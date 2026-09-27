Sinner perde 500 punti e Pechino è decisiva. Zverev vede il numero 1

🌐 Jannik Sinner salta Pechino e perde i 500 punti conquistati un anno fa, mentre Alexander Zverev si avvicina alla vetta del ranking ATP con un calendario molto più favorevole. Il tedesco partirà da 9.630 punti, contro gli 11.000 di Sinner, e può ridurre ulteriormente il distacco al China Open. Il vero crocevia sarà però Shanghai: per diventare numero 1 già il 19 ottobre, Zverev deve vincere entrambi i tornei e Sinner dovrebbe restare fermo anche nel Masters 1000.

La corsa al numero 1 del ranking ATP cambia ancora una volta volto. Il forfait di Jannik Sinner al China Open di Pechino, annunciato il 25 settembre, modifica infatti il delicato equilibrio costruito dopo lo US Open e offre ad Alexander Zverev una nuova possibilità di avvicinarsi alla vetta.

L’azzurro, attuale numero 1 del mondo, non potrà difendere i 500 punti conquistati nel 2025 con il titolo di Pechino. Il suo bottino scenderà quindi a 11.000 punti nel prossimo aggiornamento del ranking. Zverev, invece, partirà da 9.630 punti, dopo aver perso i 100 punti del quarto di finale raggiunto dodici mesi fa in Cina e aver recuperato nel conteggio i 40 punti della United Cup.

Il distacco si riduce così a 1.370 punti, ma la vetta non è ancora immediatamente raggiungibile. La matematica della classifica ATP lascia infatti Sinner davanti almeno fino a Shanghai.

La vera notizia, però, è un’altra: Zverev ha davanti a sé una strada concreta per trasformare l’inseguimento in sorpasso.

Il forfait di Sinner pesa soprattutto perché arriva in uno dei momenti più delicati del calendario.

Il ranking ATP funziona su una finestra mobile di 52 settimane: i punti conquistati in un torneo vengono mantenuti fino all’edizione successiva, quando vengono sostituiti dal nuovo risultato. Nel caso di Pechino, Sinner aveva conquistato il titolo nel 2025 e quindi aveva 500 punti da difendere. Non giocando, quei punti vengono automaticamente sottratti.

La classifica prevista dopo Pechino fotografa dunque una situazione completamente diversa da quella di poche settimane fa:

Jannik Sinner: 11.000 punti

Alexander Zverev: 9.630 punti

Distacco: 1.370 punti

Zverev, al contrario, aveva soltanto 100 punti da difendere per i quarti di finale del 2025. Questo significa che il tedesco dispone di un margine enorme per incrementare il proprio bottino senza essere penalizzato da una pesante scadenza di punti.

È proprio questa asimmetria a rendere la fase asiatica determinante.

Quanto può guadagnare Zverev a Pechino

Il China Open è un ATP 500 e mette in palio 500 punti per il vincitore, 330 per il finalista, 200 per il semifinalista, 100 per il quarto finalista e 50 per chi raggiunge gli ottavi.

Per Zverev il calcolo deve però essere fatto considerando i punti già presenti nel suo ranking.

Il tedesco deve infatti sostituire i 100 punti del quarto di finale 2025. I nuovi risultati entreranno nel conteggio secondo le regole dei migliori risultati.

La conseguenza è semplice: più Zverev avanza a Pechino, più il distacco da Sinner si riduce.

La situazione può essere letta in questo modo:

Risultato Zverev a Pechino Effetto sulla corsa Eliminazione immediata perde i 100 punti del 2025 Ottavi di finale sostituisce il risultato precedente con 50 punti Quarti di finale conferma sostanzialmente il valore del risultato precedente Semifinale sale sensibilmente nel ranking Finale porta 330 punti nel nuovo conteggio Vittoria conquista 500 punti e massimizza il recupero

Il passaggio importante è che Zverev non deve necessariamente vincere Pechino per migliorare la propria posizione. La vittoria, però, è l’unico risultato che gli consente di presentarsi a Shanghai nella situazione più favorevole possibile.

Secondo i calcoli pubblicati da Sky Sport, nello scenario massimo il tedesco arriverebbe a 10.090 punti dopo il torneo cinese, mentre Sinner resterebbe a quota 11.000. Il distacco sarebbe quindi ridotto a 910 punti.

È una distanza ancora significativa, ma cambia completamente il significato della settimana successiva.

Perché Zverev non può ancora diventare numero 1 a Pechino

Nonostante il forfait di Sinner, Zverev non può superare l’italiano immediatamente dopo il China Open.

Il motivo è puramente matematico.

Anche vincendo il torneo di Pechino, Zverev arriverebbe a circa 10.090 punti, mentre Sinner rimarrebbe a 11.000. Il tedesco avrebbe quindi ancora 910 punti di ritardo.

La classifica mondiale, dunque, non cambierà padrone dopo la finale di Pechino.

Sinner è aritmeticamente sicuro di conservare il numero 1 almeno fino al Masters 1000 di Shanghai. Il sorpasso potrà essere eventualmente completato soltanto dopo il secondo grande appuntamento dello swing asiatico.

Ed è proprio qui che la situazione diventa interessante.

Shanghai è il vero crocevia della corsa al numero 1

Dopo Pechino, il circuito si sposterà al Masters 1000 di Shanghai.

Qui entrambi i giocatori hanno una situazione molto simile rispetto ai punti da difendere: 50 punti, perché nel 2025 furono entrambi eliminati al terzo turno.

Questo significa che Shanghai offre a Zverev un’opportunità enorme.

Se il tedesco arrivasse a Shanghai dopo aver vinto Pechino, avrebbe la possibilità di aggiungere quasi integralmente il valore di un titolo Masters 1000 al proprio bottino.

Il calcolo elaborato da SuperTennis è particolarmente chiaro: nello scenario di doppia vittoria a Pechino e Shanghai, Zverev potrebbe arrivare a 11.040 punti. Sinner, se non giocasse nessuno dei due tornei, si fermerebbe a 10.950.

Il margine sarebbe minimo: 90 punti.

Ma sarebbe sufficiente per cambiare il numero scritto accanto al primo posto della classifica ATP.

Lo scenario del sorpasso: Zverev deve vincere tutto

La combinazione più estrema è anche quella più semplice da spiegare.

Per diventare numero 1 il 19 ottobre 2026, dopo la conclusione del Masters 1000 di Shanghai, Zverev deve:

vincere Pechino + vincere Shanghai + Sinner non giocare né Pechino né Shanghai.

È questa la sequenza che produce il sorpasso matematico.

Nel caso in cui Sinner rimanesse fermo anche a Shanghai, il suo punteggio scenderebbe da 11.000 a 10.950, mentre Zverev, con la doppietta, arriverebbe a 11.040.

Il tedesco sarebbe quindi davanti di 90 punti.

La data da cerchiare è lunedì 19 ottobre, quando il nuovo ranking rifletterebbe i risultati di Shanghai.

È importante sottolineare, però, che questa è una proiezione matematica, non una previsione sul rientro di Sinner o sull’esito dei tornei.

Cosa basta a Sinner per difendere la vetta

La situazione non è quindi necessariamente favorevole a Zverev.

Anzi, i calcoli mostrano che Sinner può proteggere il numero 1 anche senza disputare una lunga serie di partite.

Secondo SuperTennis, se Sinner fosse presente a Pechino e raggiungesse almeno i quarti di finale, arriverebbe a 11.100 punti. Considerando poi i 50 punti da difendere a Shanghai, manterrebbe una quota superiore al massimo teorico raggiungibile da Zverev con la doppietta.

Ma questo scenario è ormai superato dal forfait annunciato dall’azzurro.

La domanda adesso è un’altra: Sinner sarà in grado di rientrare a Shanghai?

Il giocatore ha spiegato di non essere ancora pronto a competere e di voler tornare in campo il prima possibile. Il suo ultimo match rimane la finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio.

La sua assenza a Pechino è dunque certa; quella a Shanghai, al momento, rappresenta il passaggio successivo da monitorare.

Zverev arriva alla sfida dopo una stagione da due Slam

Il momento di Zverev non è casuale.

Il tedesco ha appena conquistato lo US Open 2026, dopo aver già vinto il Roland Garros. È quindi reduce da una stagione che lo ha portato a conquistare due titoli del Grande Slam e a disputare anche la finale di Wimbledon, persa proprio contro Sinner.

Il trionfo di New York ha avuto un effetto immediato anche sulla Race to Turin, la classifica che considera esclusivamente i risultati della stagione in corso.

Dopo la vittoria allo US Open, Zverev ha superato Sinner nella Race, portandosi a 8.650 punti, con 700 punti di vantaggio sull’italiano. L’ATP ha evidenziato come il successo di New York abbia trasformato il tedesco nel primo inseguitore anche nella corsa al numero 1 di fine stagione.

Questo aspetto va però distinto dal ranking ATP settimanale.

Ranking ATP e Race: due classifiche da non confondere

La situazione è particolarmente interessante perché Zverev è già davanti a Sinner nella Race, ma non è ancora numero 1 nel ranking ATP.

Sono due classifiche differenti.

Il ranking ATP tiene conto dei risultati delle ultime 52 settimane e determina la posizione ufficiale dei giocatori. La Race to Turin, invece, somma i risultati ottenuti nella stagione in corso e serve soprattutto a stabilire la qualificazione alle ATP Finals e a fotografare la corsa al numero 1 di fine anno.

Dopo lo US Open, Zverev è dunque diventato il leader della Race, mentre Sinner continua a occupare la prima posizione del ranking mondiale.

È una differenza fondamentale per capire ciò che sta accadendo.

Zverev sta già guidando la stagione 2026; Sinner sta ancora guidando il ranking mondiale.

Il duello asiatico potrebbe decidere se queste due situazioni finiranno per coincidere.

La vera anomalia sono i punti che Sinner dovrà difendere a fine stagione

Il vantaggio di Zverev non riguarda soltanto Pechino e Shanghai.

Il calendario autunnale nasconde infatti un’altra importante differenza.

Sinner ha costruito una parte consistente del proprio bottino 2025 negli ultimi mesi della stagione. Dopo Pechino e Shanghai dovrà quindi difendere punti pesanti a Vienna, Parigi-Bercy e alle ATP Finals.

Secondo i conteggi riportati da Sky Sport, Sinner ha complessivamente 3.550 punti da difendere nella parte finale della stagione: 500 a Pechino, 50 a Shanghai, 500 a Vienna, 1.000 a Parigi e 1.500 alle ATP Finals. Zverev, nello stesso periodo, ha un carico di punti da difendere decisamente più contenuto.

È questa la ragione per cui la corsa potrebbe rimanere aperta anche dopo Shanghai.

Un eventuale sorpasso del tedesco a ottobre, infatti, non significherebbe necessariamente una vetta stabile fino alla fine dell’anno.

Dopo Shanghai potrebbe aprirsi un’altra partita

Il calendario successivo rende la corsa ancora più complessa.

Se Zverev riuscisse a conquistare il numero 1 dopo Shanghai, dovrebbe poi affrontare una fase nella quale Sinner ha molti punti da difendere. Ma lo stesso vale, in misura diversa, per il tedesco.

Il ranking potrebbe quindi cambiare ancora a Vienna, al Masters 1000 di Parigi e soprattutto alle ATP Finals.

La Race, da questo punto di vista, diventa ancora più importante perché fotografa la stagione senza il peso dei risultati ottenuti nell’autunno precedente.

E qui Zverev parte da una posizione particolarmente interessante: il tedesco ha già accumulato due Slam nel 2026, mentre Sinner ha costruito gran parte del proprio vantaggio nella prima parte della stagione e ora deve fare i conti con lo stop.

Il forfait di Pechino riapre davvero la corsa

Il dato più importante, in definitiva, non è che Zverev sia già vicino al numero 1.

È che adesso esiste una combinazione matematica concreta per il sorpasso.

Prima del forfait di Sinner, Pechino rappresentava una tappa nella quale il numero 1 avrebbe potuto difendere il proprio vantaggio giocando il torneo. La rinuncia elimina invece 500 punti dal suo bottino e permette a Zverev di avvicinarsi senza dover necessariamente ottenere subito un risultato straordinario.

Dopo Pechino, il tedesco potrebbe trovarsi a circa 910 punti dalla vetta nello scenario della vittoria.

Poi arriverebbe Shanghai.

E lì, con una nuova vittoria, Zverev potrebbe completare una rimonta che fino a poche settimane fa sembrava molto più complicata.

Zverev-Sinner, la classifica entra nel rettilineo finale

La fotografia del 26 settembre è dunque questa: Sinner resta numero 1, Zverev è numero 2 e il distacco si prepara a scendere a 1.370 punti dopo il forfait di Pechino.

Il tedesco ha però dalla sua parte una combinazione di fattori particolarmente significativa: due Slam vinti nel 2026, leadership nella Race, pochi punti da difendere rispetto a Sinner e un calendario nel quale può continuare ad accumulare punti.

La matematica non lascia spazio a interpretazioni sul primo passaggio: Zverev non può diventare numero 1 dopo Pechino.

Per riuscirci già dopo Shanghai, invece, deve centrare la doppietta e sperare che Sinner resti fermo anche nel Masters 1000.

È uno scenario preciso, non una previsione.

Ma il forfait di Pechino ha trasformato la corsa al vertice da una sfida ancora teorica in una volata con un percorso matematico già tracciato.

Il prossimo capitolo si scriverà in Cina. E, per la prima volta dopo mesi, il numero 1 di Jannik Sinner non appare più soltanto come una certezza da amministrare: è diventato il traguardo che Alexander Zverev può provare concretamente a raggiungere.