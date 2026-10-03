Sinner rinuncia a Shanghai: il rientro slitta ancora

🌐 Jannik Sinner non sarà al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha deciso di rinunciare anche al torneo cinese dopo il forfait di Pechino, prolungando uno stop iniziato dopo la finale di Wimbledon. Il problema al ginocchio destro è in miglioramento, ma il rientro agonistico richiede ancora prudenza: l’obiettivo è tornare soltanto quando la condizione sarà sufficiente per affrontare un torneo senza forzare i tempi.

La notizia arriva dopo giorni di attesa e di valutazioni nello staff del campione altoatesino. Fino a poco tempo fa Shanghai sembrava poter rappresentare la tappa del ritorno, soprattutto dopo i segnali incoraggianti arrivati dagli allenamenti. Alla fine, però, Sinner ha scelto di non trasformare una ripresa positiva del lavoro in campo nella necessità di affrontare immediatamente la competizione.

È una decisione che allunga ulteriormente una pausa diventata ormai uno degli elementi centrali della stagione 2026 del tennis.

Sinner, niente Shanghai dopo il forfait di Pechino

La rinuncia al torneo di Shanghai arriva pochi giorni dopo quella al China Open di Pechino. Il 25 settembre Sinner aveva spiegato di non essere ancora nelle condizioni necessarie per competere, nonostante il miglioramento del ginocchio e la ripresa degli allenamenti.

La differenza rispetto alle settimane precedenti è significativa: il problema fisico appare in fase di recupero, ma tornare ad allenarsi e tornare a giocare un match ufficiale sono due passaggi differenti.

Ed è proprio questa distinzione ad aver guidato la scelta dell’azzurro. Dopo una lunga inattività, un torneo Masters 1000 impone immediatamente un livello di intensità molto elevato. Per Sinner, dunque, la priorità è evitare che la fretta di rientrare trasformi una fase di recupero in un nuovo stop.

L’ultimo incontro ufficiale resta così la finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev. Da allora il numero uno ATP non ha più disputato partite ufficiali.

Il ginocchio destro e una riabilitazione senza accelerazioni

Il problema che ha condizionato l’estate di Sinner riguarda il ginocchio destro. Le informazioni rese pubbliche hanno parlato di un’infiammazione legata a una tendinopatia, trattata nelle settimane successive con terapie e lavoro fisico specifico.

La situazione aveva già costretto Sinner a rinunciare alla parte americana della stagione sul cemento e successivamente agli US Open. In agosto, l’azzurro aveva spiegato di aver bisogno di ulteriore tempo per recuperare prima di poter tornare a competere. L’obiettivo indicato allora era la tournée asiatica, con Pechino e Shanghai inseriti nel programma.

Il programma è però progressivamente cambiato.

Prima è saltato Pechino. Poi anche Shanghai.

Non perché il recupero sia necessariamente fermo, ma perché il livello di preparazione richiesto per una competizione ufficiale non è stato ancora considerato sufficiente.

Dalla speranza del rientro alla scelta della prudenza

Nei giorni precedenti alla decisione su Shanghai erano arrivati segnali incoraggianti. Sinner aveva intensificato il lavoro sul campo e le condizioni del ginocchio erano descritte come nettamente migliorate. Il dubbio riguardava soprattutto la risposta dell’organismo a un carico paragonabile a quello di una vera partita.

È un passaggio delicato per qualsiasi atleta dopo uno stop prolungato.

Una sessione di allenamento permette infatti di controllare durata, intensità e recupero. Un torneo introduce invece una sequenza di partite, spostamenti, riscaldamenti, tensione agonistica e possibili variazioni del carico fisico.

Per questo la decisione di non partire per la Cina rappresenta soprattutto una scelta di gestione del recupero.

L’obiettivo non è semplicemente tornare sul campo il prima possibile, ma farlo nelle condizioni necessarie per sostenere il ritmo competitivo.

Quanto è lungo lo stop di Sinner

Il calendario rende evidente la portata dell’assenza.

Dal 12 luglio a oggi sono trascorse quasi dodici settimane senza una partita ufficiale. In questo periodo Sinner ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti importanti, compreso l’ultimo Slam della stagione.

La rinuncia agli US Open aveva già rappresentato un passaggio particolarmente significativo. Il torneo di New York avrebbe dovuto essere uno degli appuntamenti centrali della stagione, ma il problema al ginocchio aveva reso impossibile il rientro.

A settembre sembrava quindi possibile una ripartenza durante la stagione asiatica. Il forfait di Pechino ha fatto slittare nuovamente il programma e quello di Shanghai rende ora ancora più lunga l’attesa.

La conseguenza è anche statistica: Sinner continua a non accumulare nuove partite, mentre i principali rivali possono guadagnare punti nei tornei autunnali.

La corsa al numero uno entra in una nuova fase

La posizione di Sinner in cima alla classifica ATP resta un altro elemento da seguire.

L’azzurro è ancora numero uno del mondo, ma una lunga assenza modifica inevitabilmente il margine nei confronti degli inseguitori. Alexander Zverev, in particolare, sta disputando una stagione importante e ha continuato a giocare durante l’assenza dell’italiano.

Questo non significa che il passaggio di consegne sia automatico. Il ranking dipende infatti dai punti conquistati e persi nei diversi tornei e dalla particolare distribuzione dei risultati ottenuti nei periodi di riferimento.

La situazione, però, rende le prossime settimane particolarmente importanti.

Sinner dovrà bilanciare due esigenze differenti: proteggere il recupero fisico e difendere la posizione in classifica. La prima condiziona necessariamente la seconda.

Il precedente di Wimbledon resta il punto di partenza

L’ultima immagine agonistica di Sinner rimane quella del 12 luglio. A Wimbledon l’italiano aveva completato un torneo perfetto, vincendo tutte e sette le partite disputate e conquistando il titolo. La finale contro Zverev si era conclusa in quattro set.

Da quel momento, però, il calendario di Sinner si è completamente trasformato.

L’assenza dagli appuntamenti estivi e autunnali ha interrotto la continuità agonistica proprio dopo uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Il rientro, dunque, non sarà soltanto una questione di calendario. Dopo quasi tre mesi senza competizioni, Sinner dovrà ritrovare anche il ritmo partita, elemento che non può essere completamente replicato durante gli allenamenti.

Quando potrebbe tornare in campo Sinner

La rinuncia a Shanghai non significa che sia stato fissato un nuovo appuntamento ufficiale per il ritorno.

Le ipotesi sul calendario autunnale devono quindi essere considerate come possibili scenari e non come date confermate. Tra gli appuntamenti successivi alla trasferta cinese figurano i tornei europei di fine ottobre e, soprattutto, le ATP Finals di Torino, in programma a novembre.

La priorità, tuttavia, rimane una sola: arrivare al rientro con una condizione fisica adeguata.

Dopo aver rinunciato a Pechino quando il torneo sembrava ancora raggiungibile e dopo aver deciso ora di non affrontare Shanghai, Sinner ha mostrato nei fatti una linea precisa: non anticipare il ritorno se il corpo non offre ancora sufficienti garanzie.

Shanghai senza il numero uno: cambia anche il torneo

L’assenza di Sinner modifica inevitabilmente l’interesse attorno al Masters 1000 cinese. Il torneo perde il leader della classifica e uno dei principali protagonisti della stagione.

La competizione asiatica diventa così anche un’importante occasione per gli altri giocatori di conquistare punti e accorciare le distanze nella parte alta del ranking. Alexander Zverev è già impegnato a Pechino, mentre altri big stanno affrontando gli appuntamenti della tournée asiatica.

Per Sinner, invece, il calendario prosegue lontano dalle partite ufficiali.

La sua stagione 2026 entra così in una fase particolare: dopo il trionfo a Wimbledon, il campione altoatesino è stato costretto a fermarsi e ora sta costruendo con cautela il percorso verso il ritorno.

La decisione di saltare anche Shanghai certifica che quel momento non è ancora arrivato.

E mentre il circuito continua a giocare, la domanda sul numero uno del mondo non riguarda più soltanto quando Sinner tornerà. Riguarda soprattutto in quali condizioni riuscirà a farlo e quale parte del finale di stagione potrà ancora disputare.