Leclerc, GP d’Italia da incubo: contatto con Hamilton e schianto

🌐 Leclerc al GP d’Italia vive una domenica da dimenticare: dopo il contatto al via con Hamilton, il ferrarista perde il posteriore in accelerazione alla Parabolica e finisce contro le barriere a circa 200 km/h. Nessuna conseguenza grave per il pilota, ma gara praticamente compromessa dopo appena tre giri.

È durata pochissimo la gara di Charles Leclerc a Monza. Quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più importanti del weekend italiano della Ferrari si è trasformato in un pomeriggio di paura e amarezza.

Il pilota monegasco è stato infatti protagonista di un incidente alla Parabolica, dopo un avvio già estremamente movimentato e un confronto ravvicinato con Lewis Hamilton alla prima variante.

Leclerc ha perso il controllo della Ferrari in accelerazione ed è andato a sbattere contro le barriere a una velocità stimata intorno ai 200 km/h. Per alcuni istanti la scena ha fatto temere conseguenze più serie: il ferrarista è rimasto seduto a bordo pista, visibilmente scosso e dolorante, prima di riuscire a rientrare a piedi verso la zona dei box.

Gli accertamenti medici hanno però escluso, fortunatamente, conseguenze gravi.

Leclerc-Hamilton, il contatto che ha acceso il GP d’Italia

La domenica di Leclerc era già diventata complicata pochi istanti prima dell’incidente.

Alla prima variante, il ferrarista si è trovato coinvolto in un duro confronto con Lewis Hamilton, in una fase iniziale della gara nella quale le posizioni erano ancora estremamente ravvicinate.

Il contatto e la manovra hanno immediatamente provocato la reazione del britannico, che via radio ha espresso tutta la propria irritazione.

«Mi ha spinto fuori», è stata l’accusa di Hamilton comunicata al team.

Un episodio che ha aggiunto tensione a un Gran Premio che, per Leclerc, sarebbe terminato praticamente subito dopo.

La dinamica del contatto alla prima variante sarà inevitabilmente oggetto di analisi e discussione, ma il momento decisivo per la gara del monegasco è arrivato poco dopo, quando la Ferrari è entrata nella zona della Parabolica.

Lo schianto alla Parabolica: Ferrari contro le barriere

Leclerc ha perso il controllo della vettura durante una fase di accelerazione.

Lo stesso pilota, ancora scosso dopo l’impatto, ha fornito una prima spiegazione ai microfoni, raccontando di aver avvertito una perdita improvvisa di aderenza al posteriore.

«Sono andato sull’acceleratore ed ho preso uno snap e poi l’ho persa», ha spiegato il ferrarista.

Nel linguaggio della Formula 1, lo snap indica una perdita improvvisa di aderenza che può provocare una reazione molto rapida del retrotreno. Quando avviene in accelerazione e ad alta velocità, il margine per recuperare la vettura può ridursi drasticamente.

È esattamente ciò che sembra essere accaduto a Leclerc.

La Ferrari è partita verso l’esterno della pista e ha terminato la propria corsa contro le barriere della Parabolica. L’impatto, avvenuto a circa 200 km/h, ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Paura per Leclerc, poi il sospiro di sollievo

Uno degli aspetti che ha maggiormente preoccupato gli spettatori è stato vedere Leclerc rimanere per qualche momento seduto a bordo pista.

Il pilota è apparso dolorante e provato, prima di riuscire a rialzarsi e rientrare verso i box. Successivamente è stato accompagnato al centro medico per i controlli previsti dopo un incidente di questa entità.

La buona notizia è arrivata rapidamente.

«Tutto ok, ho ancora un po’ di sensazioni, ma è tutto ok», ha raccontato Leclerc.

Il monegasco ha spiegato di aver avuto inizialmente anche qualche problema a un occhio, ma ha poi rassicurato sulle proprie condizioni.

«Ora sto bene. Questa è la cosa più importante», ha aggiunto.

Una dichiarazione che ha inevitabilmente spostato in secondo piano il risultato sportivo: dopo un impatto a quella velocità, la priorità assoluta resta sempre la sicurezza del pilota.

“Devo rivedere le immagini”: Leclerc non cerca subito un colpevole

Particolarmente significativo è stato anche l’atteggiamento del ferrarista nell’immediato dopo-gara.

Leclerc non ha attribuito responsabilità definitive per l’incidente e ha preferito attendere di poter rivedere le immagini.

«Comunque devo rivedere le immagini», ha spiegato.

Una posizione comprensibile, soprattutto considerando la rapidità con cui si è sviluppata la situazione.

In Formula 1, infatti, una perdita di controllo può essere determinata da una combinazione di fattori: gestione dell’acceleratore, trasferimento di carico, livello di aderenza, comportamento degli pneumatici e reazione della vettura.

Soltanto l’analisi dei dati della Ferrari e delle immagini potrà permettere di ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo schianto.

Un weekend di Leclerc trasformato in una delusione

L’incidente rappresenta una conclusione amarissima per il weekend di Charles Leclerc a Monza.

Il Gran Premio d’Italia ha sempre un significato particolare per un pilota Ferrari. Correre davanti al pubblico italiano con la Rossa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione e proprio per questo un ritiro così precoce lascia inevitabilmente una sensazione di grande occasione persa.

La gara di Leclerc, di fatto, si è conclusa dopo appena pochi giri.

Prima il duello con Hamilton, poi l’errore o la perdita di aderenza in accelerazione e infine il violento impatto contro le barriere.

Una sequenza che ha trasformato rapidamente le aspettative della vigilia in una domenica da incubo.

Il confronto con Hamilton resta sullo sfondo

Il botta e risposta con Hamilton aggiunge comunque un ulteriore elemento alla storia del GP.

Il britannico, subito dopo il confronto alla prima variante, aveva espresso via radio il proprio disappunto, sostenendo di essere stato spinto fuori.

Leclerc, invece, nel commentare il proprio incidente, si è concentrato soprattutto sulla dinamica della perdita di controllo.

Per il momento, dunque, non c’è una versione definitiva condivisa sulla responsabilità del contatto iniziale. Le immagini e le eventuali valutazioni dei commissari possono aiutare a chiarire l’episodio.

Ma il fatto più importante della giornata rimane un altro: Leclerc è uscito dall’incidente senza conseguenze gravi.

La sicurezza prima del risultato

Il ritiro di Monza è certamente pesante dal punto di vista sportivo, ma l’esito dell’incidente consente almeno di tirare un sospiro di sollievo.

Un impatto ad alta velocità come quello avvenuto alla Parabolica ricorda ancora una volta quanto siano elevati i livelli di sicurezza raggiunti dalla Formula 1 e quanto sia importante l’intervento coordinato dei sistemi di protezione, delle barriere e delle procedure mediche.

Per Leclerc resta invece la necessità di smaltire rapidamente la delusione.

Il suo stesso commento lascia intendere che servirà un’analisi approfondita: capire perché la vettura abbia perso aderenza in accelerazione sarà fondamentale per evitare che un episodio simile possa ripetersi.

Il monegasco, per ora, può però considerare positiva la cosa più importante: dopo un incidente impressionante, sta bene.

Monza lascia alla Ferrari più domande che risposte

Il GP d’Italia si chiude così con un bilancio amaro per Leclerc.

Il contatto con Hamilton alla prima variante aveva già acceso la gara, ma è stato lo schianto alla Parabolica a cancellare definitivamente ogni possibilità di risultato.

La Ferrari dovrà ora analizzare dati e immagini per comprendere nel dettaglio la dinamica dell’incidente, mentre Leclerc dovrà archiviare rapidamente una delle domeniche più frustranti della stagione.

Per il pubblico di Monza rimane soprattutto l’immagine della Ferrari finita contro le barriere e la paura per il proprio pilota.

Fortunatamente, però, il finale più importante è arrivato dal centro medico: nessuna conseguenza grave per Charles Leclerc.

La gara è andata persa. Il campionato, invece, continua.