19 settembre – MetroZibaldone

Eurofighter italiano colpito in Arabia Saudita

🌐 Notizie del 18 novembre -Eurofighter italiano colpito durante un attacco alla base saudita di Ta’if, nessun militare ferito; guerra in Iran e Medio Oriente ancora al centro della scena internazionale, nuovi sviluppi in Ucraina, tensioni sui mercati per petrolio e inflazione, mentre in Serie A il Monza batte il Sassuolo nell’anticipo della quinta giornata.

Eurofighter italiano colpito a Ta’if, nessun militare ferito

È l’episodio che più direttamente coinvolge l’Italia nella crisi mediorientale la notizia centrale del 18 settembre. Un Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito nella notte tra il 17 e il 18 settembre durante una serie di attacchi contro la base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell’operazione Inherent Resolve.

Il velivolo si trovava in un’area decentrata della base. L’attacco non ha provocato feriti tra i militari italiani e non sono stati segnalati altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal contingente nazionale. La circostanza è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha disposto ulteriori valutazioni sulla situazione e sulle condizioni di sicurezza del personale.

Ta’if si trova a circa 70 chilometri a est della Mecca ed è diventata uno dei punti sensibili del dispositivo militare saudita nel quadro dell’escalation regionale. Gli attacchi contro il territorio saudita sono collegati al conflitto in corso e alla capacità degli Houthi yemeniti di utilizzare droni e altri sistemi d’arma contro obiettivi nella penisola arabica.

La sicurezza dei militari italiani al centro delle verifiche

L’episodio non ha coinvolto direttamente il personale italiano, ma ha portato il ministero della Difesa a riesaminare il quadro operativo. Le misure di sicurezza erano già state rafforzate e il comando militare ha avviato ulteriori valutazioni sulle possibili opzioni operative.

Il governo italiano aveva già segnalato nei giorni precedenti la necessità di garantire la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa ha chiesto una presenza navale più forte nell’area per proteggere il traffico mercantile, mentre l’instabilità regionale continua a incidere sulle rotte energetiche e commerciali.

La posizione geografica della base di Ta’if rende inoltre l’episodio particolarmente significativo: l’attacco arriva mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran continua a produrre conseguenze anche al di fuori dei principali teatri militari.

Medio Oriente, la guerra con l’Iran continua a pesare sulla sicurezza regionale

La crisi mediorientale resta il principale fattore di instabilità internazionale. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, arrivato ormai a una fase prolungata, continua a coinvolgere direttamente o indirettamente diversi Paesi della regione.

Il sistema di sicurezza del Golfo è sottoposto a una pressione crescente. Gli attacchi contro obiettivi sauditi hanno conseguenze non soltanto militari, ma anche economiche, perché Arabia Saudita e rotte marittime circostanti occupano un ruolo centrale nell’approvvigionamento mondiale di energia.

Gli Stati Uniti si preparano intanto a un nuovo passaggio diplomatico alle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump è atteso all’Assemblea generale in un contesto nel quale la guerra con l’Iran continua a essere uno dei principali temi internazionali. La questione riguarda anche la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz, con ripercussioni sui prezzi dell’energia.

Il petrolio resta il termometro della crisi

Il mercato petrolifero ha reagito alle notizie provenienti dal Medio Oriente con una nuova forte volatilità. Nel corso della giornata le quotazioni sono scese dopo l’intervento diplomatico della Cina, che ha chiesto all’Iran di contribuire alla riduzione degli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite.

Il Brent ha chiuso a 104,87 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate si è attestato a 100,30 dollari. Nei giorni precedenti le quotazioni avevano sfiorato livelli sensibilmente più elevati a causa dei timori per le forniture e delle difficoltà legate alle principali rotte energetiche.

Ucraina, nuovi aiuti europei e crescente pressione militare russa

La guerra in Ucraina continua a essere uno dei principali fronti di crisi internazionale. Il 18 settembre Kiev ha comunicato di aver ricevuto dall’Unione europea una nuova tranche da 3,3 miliardi di euro nell’ambito del programma di sostegno finanziario all’Ucraina.

Le risorse sono destinate in particolare alle esigenze della difesa, compreso l’acquisto di missili e droni. Il finanziamento arriva mentre l’attività militare russa continua a concentrarsi anche sulle infrastrutture ucraine e mentre la disponibilità di sistemi di difesa aerea rimane una delle principali esigenze di Kiev.

Una nuova analisi della campagna missilistica russa ha inoltre evidenziato l’impiego crescente di missili originariamente concepiti per l’addestramento e successivamente adattati all’uso operativo. Il loro utilizzo consente a Mosca di conservare parte delle munizioni più sofisticate, mantenendo al tempo stesso un’elevata pressione sul sistema energetico e infrastrutturale ucraino.

Il fronte diplomatico e la sicurezza europea

La giornata ha registrato anche nuove tensioni tra Russia e Regno Unito. Mosca ha convocato il rappresentante diplomatico britannico per protestare contro l’incremento del sostegno militare di Londra all’Ucraina.

Contemporaneamente, la Danimarca ha accelerato un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev dopo un incidente che ha coinvolto un elicottero danese e una nave da guerra russa nel Mar Baltico. Il nuovo pacchetto ha un valore di circa 1,8 miliardi di corone danesi, pari a circa 276 milioni di dollari, con una quota importante destinata alla difesa aerea.

Russia, aperte le urne per le elezioni parlamentari

Il 18 settembre si sono aperte in Russia le urne per le elezioni parlamentari, articolate su tre giornate. Il voto arriva in piena guerra con l’Ucraina e in un sistema politico nel quale il partito Russia Unita mantiene una posizione dominante.

La consultazione assume quindi un rilievo anche per il quadro istituzionale russo. Le autorità hanno presentato il voto come un passaggio ordinario del calendario politico, mentre numerosi esponenti dell’opposizione non hanno potuto partecipare alla competizione elettorale.

Il risultato sarà utilizzato per definire la composizione della nuova Duma e rappresenterà anche un’indicazione sull’assetto politico interno nel corso della prosecuzione del conflitto.

Stati Uniti e Danimarca, annunciato un accordo sulla presenza militare in Groenlandia

Sul fronte transatlantico, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un’intesa con la Danimarca per rafforzare la presenza militare americana in Groenlandia.

L’annuncio riguarda uno dei dossier geopolitici più delicati degli ultimi mesi. Groenlandia è territorio autonomo del Regno di Danimarca e occupa una posizione strategica nell’Artico, sia per la collocazione geografica sia per l’accesso alle rotte settentrionali e alle risorse naturali.

Secondo l’annuncio della Casa Bianca, l’accordo dovrebbe consentire un ampliamento della presenza americana e affrontare le questioni di sicurezza considerate prioritarie da Washington. Al momento dell’annuncio non risultava ancora disponibile una risposta dettagliata delle autorità danesi sui singoli elementi dell’intesa.

Serie A, il Monza supera il Sassuolo 2-1 nell’anticipo

Il calcio italiano ha aperto la quinta giornata di Serie A con la sfida tra Monza e Sassuolo. La squadra brianzola ha conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi 2-1 grazie a una doppietta di Gustavo Varela.

Il Sassuolo ha accorciato le distanze nel finale con Vasilije Adžić, ma non è riuscito a completare la rimonta. Il successo consente al Monza di muovere la classifica dopo un avvio di campionato senza vittorie. Per il Sassuolo arriva invece una battuta d’arresto dopo la precedente affermazione contro la Juventus.

Monza, Varela decide la sfida

Il protagonista dell’incontro è stato Gustavo Varela, autore dei due gol che hanno indirizzato la partita. Il Monza ha costruito il risultato attraverso una gara più efficace nelle fasi decisive, mentre il Sassuolo ha avuto una reazione nel finale senza riuscire a trovare il pareggio.

L’anticipo ha inaugurato il turno che proseguirà sabato con Roma-Inter, una delle sfide più attese della giornata, mentre le altre partite del quinto turno sono distribuite tra sabato e domenica.

Italia, accoltellata un’insegnante in una scuola di Roma

Una docente di una scuola media di Roma è stata aggredita e accoltellata da un ragazzo di 13 anni durante la mattinata del 18 settembre. L’insegnante è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le sue condizioni non sono risultate tali da far temere per la vita.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, il ragazzo avrebbe utilizzato anche uno spray urticante prima di colpire la docente. Un compagno di scuola è intervenuto fermando l’aggressione.

Il caso ha provocato un immediato dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sull’utilizzo dei social da parte dei minori. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’intenzione di approfondire il tema dell’accesso dei minori alle piattaforme social.

Le indagini sull’aggressione

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio e le circostanze che lo hanno preceduto. La vicenda ha coinvolto una comunità scolastica che, nella giornata successiva all’aggressione, ha dovuto affrontare anche le conseguenze psicologiche dell’accaduto.

La posizione del ragazzo è al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile, secondo le procedure previste per gli episodi di questo tipo.

Cronaca italiana, incidente mortale nel Brindisino

Una seconda grave notizia di cronaca arriva dalla Puglia. Un uomo che si trovava a pescare sugli scogli sulla costa di Ostuni è stato colpito da un fulmine ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

L’episodio è avvenuto durante il passaggio della perturbazione che ha interessato diverse regioni italiane. Le condizioni meteorologiche hanno determinato temporali e fenomeni localmente intensi, soprattutto nel Centro-Sud.

Nella stessa giornata, nel Vicentino, due operai sono rimasti gravemente feriti dopo la caduta del cestello di una gru da un’altezza di circa cinque metri. Un altro grave incidente sul lavoro si è verificato nel Bolognese, dove un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario all’interno di una fonderia.

Economia, il debito italiano torna al centro dell’attenzione

La situazione della finanza pubblica italiana è stata al centro di nuove dichiarazioni del ministro dell’Economia. Il costo del servizio del debito pubblico è aumentato in modo significativo nel contesto delle tensioni geopolitiche e della crescita dei rendimenti obbligazionari.

L’aumento del costo del denaro e la maggiore volatilità dei mercati stanno rendendo più costoso il rifinanziamento dei titoli di Stato. Per l’Italia, caratterizzata da un elevato stock di debito pubblico, l’andamento dei rendimenti rappresenta quindi un elemento particolarmente rilevante per i conti dello Stato.

Il quadro internazionale resta condizionato dall’andamento dell’energia e dalle decisioni delle principali banche centrali. La Federal Reserve ha appena aumentato i tassi statunitensi, mentre la Banca d’Inghilterra ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, segnalando tuttavia il rischio che l’aumento dei prezzi energetici alimenti nuovamente l’inflazione.

Borse europee in calo

La seduta del 18 settembre si è chiusa con una giornata negativa per i principali mercati azionari europei. L’indice Stoxx 600 ha perso l’1,1%, a 635,45 punti, e ha terminato la settimana con un ribasso complessivo dello 0,6%.

A pesare sono stati soprattutto il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni. Volkswagen ha perso il 5,6% dopo una revisione delle prospettive legata anche a costi straordinari per 10 miliardi di euro, alla debolezza del mercato cinese e ai piani di riduzione dell’organico.

Il quadro dei mercati resta legato anche ai rendimenti obbligazionari. Negli Stati Uniti il rendimento del Treasury decennale ha superato il 5%, livello che non veniva raggiunto dal 2007.

Energia, l’Unione europea valuta una tassa sugli extraprofitti

L’impennata dei prezzi dell’energia ha riportato sul tavolo europeo l’ipotesi di un’imposizione sugli extraprofitti delle aziende energetiche.

I ministri delle Finanze dell’Unione europea hanno discusso la possibilità di introdurre un meccanismo comune mentre il petrolio rimane sopra i 100 dollari al barile e i costi energetici alimentano nuovi timori sull’inflazione.

La questione è particolarmente delicata perché un intervento sui profitti delle società energetiche potrebbe incidere sulle entrate pubbliche e contemporaneamente sulla capacità di investimento del settore. Il confronto europeo si sviluppa quindi nel contesto di una crisi energetica alimentata dalle conseguenze del conflitto mediorientale.

Apple, sciopero nei negozi italiani nel giorno dell’iPhone 18 Pro

Il 18 settembre è stato anche il giorno del debutto commerciale dell’iPhone 18 Pro e, in Italia, alcuni dipendenti dei negozi Apple hanno scioperato contestando condizioni di lavoro e organizzazione.

La protesta ha interessato punti vendita in diverse città, compreso il negozio di Piazza Liberty a Milano, dove la giornata di lancio ha coinciso con la mobilitazione dei lavoratori.

L’azienda ha dovuto gestire l’impatto della protesta proprio nel giorno caratterizzato dall’afflusso dei clienti interessati ai nuovi dispositivi. Le rivendicazioni riguardano principalmente condizioni lavorative e organizzazione interna.

Scienza e tecnologia, l’intelligenza artificiale entra nei laboratori biologici

Uno degli sviluppi tecnologici più significativi della giornata riguarda l’espansione dell’intelligenza artificiale nel settore delle scienze della vita.

Anthropic ha creato un laboratorio biologico nell’area della baia di San Francisco per affiancare allo sviluppo dei propri sistemi di intelligenza artificiale attività sperimentali nel campo della biologia. Il laboratorio è destinato in particolare alla ricerca preclinica e allo studio di nuove applicazioni per malattie rare o considerate poco remunerative dal punto di vista commerciale.

La società ha inoltre acquisito Coefficient Bio per 400 milioni di dollari in azioni, rafforzando il proprio programma nel settore della scoperta e dello sviluppo di farmaci.

L’attività è ancora nella fase preclinica e non risultano sperimentazioni cliniche avviate attraverso questo programma. Il progetto rappresenta però un passaggio ulteriore verso l’integrazione tra modelli di IA, automazione robotica e sperimentazione biologica.

Ambiente, l’Europa avvia il primo grande progetto di stoccaggio della CO₂

Sul fronte ambientale, il 18 settembre è stato annunciato l’avvio operativo del primo progetto europeo di stoccaggio della CO₂ su scala industriale.

L’iniziativa punta a catturare l’anidride carbonica e conservarla in strutture geologiche sotterranee, riducendo la quantità di emissioni che raggiunge l’atmosfera. La tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio viene considerata uno degli strumenti disponibili per ridurre le emissioni dei settori industriali difficili da elettrificare.

Il progetto entra in funzione mentre l’Unione europea cerca di ampliare gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici e contemporaneamente mantenere competitiva l’industria europea.

L’ultima notizia significativa: scoperta in Bolivia una nuova specie di gatto selvatico

La giornata si chiude con una notizia dal mondo della ricerca zoologica. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino che vive nelle foreste nebulose del Paese.

La specie, denominata Leopardus tilcayo, appartiene al gruppo dei cosiddetti tiger cats e rappresenta la prima nuova specie vivente di felino descritta scientificamente da oltre un secolo.

L’animale abita ambienti forestali d’alta quota e la sua identificazione è stata resa possibile attraverso l’analisi combinata di caratteristiche morfologiche, distribuzione geografica e dati genetici. La scoperta aggiunge un nuovo elemento alla conoscenza della biodiversità delle Ande boliviane.