🌐 Bonus Casa 2026, condizionatori, elettrodomestici e colonnine elettriche sono al centro delle agevolazioni disponibili per chi interviene sulla propria abitazione. Le regole, però, non sono uguali per tutti: alcune misure prevedono una detrazione fiscale, altre un contributo diretto e altre ancora sono legate necessariamente a una ristrutturazione. Nel 2026 restano in particolare il Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus, il Bonus mobili ed elettrodomestici e torna operativo il contributo per le colonnine di ricarica domestiche, con un rimborso fino all’80% della spesa.

Bonus Casa 2026: quanto si può detrarre

La prima distinzione da fare riguarda il Bonus ristrutturazioni. Per le spese sostenute nel 2026 l’aliquota è del 50% per gli interventi sull’abitazione principale, mentre scende al 36% negli altri casi, secondo le condizioni previste dalla normativa. Il limite ordinario di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione non viene normalmente restituita sotto forma di assegno o rimborso immediato: viene utilizzata nella dichiarazione dei redditi e ripartita nelle dieci quote annuali previste dalla disciplina.

Questo significa che una spesa di 20.000 euro, se interamente agevolabile e riferita a un intervento che rientra nell’aliquota del 50%, può generare una detrazione complessiva di 10.000 euro, da recuperare nel corso degli anni. Il calcolo effettivo dipende naturalmente dalla tipologia di intervento, dalla situazione fiscale del contribuente e dal rispetto di tutti gli adempimenti.

Condizionatori 2026: quando scatta la detrazione

Uno dei casi più cercati riguarda l’installazione o la sostituzione del condizionatore.

Non tutti i climatizzatori, però, danno automaticamente diritto a una detrazione. La possibilità di ottenere l’agevolazione dipende soprattutto dalle caratteristiche dell’impianto e dal tipo di intervento realizzato.

Una pompa di calore può rientrare nelle agevolazioni previste per gli interventi di risparmio energetico. ENEA chiarisce, in particolare, che tra gli interventi agevolabili rientra la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, compresi sistemi reversibili destinati anche alla climatizzazione estiva.

La situazione è quindi diversa dal semplice acquisto di un apparecchio destinato esclusivamente a raffrescare un ambiente.

Condizionatore e pompa di calore: la differenza

La distinzione è importante perché un climatizzatore moderno può svolgere due funzioni: raffrescamento in estate e riscaldamento tramite pompa di calore in inverno.

Nel caso degli interventi che utilizzano il Bonus Casa, ENEA ammette anche determinate installazioni di pompe di calore in edifici esistenti, purché siano rispettati i requisiti previsti. Per alcune tipologie di intervento può essere necessario dimostrare il corretto utilizzo della tecnologia e rispettare gli specifici requisiti tecnici.

Per questo, prima di acquistare il climatizzatore è fondamentale verificare quale detrazione si intende utilizzare e a quale intervento viene collegata la spesa.

Ecobonus 2026: l’altra strada per la climatizzazione

Accanto al Bonus ristrutturazioni esiste l’Ecobonus, che riguarda gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

Nel 2026 anche questa agevolazione segue il nuovo schema previsto per gli interventi edilizi, con aliquota più elevata per l’abitazione principale e più bassa per gli altri immobili, secondo i requisiti stabiliti dalla legge di Bilancio.

Per gli impianti di climatizzazione, quindi, non bisogna limitarsi a chiedersi “quanto costa il condizionatore”, ma verificare quale intervento viene realizzato, quale impianto viene sostituito e quali prestazioni energetiche possiede il nuovo sistema.

È proprio questa verifica preliminare che evita di acquistare un apparecchio pensando di poterlo portare automaticamente in detrazione.

Bonus mobili ed elettrodomestici: 50% fino a 5.000 euro

Una delle agevolazioni più interessanti del 2026 riguarda il Bonus mobili ed elettrodomestici.

La misura è stata prorogata anche per il 2026 e consente di detrarre il 50% delle spese, entro un tetto massimo di 5.000 euro. Il beneficio massimo teorico arriva quindi a 2.500 euro.

Ma c’è una condizione fondamentale: il bonus non è un incentivo autonomo per chiunque voglia comprare una lavatrice, un frigorifero o un forno.

Gli acquisti devono essere collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio che dà diritto alla relativa detrazione. Inoltre, la data di inizio dei lavori deve essere precedente rispetto a quella dell’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici agevolati.

Quali elettrodomestici rientrano

Tra i grandi elettrodomestici che possono rientrare nel Bonus mobili ci sono, secondo le condizioni previste dalla disciplina, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, forni e apparecchi destinati alla cottura, con i requisiti energetici richiesti.

Il tetto di 5.000 euro riguarda complessivamente le spese agevolabili nell’ambito della misura e non rappresenta un rimborso immediato: la detrazione viene recuperata fiscalmente.

Attenzione al “Bonus elettrodomestici” da 100 o 200 euro

C’è poi un’altra misura che viene spesso confusa con il Bonus mobili.

Il Bonus elettrodomestici introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevedeva un contributo fino al 30% del prezzo, con un massimo di 100 euro per famiglia, elevato a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo riguardava la sostituzione di un vecchio apparecchio con un modello ad alta efficienza.

Ma per il 2026 c’è un elemento decisivo: le domande sono state sospese dopo il 31 dicembre 2025, in attesa della verifica delle eventuali economie di gestione. La pagina ufficiale del MIMIT indica quindi l’incentivo come chiuso.

Di conseguenza, non bisogna confondere questo contributo con il Bonus mobili ed elettrodomestici 2026, che invece è stato prorogato.

Colonnine elettriche: rimborso dell’80%

La novità più rilevante per chi possiede o vuole acquistare un’auto elettrica riguarda il Bonus colonnine domestiche 2026.

Il contributo copre l’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto e la posa in opera dell’infrastruttura di ricarica.

Il limite massimo è di 1.500 euro per le persone fisiche e arriva a 8.000 euro per i condomìni.

La misura riguarda quindi sia la classica wallbox installata presso un’abitazione sia le infrastrutture realizzate negli spazi condominiali, nel rispetto delle condizioni previste.

Domande dal 22 settembre 2026

Per il 2026 c’è anche una scadenza da segnare sul calendario.

Le domande per il Bonus colonnine domestiche potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 22 settembre 2026 attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. La misura è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il contributo viene riconosciuto sulla spesa effettivamente ammissibile e non può superare i massimali stabiliti.

Per chi sta programmando l’installazione di una wallbox, diventa quindi importante conservare fatture, documentazione di pagamento e documenti relativi all’installazione, seguendo le istruzioni ufficiali della procedura.

Bonus Casa 2026: le agevolazioni non sono tutte cumulabili

Uno degli errori più frequenti consiste nel sommare automaticamente tutte le percentuali.

In realtà, le diverse agevolazioni possono avere presupposti, limiti e regole di cumulabilità differenti.

Per esempio, il Bonus mobili è legato a una ristrutturazione e ha un proprio tetto di spesa. Il contributo per le colonnine è invece una misura specifica con un rimborso diretto fino all’80%. L’Ecobonus segue ancora regole proprie e può essere alternativo al Bonus Casa quando lo stesso intervento può rientrare in entrambe le discipline. ENEA ricorda infatti che, nei casi in cui un intervento possa beneficiare di più agevolazioni fiscali, il contribuente deve rispettare le condizioni della misura scelta.

Non bisogna quindi calcolare semplicemente “50% più 80%” sulla stessa spesa.

Pagamenti e documenti: cosa conservare

Per evitare problemi in caso di controlli, la parte documentale è importante quanto la scelta dell’agevolazione.

Per le detrazioni fiscali occorre conservare fatture, ricevute, documentazione tecnica e prove dei pagamenti, oltre agli eventuali documenti relativi ai lavori edilizi.

Per gli interventi che richiedono la comunicazione a ENEA, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini previsti. Il portale ENEA indica, in generale, il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per le pratiche soggette a comunicazione.

La documentazione va conservata anche negli anni successivi, perché la detrazione viene utilizzata nel tempo.

La guida rapida per capire quale bonus utilizzare

Per orientarsi nel 2026 si può partire da quattro situazioni.

Se stai ristrutturando casa, puoi verificare l’accesso al Bonus ristrutturazioni e, quando ricorrono i requisiti, al Bonus mobili ed elettrodomestici.

Se sostituisci un impianto di climatizzazione con una pompa di calore, devi verificare i requisiti tecnici dell’intervento e valutare il Bonus Casa o l’Ecobonus applicabile.

Se vuoi comprare una nuova lavatrice, un frigorifero o un forno senza effettuare una ristrutturazione, il Bonus mobili non può essere utilizzato semplicemente perché si tratta di un elettrodomestico. Il precedente contributo MIMIT del 30% risulta invece attualmente chiuso per nuove domande.

Se vuoi installare una colonnina per l’auto elettrica, il nuovo Bonus colonnine 2026 consente di puntare a un contributo dell’80%, entro il limite di 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomìni, con apertura delle domande il 22 settembre.

Il punto da verificare prima di spendere

Il Bonus Casa 2026 non è quindi un’unica agevolazione, ma un insieme di strumenti con regole differenti.

Per i lavori edilizi conta soprattutto distinguere tra abitazione principale e altri immobili, perché nel 2026 le aliquote possono cambiare. Per mobili ed elettrodomestici è decisivo il collegamento con una ristrutturazione. Per i climatizzatori bisogna invece verificare caratteristiche dell’impianto e natura dell’intervento. Per le colonnine, infine, la misura specifica prevede un contributo dell’80% con massimali prestabiliti.

La regola più importante è quindi non fermarsi alla percentuale pubblicizzata: prima di effettuare la spesa occorre verificare requisiti, massimali, documentazione, modalità di pagamento e cumulabilità. È questo che determina se uno sconto può davvero trasformarsi in una detrazione o in un contributo riconosciuto.