Leonardo-Rheinmetall, miliardi per i carri: i nodi dell’accordo

Leonardo e Rheinmetall, i grandi investimenti nei corazzati

🌐 Leonardo e Rheinmetall sono protagoniste del programma di modernizzazione dei mezzi corazzati dell’Esercito italiano, tra nuovi carri armati, veicoli da combattimento e investimenti pluriennali. La collaborazione industriale punta a sviluppare capacità produttive e tecnologiche in Italia. Sulla notizia di una maxi commessa da 3,7 miliardi di euro, tuttavia, è necessaria una distinzione: l’importo risulta confermato per un diverso contratto navale, mentre non emerge una conferma ufficiale dello stesso valore per una nuova fornitura di carri.

Leonardo e Rheinmetall, un’alleanza strategica per la difesa

L’industria europea della difesa sta attraversando una fase di trasformazione, caratterizzata da investimenti nella modernizzazione degli eserciti e da nuove collaborazioni industriali.

Al centro dei programmi italiani figurano Leonardo e Rheinmetall, che hanno costituito una società comune per sviluppare e produrre veicoli militari di nuova generazione.

La joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, partecipata pariteticamente dai due gruppi, nasce per integrare competenze italiane e tedesche.

L’obiettivo riguarda soprattutto due categorie: i veicoli corazzati destinati alla fanteria e i carri armati principali, i cosiddetti Main Battle Tank.

Il programma si inserisce nella sostituzione progressiva di mezzi dell’Esercito italiano entrati in servizio diversi decenni fa.

La collaborazione non si limita alla fornitura di veicoli completi, ma comprende sistemi elettronici, protezione, armamenti, integrazione delle piattaforme e attività industriali.

Il programma A2CS e i nuovi veicoli dell’Esercito

Dai primi 21 mezzi alla modernizzazione della flotta

Un passaggio già formalizzato riguarda il programma A2CS — Army Armoured Combat System.

Nel novembre 2025 la joint venture ha annunciato il primo contratto per la fornitura di 21 veicoli cingolati destinati all’Esercito italiano.

Cinque mezzi sono basati sul Lynx KF41 nella configurazione con torretta Lance, mentre altri sedici prevedono lo stesso scafo e una torretta Hitfist da 30 millimetri sviluppata da Leonardo.

L’accordo comprende inoltre interventi di aggiornamento della flotta e un’opzione relativa ad altri trenta veicoli.

Il programma complessivo punta all’acquisizione di 1.050 mezzi da combattimento, secondo la pianificazione illustrata dai partner industriali.

Non si tratta però di un unico contratto già assegnato per l’intero quantitativo.

Occorre distinguere il valore potenziale del programma dai singoli ordini effettivamente sottoscritti.

Panther KF51, la base del futuro carro armato italiano

L’alleanza riguarda anche la sostituzione dei carri Ariete.

Tra le piattaforme considerate figura il Panther KF51, sviluppato da Rheinmetall, che costituisce la base tecnologica individuata per la nuova generazione di mezzi pesanti.

Il progetto richiede l’integrazione di numerosi sottosistemi, dalle comunicazioni digitali ai dispositivi di osservazione, fino ai sistemi di protezione e comando.

Il futuro carro non deve quindi essere interpretato come una semplice acquisizione di mezzi già disponibili sul mercato.

La personalizzazione per le esigenze italiane può comportare attività di sviluppo, qualificazione e integrazione industriale.

Tra gli obiettivi rientra anche la partecipazione della filiera nazionale.

L’entità delle ricadute occupazionali ed economiche dipenderà dai contratti definitivi e dalla distribuzione delle attività produttive.

Il piano pluriennale per i mezzi pesanti

Il progetto di rinnovamento della componente corazzata si inserisce in una programmazione finanziaria di notevole portata.

Nell’ottobre 2024 era stato illustrato un piano per i nuovi carri armati dal valore complessivo indicativo di 8,2 miliardi di euro, con un orizzonte temporale compreso tra il 2025 e il 2038.

La documentazione distingueva le risorse già individuate dagli importi ancora da finanziare.

Questa differenza è importante perché un programma approvato sul piano della pianificazione non equivale necessariamente a un contratto industriale già integralmente firmato.

Per i grandi sistemi militari, il processo comprende numerose fasi: definizione dei requisiti, sperimentazione, accordi contrattuali, produzione, consegna e manutenzione.

Le scadenze possono quindi dipendere dall’avanzamento tecnico e dalla disponibilità delle risorse.

La cifra da 3,7 miliardi e la distinzione con il contratto navale

Perché è necessario verificare la natura della commessa

Il titolo della notizia segnala una maxi commessa da 3,7 miliardi di euro per i carri armati realizzati con Rheinmetall.

La cifra richiede però una verifica particolarmente attenta.

Il 24 settembre 2026, una commessa da circa 3,7 miliardi di euro è stata effettivamente annunciata per la costruzione di due cacciatorpediniere di nuova generazione destinati alla Marina Militare.

Quel contratto riguarda la joint venture Orizzonte Sistemi Navali, composta da Fincantieri e Leonardo, e non l’alleanza per i carri armati con Rheinmetall.

La documentazione esaminata non consente dunque di attribuire automaticamente lo stesso importo a una nuova fornitura terrestre.

Senza un comunicato specifico o documenti contrattuali aggiuntivi, non è corretto presentare i 3,7 miliardi come un ordine definitivamente acquisito da Leonardo e Rheinmetall per i carri.

L’importanza della filiera industriale europea

La cooperazione tra Leonardo e Rheinmetall risponde anche alla necessità di coordinare capacità produttive e competenze tecnologiche nel continente.

I sistemi militari moderni richiedono investimenti elevati in ricerca e sviluppo, elettronica, sensoristica e protezione.

Una collaborazione può permettere di condividere costi e tecnologie, evitando duplicazioni in alcuni segmenti industriali.

Allo stesso tempo, la presenza di partner internazionali pone questioni relative alla ripartizione del lavoro, alla proprietà intellettuale e all’autonomia delle catene di fornitura.

Per l’Italia, uno degli aspetti centrali riguarda la possibilità di mantenere capacità produttive e di manutenzione sul territorio nazionale.

La dimensione industriale deve essere valutata sulla base degli accordi effettivi, non soltanto degli obiettivi annunciati.

Gli effetti sui conti di Leonardo

Per un gruppo quotato come Leonardo, la firma di una grande commessa può avere implicazioni importanti.

Tuttavia, il valore di un contratto non si traduce immediatamente in ricavi o utili dello stesso importo.

La contabilizzazione dipende dall’avanzamento delle attività, dai criteri applicabili e dalla quota di lavoro attribuita all’impresa.

In un programma pluriennale, i ricavi possono distribuirsi su molti esercizi.

Anche margini, costi e flussi di cassa dipendono dalle condizioni economiche specifiche.

Un portafoglio ordini elevato offre visibilità sulle attività future, ma non equivale a un guadagno immediato.

I contratti effettivi e quelli ancora da definire

Le informazioni confermate delineano una collaborazione industriale concreta tra Leonardo e Rheinmetall, con un primo contratto A2CS per 21 mezzi e programmi di modernizzazione molto più ampi.

La nuova generazione di carri armati costituisce una componente strategica della pianificazione militare italiana.

Il valore delle commesse future dipenderà però dalle decisioni di acquisto e dai relativi atti contrattuali.

L’importo di 3,7 miliardi di euro risulta documentato per la fornitura navale Fincantieri-Leonardo, mentre il suo collegamento a una nuova commessa per carri armati non è stato confermato dalle informazioni consultate.

La distinzione è necessaria per separare le prospettive industriali dalle acquisizioni già formalizzate.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.