La macchina non si rovina solo quando compare un guasto

🌐 Auto, le abitudini che la rovinano e fanno spendere dal meccanico: alcune azioni che compiamo ogni giorno al volante sembrano innocue, ma possono aumentare l’usura di frizione, cambio, freni, pneumatici e componenti elettrici. Dalla mano appoggiata sulla leva del cambio al piede sulla frizione al semaforo, ecco i comportamenti da correggere per proteggere la macchina e, soprattutto, evitare spese che possono arrivare proprio quando meno ce lo aspettiamo.

Quando un’auto finisce dal meccanico, la prima domanda è quasi sempre la stessa: quanto costerà la riparazione? Molto più raramente ci si chiede se quel problema possa essere stato favorito da una consuetudine quotidiana.

Eppure alcuni componenti meccanici sono sottoposti a sollecitazioni ogni volta che guidiamo. Una pressione mantenuta troppo a lungo, una cambiata effettuata nel modo sbagliato, una frenata ripetuta o anche un controllo di manutenzione rimandato possono trasformarsi, nel tempo, in usura anticipata.

Un recente approfondimento dedicato alle abitudini degli automobilisti ha individuato dieci comportamenti particolarmente frequenti. Non significa che una singola azione sia destinata automaticamente a provocare un guasto: è soprattutto la ripetizione nel tempo a fare la differenza.

Tenere la mano appoggiata sul cambio

È una delle abitudini più comuni soprattutto tra chi guida un’auto con cambio manuale. La mano destra rimane sulla leva anche quando non c’è alcuna marcia da inserire.

Sembra una posizione innocua, ma esercitare continuamente una pressione sulla leva può trasferire sollecitazioni al meccanismo di selezione delle marce. Il rischio indicato dagli esperti è quello di contribuire, nel lungo periodo, a un’usura prematura di alcuni componenti interni.

La soluzione è semplice: la leva si utilizza quando serve per cambiare marcia, mentre durante la normale marcia entrambe le mani dovrebbero rimanere sul volante, compatibilmente con le esigenze di guida.

Tenere la frizione premuta al semaforo

Questa è probabilmente una delle abitudini più discusse.

Arrivati al semaforo rosso, alcuni automobilisti lasciano la prima inserita e tengono la frizione completamente premuta fino al momento della ripartenza. Per una sosta molto breve la situazione è diversa da una lunga attesa, ma lasciare sistematicamente il pedale premuto non è una buona pratica per preservare il sistema.

Il meccanismo di disinnesto rimane infatti sotto carico. Per le soste più lunghe, la soluzione indicata è mettere il cambio in folle e rilasciare la frizione, mantenendo naturalmente il controllo dell’auto con il freno o con i sistemi previsti dal veicolo.

Attenzione anche alla frizione “a metà”

Ancora più dannoso può essere usare il punto di attacco della frizione per mantenere ferma l’auto, soprattutto in salita o nel traffico.

In questo caso il disco può lavorare con attrito e produzione di calore, accelerando l’usura. Anche qui la regola generale è semplice: quando la macchina è ferma, non utilizzare la frizione come freno.

Viaggiare sempre con il serbatoio quasi vuoto

Aspettare sistematicamente l’ultimo momento per fare rifornimento può diventare un’altra cattiva abitudine.

Il sistema di alimentazione è progettato per funzionare con il carburante presente nel serbatoio e, in molti veicoli, il carburante contribuisce anche alla gestione termica della pompa. Guidare abitualmente con il livello molto basso può inoltre aumentare il rischio di aspirare impurità o sedimenti presenti nel fondo del serbatoio.

Questo non significa che accendere occasionalmente la spia della riserva distrugga la pompa. Il problema riguarda soprattutto l’abitudine a viaggiare continuamente con pochissimo carburante.

Accelerare appena acceso il motore

Un altro comportamento frequente è partire immediatamente dopo l’avviamento e chiedere subito al motore prestazioni elevate.

I moderni propulsori non hanno bisogno del lungo riscaldamento da fermo tipico di alcune automobili del passato. Tuttavia, durante i primi minuti dopo l’avviamento è ragionevole evitare accelerazioni violente e regimi elevati, lasciando che il motore raggiunga gradualmente la temperatura di esercizio.

Le indicazioni Ford, per esempio, spiegano che nei motori moderni non è necessario preriscaldare a lungo il propulsore da fermo: è preferibile guidare normalmente dopo l’avviamento, evitando però richieste eccessive a freddo.

Ignorare rumori, vibrazioni e piccoli segnali

Un cigolio nuovo, un rumore metallico, un ronzio proveniente da una ruota, una vibrazione insolita o un comportamento diverso del pedale non dovrebbero essere automaticamente considerati “normali”.

Uno dei problemi più costosi può nascere proprio da un piccolo sintomo ignorato. Un componente che presenta un’usura iniziale può continuare a funzionare per un certo periodo, ma il problema può peggiorare e coinvolgere altre parti.

Non ogni rumore indica un guasto grave, naturalmente. Ma quando compare qualcosa che prima non c’era, soprattutto se tende a ripetersi o aumenta con il tempo, è prudente farlo controllare.

Usare continuamente il freno nelle discese lunghe

In una discesa particolarmente lunga, tenere il piede costantemente sul pedale del freno può provocare un forte riscaldamento dell’impianto frenante.

Quando le condizioni lo consentono, utilizzare una marcia adeguata e il freno motore può aiutare a ridurre il lavoro continuo richiesto a dischi e pastiglie. Questo non significa effettuare scalate aggressive o utilizzare il motore in modo improprio.

La prudenza è fondamentale: le marce devono essere selezionate in relazione a velocità e condizioni della strada. Le scalate brusche ad alta velocità possono infatti sottoporre la trasmissione a sollecitazioni inutili.

Dimenticare la pressione degli pneumatici

Gli pneumatici sono uno degli elementi più importanti dell’auto e spesso anche uno dei più trascurati.

Una pressione non corretta può influire sul comportamento della vettura, sull’usura del battistrada e sui consumi. Per questo il controllo dovrebbe rientrare nella normale manutenzione dell’auto.

La pressione va verificata preferibilmente con pneumatici freddi e seguendo i valori indicati dal costruttore, normalmente riportati nel manuale o su un’apposita targhetta del veicolo. Bridgestone raccomanda controlli regolari della pressione e un’ispezione visiva delle condizioni delle gomme.

Non basta quindi aspettare che compaia una spia: un controllo periodico può evitare problemi prima che diventino evidenti.

Salire sul marciapiede con la ruota

Parcheggiando in città può capitare di appoggiare una ruota contro il bordo del marciapiede o di salirci sopra.

Il problema non riguarda soltanto il cerchio. Un urto contro uno spigolo può danneggiare anche la struttura interna dello pneumatico, talvolta senza lasciare immediatamente un segno evidente.

Dopo un urto importante è quindi opportuno controllare fianco dello pneumatico, cerchio e comportamento dell’auto. La presenza di una deformazione o di una bolla sul fianco richiede particolare attenzione.

Lasciare gli escrementi degli uccelli sulla carrozzeria

Sembra un dettaglio quasi irrilevante, ma anche la carrozzeria può essere danneggiata da una cattiva abitudine: lasciare per giorni gli escrementi degli uccelli sulla vernice.

La combinazione tra residui organici, sole e calore può compromettere la superficie protettiva della carrozzeria. Per questo è preferibile rimuoverli rapidamente, utilizzando acqua, un prodotto delicato e un panno morbido, senza strofinare energicamente una superficie asciutta.

Non è un problema meccanico, dunque, ma può comunque trasformarsi in una spesa di carrozzeria se la vernice viene danneggiata.

Tenere premuto il pulsante del finestrino a fine corsa

L’ultima abitudine è sorprendentemente comune: il vetro è già completamente chiuso o aperto, ma il conducente continua a tenere premuto il pulsante.

Nei sistemi elettrici del finestrino, quando il vetro ha raggiunto il fine corsa il motorino non può più completare il movimento. Insistere inutilmente sul comando può sottoporlo a un lavoro non necessario e contribuire al suo riscaldamento.

Con i sistemi automatici a impulso, inoltre, è sufficiente azionare il comando e lasciare che l’elettronica completi la corsa prevista.

Le piccole attenzioni che possono fare la differenza

Il punto centrale non è trasformare ogni viaggio in una lezione di meccanica. Un’automobile moderna è progettata per sopportare condizioni d’uso molto diverse e una singola disattenzione non significa automaticamente provocare un guasto.

Il problema nasce quando un comportamento scorretto diventa un automatismo quotidiano.

Tenere la mano sul cambio per migliaia di chilometri, guidare con la frizione sempre sotto pressione, ignorare una vibrazione, dimenticare per mesi la pressione delle gomme o affrontare le discese frenando continuamente sono tutte situazioni che possono aumentare lo stress su determinati componenti.

La vera manutenzione, quindi, non comincia necessariamente in officina. Comincia dal modo in cui si guida ogni giorno.

E spesso le abitudini più semplici sono anche quelle che costano meno: usare correttamente i pedali, rispettare i segnali dell’auto, controllare pneumatici e liquidi, non ignorare rumori insoliti e seguire le indicazioni contenute nel manuale del proprio modello.

Perché arrivare dal meccanico quando è ormai inevitabile è una cosa. Arrivarci prima che un piccolo problema diventi una riparazione costosa è tutta un’altra storia.