegano la complessità degli ultimi anni di Totti alla Roma.

Nel libro il tema torna attraverso la prospettiva personale dell’ex capitano, insieme alle riflessioni sugli anni nei quali il suo ruolo all’interno della squadra e il rapporto con l’allenatore cambiarono profondamente.

È una parte della storia che non può essere separata dall’ultimo tratto della carriera.

Il dolore per la morte del padre

Tra i passaggi più intimi di “Oltre” c’è anche quello dedicato al padre, Enzo Totti.

La sua morte è arrivata durante la pandemia di Covid, aggiungendo un dolore privato a una fase già complicata della vita di Francesco.

Per una figura abituata a essere osservata da milioni di persone, i lutti familiari rappresentano inevitabilmente uno degli aspetti nei quali il personaggio pubblico lascia spazio all’uomo.

Il calcio, in quei momenti, passa in secondo piano.

E proprio questo sembra essere uno dei fili conduttori del libro: raccontare ciò che accade quando il personaggio che tutti conoscono deve confrontarsi con gli eventi che riguardano semplicemente la propria vita.

Il 28 maggio 2017 è ancora lo spartiacque

Per comprendere il Totti di oggi bisogna tornare a quella domenica del 28 maggio 2017.

All’Olimpico la Roma affrontava il Genoa e per il capitano era l’ultima partita.

Quel giorno non finì soltanto una carriera. Terminò una consuetudine che sembrava destinata a durare per sempre: Totti con la maglia della Roma, Totti con la fascia al braccio, Totti davanti alla Curva Sud.

Il suo addio è diventato uno degli eventi più riconoscibili della storia recente del calcio italiano.

Da allora Totti ha cercato una nuova collocazione nel mondo del calcio, entrando anche nell’area dirigenziale della Roma prima di interrompere quel percorso.

Ed è proprio il rapporto con il club a rappresentare ancora oggi un capitolo aperto.

La Roma e un rapporto che resta complesso

Nel giorno del cinquantesimo compleanno, inevitabilmente, si torna a parlare anche della Roma.

La società ha celebrato Totti attraverso un omaggio che ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, ma il rapporto tra l’ex capitano e il club rimane complesso. Secondo quanto riportato oggi, i colloqui per un possibile riavvicinamento non hanno prodotto un’intesa, anche per questioni legate all’utilizzo del suo nome e delle maglie numero 10.

È una situazione che rende ancora più particolare il cinquantesimo compleanno.

Da una parte c’è una città che continua a identificare Totti con la propria storia calcistica. Dall’altra c’è un rapporto con la società che, a distanza di anni dal suo addio, non è ancora tornato ai livelli di sintonia che molti tifosi immaginavano.

La distanza, però, non cancella il legame con la tifoseria.

Il capitano che è diventato simbolo di Roma

Il caso Totti va oltre i numeri.

La sua carriera comprende uno scudetto, trofei nazionali, il titolo mondiale conquistato nel 2006 con l’Italia e una lunga serie di record personali. Ma la sua popolarità non deriva esclusivamente dalle statistiche.

Totti è diventato un simbolo della romanità, un personaggio riconoscibile anche al di fuori del calcio.

La sua scelta di rimanere alla Roma per tutta la carriera ha avuto un peso enorme in un’epoca nella quale il trasferimento dei grandi campioni da una squadra all’altra è diventato la normalità.

Il suo percorso ha seguito invece una direzione diversa.

È rimasto.

E proprio quella scelta ha contribuito a trasformare un grande calciatore in un’identità sportiva difficilmente replicabile.

A 50 anni comincia un altro capitolo

Il compleanno di Las Vegas arriva quindi in un momento particolare.

Totti non è più il calciatore che entrava all’Olimpico con la fascia da capitano. Non è più l’uomo che decideva una partita con un assist o con uno dei suoi celebri cucchiai.

È il Totti della vita dopo il calcio.

Un uomo che oggi racconta la famiglia, gli amici, i lutti, i rapporti difficili e le nuove relazioni. Un personaggio che continua a essere seguito con enorme attenzione, ma che nel libro “Oltre” prova soprattutto a raccontare cosa c’è dietro e oltre l’immagine del campione.

A Las Vegas, insieme ai figli e a Noemi Bocchi, il numero 10 festeggia così i suoi primi 50 anni.

E mentre Roma continua a ricordare il suo capitano, Totti guarda avanti.

Il campo è ormai lontano, ma la sua storia non è finita con l’ultima partita.

Il calcio è stato il primo capitolo. “Oltre” prova a raccontare tutto quello che è venuto dopo.