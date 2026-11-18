🌐 Il rapporto di Christian Lamarco torna al centro dopo l’uscita di Jensen Huang da Nvidia. Il profilo del fondatore di Culper Research, le contestazioni sulla Cina e la distinzione tra fatti confermati e accuse ancora da verificare.

Il rapporto di maggio torna al centro della crisi

Quaranta pagine pubblicate il 13 maggio 2026 hanno riportato sotto i riflettori un nome poco conosciuto fuori dalla finanza: Christian Lamarco, il trader trentunenne che guida Culper Research. La sua analisi contestava l’esposizione di Nvidia alla Cina e richiamava l’attenzione sui rapporti tra Jensen Huang e Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, dirigente legata al cliente Megaspeed. Sei mesi dopo, quel documento viene riletto alla luce della crisi ai vertici del gruppo.

Lo sviluppo più rilevante è ormai ufficiale: Huang ha lasciato la guida di Nvidia. La società lo ha annunciato il 12 novembre, nominando Colette Kress amministratrice delegata ad interim. Il deposito alla SEC precisa che il consiglio aveva accettato le dimissioni, immediatamente efficaci, l’11 novembre. La nuova attenzione al rapporto di Lamarco non significa, però, che tutte le sue contestazioni siano state confermate.

Chi è il fondatore di Culper Research

Culper Research è stata fondata nel 2019 e ha sede a New York. Sul proprio profilo societario descrive un’attività di ricerca investigativa rivolta a imprese che, secondo le sue valutazioni, rappresentano in modo scorretto le operazioni, non comunicano rischi significativi o presentano irregolarità contabili. Sono gli obiettivi dichiarati della società, non una certificazione dell’esattezza dei singoli rapporti che pubblica.

Lamarco ha studiato finanza al Grove City College, in Pennsylvania, e ha lavorato dal 2017 al 2019 in una società di investimento di Chicago, prima di mettersi in proprio. Il nome Culper richiama la rete di informatori che operava per George Washington durante la Rivoluzione americana: un riferimento scelto per sottolineare il metodo investigativo della ricerca finanziaria.

Una ricerca accompagnata dalla scommessa al ribasso

Il punto da tenere presente è che Culper aveva dichiarato una posizione ribassista su Nvidia. Non si trattava quindi di un osservatore privo di interessi economici: una discesa delle azioni poteva favorire la sua strategia. Questo interesse non dimostra che le contestazioni fossero sbagliate, ma è un elemento essenziale per leggere il rapporto e valutarne le conclusioni senza confondere analisi e neutralità.

Nella vendita allo scoperto, l’investitore vende titoli presi in prestito con l’obiettivo di ricomprarli a un prezzo inferiore e restituirli. Se il prezzo sale, invece, subisce una perdita; il risultato dipende anche dai costi e dal momento in cui chiude l’operazione. Lamarco non ha reso pubblico quanto abbia guadagnato su Nvidia né se mantenga ancora la posizione: parlare di un profitto già quantificato sarebbe improprio.

Che cosa sosteneva sulle vendite legate alla Cina

La contestazione economica riguardava il peso della domanda cinese. Culper stimava che oltre il 20% dei ricavi delle attività di calcolo nell’esercizio fiscale 2026 fosse ancora riconducibile alla Cina, attraverso intermediari del Sud-est asiatico e presunti dirottamenti di chip. È una stima formulata da un investitore ribassista, accompagnata da accuse: non va presentata come un dato ufficiale del bilancio Nvidia o come una violazione già accertata.

Nel documento comparivano anche Megaspeed e i rapporti tra Jensen Huang e Alice Huang. L’indicizzazione del rapporto originale restituisce riferimenti a documenti societari malesi e a testimonianze raccolte da Culper. Questi materiali componevano la ricostruzione proposta dalla società di ricerca: non sostituiscono le verifiche delle autorità e non consentono, da soli, di attribuire responsabilità personali o aziendali per eventuali condotte illecite.

L’ammissione di Huang e l’indagine indipendente

L’8 novembre Huang ha riconosciuto pubblicamente, in un messaggio ai dipendenti, di essere stato infedele alla moglie. Ha assunto la responsabilità delle proprie scelte e dichiarato che avrebbe collaborato all’indagine indipendente avviata dal consiglio. Il messaggio non nominava Alice Huang: l’ammissione dell’infedeltà va quindi distinta sia dall’identificazione della persona coinvolta sia dai sospetti relativi alla sicurezza nazionale.

Nello stesso giorno Nvidia ha annunciato un’indagine alla luce delle notizie secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un’attività di intelligence straniera. La supervisione è stata affidata a un comitato di amministratori indipendenti, assistito da consulenti esterni. Il comunicato stabilisce l’avvio di un accertamento, non il suo esito: non prova che siano stati sottratti segreti, compromessi sistemi aziendali o commessi reati.

Il 10 novembre gli amministratori indipendenti hanno indicato chi avrebbe condotto l’approfondimento: Joon H. Kim, già procuratore federale facente funzione del distretto meridionale di New York, e lo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. L’incarico riguarda un’indagine indipendente commissionata dalla società; non deve essere confuso con una sentenza o con una conclusione giudiziaria sulle persone citate nella vicenda.

La transizione a Colette Kress e il prossimo appuntamento

Il passaggio di consegne riguarda anche il consiglio: Huang ha lasciato gli incarichi di presidente, amministratore delegato e consigliere; Harvey C. Jones è stato nominato presidente del board. Kress conserva la responsabilità finanziaria mentre assume la guida ad interim. Il consiglio ha avviato la ricerca di un successore permanente, valutando candidati interni ed esterni. Sono decisioni societarie formalizzate, separate dalle contestazioni del rapporto Culper.

Nel comunicato sulla transizione, Nvidia ha dichiarato di attendersi continuità nelle attività, negli impegni con i clienti e nello sviluppo dei prodotti: un’aspettativa espressa dal consiglio. La società ha inoltre confermato per martedì 17 novembre 2026 la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, seguita dalla conferenza con gli analisti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.