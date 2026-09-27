Deva Cassel sposa Dior a Milano: Monica Bellucci in prima fila

🌐 :: la scena ha avuto tutta la grazia di un matrimonio, ma non si è trattato di nozze. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata protagonista di uno dei momenti più suggestivi di Vogue World: Milano 2026, sfilando in passerella con un abito Dior Haute Couture bianco, etereo e ricamato. In prima fila, a osservarla, c’era sua madre.

Deva Cassel in bianco: una sposa che non sta andando all’altare

Per qualche istante, l’immagine poteva sembrare quella di una giovane donna pronta a pronunciare il fatidico sì.

Deva Cassel ha sfilato a Milano in un abito da sposa Dior, con un lungo strascico bianco, le spalle scoperte e una cascata di dettagli floreali. Ma quella scena non apparteneva a un matrimonio: era uno dei momenti più teatrali di Vogue World: Milano 2026, l’evento che ha unito moda, spettacolo e celebrazione dell’artigianato italiano.

La scelta dell’abito ha però prodotto proprio quell’effetto cinematografico che la moda cerca quando porta in passerella una creazione couture. E al centro della scena c’era una ragazza che, negli ultimi anni, ha progressivamente costruito una propria identità nel mondo della moda e dello spettacolo.

A rendere il momento ancora più significativo è stata la presenza di Monica Bellucci, seduta in prima fila. La madre ha assistito alla sfilata della figlia mentre Deva attraversava la passerella con il look Dior, in una sorta di ideale dialogo tra due generazioni di donne legate alla moda, al cinema e alla cultura dell’immagine.

L’abito Dior che ha trasformato Deva in una sposa poetica

Il protagonista della scena era l’abito “Aurore”, il look numero 66 della collezione Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027 firmata da Jonathan Anderson.

La creazione era stata presentata nella sfilata Haute Couture della maison a Parigi e, a Milano, è tornata in passerella indossata da Deva. Il modello è costruito attorno a una silhouette aderente che segue il corpo per poi aprirsi nello strascico.

Il primo elemento a catturare lo sguardo è naturalmente il bianco assoluto, ma l’abito diventa interessante soprattutto osservandolo da vicino.

Il tessuto combina infatti chiffon bianco plissettato a mano e pizzo dégradé, decorato con motivi botanici. Fiori di cactus e felci emergono dalla superficie, mentre altre felci sono impreziosite da perline e piccoli elementi piumati che ricordano soffioni bianchi.

Il risultato è volutamente leggero e quasi sospeso.

Lo strascico accompagna la figura senza trasformarsi in una massa pesante. La trasparenza e la lavorazione tridimensionale creano invece una sensazione di movimento e fragilità, quasi come se l’abito fosse composto da elementi raccolti dalla natura e trasformati in alta moda.

Spalle scoperte e dettagli botanici: la costruzione del look

La parte superiore dell’abito presenta una linea off-the-shoulder, con uno scollo dritto che lascia scoperte spalle e décolleté.

Piccoli elementi floreali tridimensionali incorniciano la parte alta della silhouette e proseguono lungo il corpetto, creando continuità con le decorazioni botaniche della gonna.

È proprio il contrasto tra struttura e leggerezza a caratterizzare il look.

Da una parte c’è un corpetto costruito, preciso, quasi scultoreo. Dall’altra il tessuto sembra dissolversi nello strascico, creando un’immagine più morbida e romantica.

Deva ha completato la scelta con capelli scuri lasciati morbidi e ondulati e un make-up essenziale, evitando di sovraccaricare un abito che aveva già una forte presenza scenica.

Monica Bellucci in prima fila: il momento più emozionante

Se Deva era al centro della passerella, Monica Bellucci rappresentava lo sguardo dall’altra parte della scena.

L’attrice era presente al Vogue World di Milano e ha assistito alla sfilata della figlia dalla prima fila. Per l’occasione ha scelto un look total black, con un trench in velluto dalle lavorazioni effetto animalier, una gonna leggera e sandali con zeppa. A completare il look, capelli sciolti, frangia e grandi occhiali da sole neri.

Il contrasto era quasi perfetto: Deva in bianco, Monica in nero.

Due generazioni, due momenti differenti della stessa storia familiare e professionale. Da una parte la figlia che sfila in una delle manifestazioni più importanti della settimana della moda milanese; dall’altra una madre che osserva dalla platea.

Non serve aggiungere altro per comprendere perché quella fotografia abbia attirato tanta attenzione.

Deva Cassel, dalla passerella alla recitazione

Quello di Milano non è un episodio isolato nel percorso di Deva.

La giovane ha debuttato nel mondo della moda nel 2021 e da allora ha lavorato con importanti maison, partecipando a sfilate, campagne e appuntamenti internazionali. Nel 2024 è arrivata anche la copertina di Vogue Italia per il numero dedicato ai 60 anni della rivista, fotografata da Steven Meisel.

Ma negli ultimi anni la sua attività si è spostata sempre più anche verso la recitazione.

Deva è apparsa nel film La bella estate e nella serie Il Gattopardo, mentre tra i suoi prossimi progetti figura Il fantasma dell’Opera, nel quale è attesa accanto a Romain Duris e Julien de Saint-Jean.

La moda, dunque, continua a essere una parte importante del suo percorso, ma non rappresenta necessariamente l’unico orizzonte professionale.

Il peso di un cognome importante

Essere figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel significa inevitabilmente partire da una posizione particolare.

Deva ha affrontato pubblicamente anche il tema dell’etichetta di nepo baby, spiegando in un’intervista citata da Vanity Fair di voler trasformare la propria eredità familiare in una motivazione, piuttosto che considerarla un peso. Il suo obiettivo dichiarato è stato quello di costruire una strada personale senza limitarsi a seguire quella dei genitori.

È una questione che accompagna inevitabilmente la sua esposizione pubblica.

Ogni passerella viene osservata anche attraverso il rapporto con la madre. Ogni copertina viene confrontata con l’immagine di Monica Bellucci. Ogni ruolo cinematografico viene inevitabilmente inserito nella storia di una famiglia che ha già una presenza enorme nel cinema europeo.

Ma proprio per questo, il percorso di Deva appare oggi sempre più articolato: modella, attrice e volto di una nuova generazione, con una presenza che non si limita alla semplice eredità estetica familiare.

Milano diventa il palcoscenico perfetto

La scelta di portare proprio a Milano un’immagine così fortemente legata all’idea della sposa ha un valore anche scenografico.

Vogue World 2026 ha trasformato la città in un grande palcoscenico dedicato alla moda e alle tradizioni artigianali italiane. La presenza di Deva, in un abito Dior nato a Parigi ma attraversato da un immaginario universale, si inseriva perfettamente in questa dimensione internazionale.

E poi c’era quella coincidenza visiva quasi perfetta: una giovane donna vestita di bianco che attraversa la passerella mentre sua madre la guarda dalla prima fila.

Non era un matrimonio.

Ma la moda, soprattutto quando incontra l’alta couture, spesso lavora proprio sulla capacità di trasformare pochi minuti in una storia.

Non un matrimonio, ma una fotografia destinata a restare

La scena di Deva Cassel in abito bianco ha tutte le caratteristiche di un’immagine destinata a essere ricordata: il lungo strascico, il pizzo, i dettagli botanici, la passerella milanese e, soprattutto, Monica Bellucci seduta davanti alla figlia.

È un momento costruito per la moda, ma assume una dimensione familiare proprio grazie a quello sguardo.

Deva non stava pronunciando alcun sì e non c’era nessuna cerimonia nuziale. Stava semplicemente interpretando un abito Dior. Eppure, per la forza dell’immagine, sembrava di assistere a qualcosa di molto più intimo.

Forse è questa la magia dell’alta moda: prendere un abito e trasformarlo in un racconto.

A Milano, per qualche minuto, Deva Cassel è diventata la sposa più osservata della passerella. E Monica Bellucci, dalla prima fila, ha assistito a quella scena con lo sguardo di una madre davanti a una figlia che, passo dopo passo, sta costruendo il proprio percorso.