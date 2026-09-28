Lindsey Vonn fidanzata: chi è Matthieu Bailet, il nuovo compagno

🌐 Per mesi erano state soltanto fotografie, apparizioni insieme e indiscrezioni. Ora, però, Lindsey Vonn e Matthieu Bailet hanno reso pubblica la loro relazione. La campionessa americana dello sci alpino ha inserito il trentenne francese in un recente album fotografico dedicato all’estate, pubblicando anche immagini molto intime che hanno trasformato i precedenti rumors in una relazione ormai apertamente mostrata sui social.

La notizia arriva in un momento particolare della vita di Vonn. Dopo il grave infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e una lunga riabilitazione, l’atleta statunitense sta attraversando una fase completamente diversa della propria vita, tra recupero fisico, nuovi progetti e adesso anche una nuova storia d’amore.

Ma chi è Matthieu Bailet, lo sciatore francese che ha conquistato l’attenzione della campionessa americana?

Chi è Matthieu Bailet, il nuovo compagno di Lindsey Vonn

Matthieu Bailet è uno sciatore alpino francese specializzato nelle discipline veloci, in particolare discesa libera e supergigante.

Nato il 23 aprile 1996, Bailet ha oggi 30 anni ed è originario di Nizza. La sua carriera è strettamente legata al circuito internazionale dello sci alpino e, come Vonn, è un atleta che ha costruito gran parte della propria esperienza sulle discipline di velocità.

Il francese ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nel 2016, dopo essersi messo in evidenza nelle categorie giovanili. Nello stesso anno aveva conquistato il titolo mondiale juniores nel supergigante, risultato che gli aveva aperto le porte del massimo circuito internazionale.

Il momento più importante della sua carriera in Coppa del Mondo è arrivato nel marzo 2021, quando ha ottenuto il secondo posto nel supergigante di Saalbach-Hinterglemm. Quello rimane, secondo i dati disponibili, il suo unico podio nel massimo circuito.

Ha inoltre partecipato ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, la sua prima esperienza olimpica.

Undici anni di differenza, ma una passione comune

Tra Lindsey Vonn e Matthieu Bailet ci sono 11 anni di differenza.

Vonn è nata nel 1984 e ha 41 anni, mentre Bailet è del 1996 e ne ha 30. Una differenza anagrafica che non sembra aver rappresentato un ostacolo per i due sportivi, accomunati soprattutto da una caratteristica molto particolare: entrambi conoscono dall’interno il mondo dello sci alpino di alto livello.

Non si tratta quindi della classica relazione tra una celebrità e una persona estranea al mondo dello spettacolo.

Bailet è infatti un atleta professionista, abituato alle gare internazionali, agli allenamenti, ai viaggi e alla pressione del circuito agonistico.

Ed è proprio questo elemento che sembra avere avuto un ruolo nella loro conoscenza.

Dalle prime fotografie alla conferma della relazione

Le prime indiscrezioni sulla possibile relazione erano emerse nella primavera del 2026.

A maggio, Vonn e Bailet erano stati fotografati insieme a New York, dove avevano trascorso del tempo tra Soho e Broadway. I due erano stati anche visti insieme a uno spettacolo teatrale, alimentando le voci su una possibile frequentazione.

In quella fase, tuttavia, non era arrivata una conferma ufficiale.

La situazione è cambiata nei mesi successivi.

Durante l’estate, i due sono stati avvistati insieme anche in Europa e le fotografie hanno continuato ad alimentare le indiscrezioni.

Poi è arrivato il post di Lindsey Vonn.

Il post di Lindsey Vonn che ha cambiato tutto

La conferma è arrivata attraverso i social network.

Vonn ha pubblicato un lungo album fotografico dedicato all’estate, con immagini di viaggi, momenti personali e fotografie insieme a Bailet. In una delle immagini i due sono in piscina, mentre in un’altra si scambiano un bacio.

La campionessa americana ha accompagnato il post con la frase “About that time for a summer recap… pt 1”, trasformando di fatto quella che fino a quel momento era stata una relazione raccontata soprattutto attraverso indiscrezioni in qualcosa di pubblico.

Anche la scelta musicale del post non è passata inosservata: Vonn ha utilizzato “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, un dettaglio che ha contribuito a rendere ancora più esplicito il significato delle fotografie.

Non è arrivato un lungo comunicato ufficiale sulla relazione. È stata la sequenza stessa delle immagini a parlare.

Chi è : una delle grandi protagoniste dello sci

Per comprendere la rilevanza della notizia bisogna ricordare chi è Lindsey Vonn.

L’americana è una delle atlete più conosciute nella storia dello sci alpino femminile. Nella sua carriera ha conquistato quattro Coppe del Mondo generali, un titolo olimpico e un titolo mondiale, oltre a un numero straordinario di vittorie nel circuito maggiore.

Il suo palmarès comprende 84 vittorie in Coppa del Mondo, un dato che l’ha resa per anni uno dei principali riferimenti dello sci internazionale.

La sua carriera è stata però accompagnata anche da numerosi infortuni.

Dopo essersi ritirata dalle competizioni nel 2019, Vonn era tornata a gareggiare dopo circa sette anni di pausa, affrontando nuovamente il circuito internazionale.

Il ritorno ha avuto un epilogo drammatico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il difficile 2026 di Lindsey Vonn

L’inverno scorso è stato particolarmente complicato per la sciatrice americana.

Durante i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, Vonn è stata protagonista di una grave caduta che ha provocato un importante infortunio alla gamba.

La conseguenza è stata una lunga fase di ricovero, interventi chirurgici e riabilitazione. Nei mesi successivi la stessa atleta ha documentato sui social diversi momenti del proprio recupero.

È anche per questo motivo che le nuove immagini della campionessa assumono un significato particolare.

Accanto ai contenuti dedicati alla fisioterapia e al recupero fisico sono comparsi sempre più spesso momenti di vita privata, compresi quelli trascorsi insieme a Bailet.

La relazione si inserisce dunque in un periodo di cambiamento molto importante per Vonn.

Una coppia nata nello stesso mondo

Uno degli aspetti più curiosi della nuova relazione è proprio la professione di Bailet.

Lindsey Vonn e Matthieu Bailet parlano infatti la stessa lingua sportiva.

Entrambi hanno gareggiato nelle discipline veloci e conoscono le esigenze di una carriera professionistica fatta di allenamenti quotidiani, trasferte, competizioni e inevitabili periodi lontani da casa.

Bailet, inoltre, fa parte dello stesso universo tecnico-sportivo di Vonn: entrambi sono legati al marchio HEAD nel circuito dello sci alpino.

Per una campionessa che ha trascorso gran parte della propria vita sulle piste, avere accanto una persona che conosce direttamente quel mondo rappresenta un elemento significativo della loro storia.

Matthieu Bailet e la sua carriera nello sci

Il francese non ha il palmarès di Vonn, ma ha comunque costruito una carriera internazionale importante.

Dopo il titolo mondiale juniores nel supergigante conquistato nel 2016, Bailet è entrato nel circuito di Coppa del Mondo.

Il suo risultato più prestigioso rimane il secondo posto nel supergigante di Saalbach-Hinterglemm nel 2021, quando riuscì a salire sul podio davanti a molti dei più importanti specialisti della disciplina.

Ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo del 2021 ha inoltre ottenuto il 25° posto in discesa libera e il settimo nel supergigante.

Alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha invece chiuso la discesa libera al 27° posto, senza completare il supergigante.

La sua carriera, quindi, si è sviluppata lontano dalla dimensione mediatica raggiunta da Vonn, ma all’interno dello stesso ambiente agonistico internazionale.

Anche il passato sentimentale di Vonn torna sotto i riflettori

La nuova relazione ha inevitabilmente riportato l’attenzione anche sulla vita privata della campionessa.

Vonn è stata sposata con l’ex sciatore Thomas Vonn, dal quale ha divorziato dopo alcuni anni.

Successivamente ha avuto una relazione molto nota con il campione di golf Tiger Woods, durata dal 2013 al 2015. In seguito è stata legata anche all’ex giocatore di football Kenan Smith e al campione di hockey P.K. Subban, con il quale era arrivata al fidanzamento.

Più recentemente, Vonn aveva avuto una relazione con l’imprenditore Diego Osorio, conclusasi nel 2025.

La storia con Bailet rappresenta quindi il primo legame sentimentale reso apertamente pubblico dalla sciatrice dopo quella relazione.

Il legame con Francesca Marsaglia

C’è anche un curioso dettaglio che interessa il pubblico italiano.

Matthieu Bailet è stato infatti legato sentimentalmente in passato alla sciatrice italiana Francesca Marsaglia.

Il particolare è stato riportato dalla stampa sportiva italiana proprio in occasione della conferma della relazione con Vonn.

Anche questo elemento contribuisce a collegare la nuova storia di Vonn al mondo dello sci alpino italiano, particolarmente vicino alla campionessa americana dopo la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Dalle indiscrezioni alla relazione ufficiale

La storia tra Lindsey Vonn e Matthieu Bailet è quindi passata attraverso diverse fasi.

Prima le prime apparizioni insieme a New York, poi le fotografie durante l’estate, quindi le indiscrezioni sempre più insistenti e infine il post pubblicato dalla stessa Vonn.

Il passaggio più importante è proprio quest’ultimo.

Non si tratta più soltanto di una coppia fotografata dai paparazzi o di una relazione attribuita da una fonte anonima. È stata Vonn a condividere pubblicamente immagini che mostrano la sua vicinanza a Bailet e anche un bacio tra i due.

Resta naturalmente distinto il concetto di relazione ufficializzata da quello di matrimonio o fidanzamento formale: le fonti disponibili parlano di una relazione sentimentale resa pubblica, non di un annuncio di matrimonio.

Una nuova pagina dopo un anno difficile

Per Lindsey Vonn il 2026 è stato un anno segnato da due immagini molto diverse.

Da una parte quella dell’atleta ferita, impegnata in una lunga riabilitazione dopo la caduta olimpica.

Dall’altra quella della donna che, durante l’estate, è tornata a viaggiare, sorridere e condividere momenti personali.

Matthieu Bailet compare proprio in questa seconda parte della storia.

La loro relazione è ormai pubblica, mentre entrambi continuano a essere legati al mondo dello sci internazionale. Per Vonn, dopo mesi in cui l’attenzione era concentrata quasi esclusivamente sull’infortunio e sul recupero, le nuove immagini raccontano così anche un capitolo più privato della sua vita.

E il protagonista accanto a lei è un volto che, per gli appassionati di sci, non è affatto sconosciuto: Matthieu Bailet, 30 anni, francese, specialista della velocità e con un podio in Coppa del Mondo, oggi al centro dell’attenzione per essere diventato il nuovo compagno di una delle più celebri campionesse della storia dello sci alpino.