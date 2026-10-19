Kendall Jenner rilancia la lingerie a vista: il trend d’autunno

🌐 Kendall Jenner detta ancora una volta le regole della moda autunno-inverno 2026. La supermodella americana trasforma lingerie, pizzo e top in cashmere nei nuovi protagonisti dello street style, consacrando una tendenza che conquista passerelle e social. Reggiseni che diventano top, dettagli intimi da esibire e giochi di trasparenze: ecco come indossare il trend lingerie a vista con eleganza, sensualità e un pizzico di audacia.

Kendall Jenner rivoluziona la moda: la lingerie esce allo scoperto

Chi ha detto che la lingerie debba necessariamente rimanere nascosta? Nell’autunno 2026, la moda ribalta le regole tradizionali dell’abbigliamento femminile e trasforma quello che un tempo era considerato un dettaglio intimo in un elemento centrale del guardaroba.

A guidare questa rivoluzione stilistica è Kendall Jenner, protagonista della nuova campagna digitale Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere.

Il suo segreto? Un’eleganza apparentemente spontanea, capace di trasformare capi essenziali in oggetti del desiderio.

La tendenza non consiste semplicemente nel mostrare la biancheria intima. Il vero cambiamento è considerare lingerie e abbigliamento quotidiano parte dello stesso linguaggio estetico.

Il top in cashmere che conquista TikTok e Instagram

Il protagonista assoluto della stagione è il top ultraleggero, morbido, elasticizzato e arricchito da una componente di cashmere.

Dallo scollo a barchetta alla versione con apertura a V e bordo in pizzo, i modelli interpretati dalla supermodella puntano sulla versatilità.

Indossati sotto una giacca sartoriale, abbinati a un cardigan aperto oppure utilizzati come elemento principale di un outfit minimalista, diventano capi capaci di adattarsi a situazioni differenti.

Sui social, le fashion creator hanno rilanciato questo tipo di styling attraverso combinazioni che mescolano sensualità e semplicità.

Il dettaglio vincente è proprio il contrasto tra l’effetto lingerie e la naturalezza dell’abbigliamento quotidiano.

Pizzo e trasparenze: il nuovo lusso è mostrare senza esagerare

La lingerie a vista non è una novità assoluta. Corsetti, sottovesti e reggiseni indossati come veri capi di abbigliamento hanno attraversato diverse stagioni della moda.

A cambiare, oggi, è soprattutto l’interpretazione.

L’estetica diventa più essenziale, meno teatrale. Il pizzo emerge sotto blazer oversize, le spalline sottili accompagnano maglioni morbidi e i tessuti trasparenti si alternano a capi strutturati.

Il risultato è un equilibrio tra femminilità e disinvoltura.

Anche Jenner aveva già mostrato questa direzione stilistica nel marzo 2026, scegliendo una canotta Dior d’archivio con dettagli lingerie per una cena a Los Angeles.

Come indossare la lingerie a vista senza sbagliare

Il segreto per interpretare il trend è giocare con proporzioni, materiali e sovrapposizioni.

Blazer e top in pizzo: il contrasto tra sartorialità e sensualità crea un outfit raffinato.

Jeans a vita alta e canotta lingerie: una combinazione semplice per uno stile contemporaneo.

Cardigan morbido e reggiseno coordinato: ideale per una sovrapposizione autunnale.

Gonna midi e top satinato: la scelta più elegante per la sera.

Pantaloni sartoriali e body: un’alternativa minimalista dal carattere deciso.

Per quanto riguarda i colori, nero, avorio, cioccolato e tonalità neutre permettono di creare abbinamenti sofisticati senza appesantire l’insieme.

La lezione di Kendall Jenner: sensualità e libertà di stile

Il successo della lingerie a vista racconta anche un cambiamento nel modo di concepire il guardaroba femminile.

Le categorie rigide tra abbigliamento intimo, casual ed elegante diventano sempre meno definite. Un capo può cambiare funzione a seconda degli abbinamenti e dell’occasione.

Kendall Jenner interpreta questa libertà attraverso uno stile riconoscibile, fatto di linee pulite, colori discreti e dettagli studiati.

La vera tendenza dell’autunno, dunque, non è mostrare il più possibile, ma scegliere consapevolmente cosa valorizzare.

Perché la nuova seduzione della moda non ha bisogno di eccessi: bastano un dettaglio di pizzo, un top leggerissimo e la sicurezza di indossarlo con personalità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.