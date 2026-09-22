Donatella Versace torna alla moda: il nuovo brand con Revolve

🌐 Donatella Versace torna alla direzione creativa con un nuovo progetto indipendente dedicato a moda e beauty, realizzato insieme a Revolve. Il nome del brand è ancora segreto e i primi prodotti arriveranno nel 2027: ecco cosa sappiamo sulla nuova era annunciata dalla stilista.

Donatella Versace, una nuova era dopo l’addio alla Medusa

La pausa è durata poco più di un anno. Ora Donatella Versace torna protagonista della moda con un progetto che, almeno nelle intenzioni, rappresenta una cesura netta rispetto al passato. L’annuncio è arrivato il 21 settembre 2026, alla vigilia della Milano Fashion Week, attraverso i social della stilista e di Revolve.

La nuova iniziativa nasce da una joint venture tra Donatella e il gruppo americano Revolve, realtà fortemente legata all’e-commerce, alla comunicazione digitale e alle nuove generazioni. Non si tratta di un semplice incarico creativo o di una capsule collection: il progetto prevede la costruzione di un brand indipendente, pensato per unire moda e bellezza e svilupparsi nel lungo periodo.

È proprio questo il punto che rende l’annuncio particolarmente significativo. Dopo quasi trent’anni trascorsi alla guida creativa della maison fondata dal fratello Gianni, Donatella riparte da un foglio bianco, con un nome ancora da svelare e una nuova identità da costruire.

Il nome resta top secret: tutto sarà svelato nel 2027

Per ora, il mistero è parte integrante dell’operazione. Il nuovo marchio non ha ancora un nome pubblico e non sono stati presentati i prodotti che ne definiranno l’identità.

Le prime proposte sono attese nel 2027, quando dovrebbe arrivare anche la rivelazione ufficiale del nome. Il progetto partirà da moda e beauty, ma l’ambizione dichiarata va oltre il tradizionale concetto di maison: l’idea è costruire un universo capace di intrecciare stile, cultura, contenuti, intrattenimento e nuove modalità di acquisto e condivisione.

È una strategia che riflette anche il modo in cui è cambiato il rapporto tra pubblico e moda. Il consumatore non è più soltanto spettatore di una sfilata: scopre un prodotto sui social, segue il processo creativo, interagisce con il brand e spesso contribuisce a costruirne la reputazione.

In questo scenario, Donatella Versace mette la propria esperienza creativa al servizio di un modello più digitale e contemporaneo.

Donatella Versace e Revolve, l’alleanza per parlare ai giovani

La scelta di Revolve non è casuale. Il gruppo californiano ha costruito una parte importante della propria identità sul rapporto con le generazioni più giovani, attraverso piattaforme digitali, moda, influencer, celebrity e collaborazioni con personalità capaci di generare attenzione culturale.

La partnership punta proprio su questa combinazione: da una parte l’esperienza creativa e l’immaginario di Donatella Versace, dall’altra tecnologia, infrastrutture commerciali e distribuzione internazionale di Revolve.

La stilista ha spiegato di voler parlare alle nuove generazioni in modo nuovo e personale, prendendo ispirazione non soltanto dalla moda ma anche da musica, cinema e arte. Un approccio che appare coerente con la sua storia: nel corso della carriera Donatella ha costruito un rapporto particolarmente stretto con la cultura pop e con alcune delle più importanti protagoniste dello spettacolo.

Il nuovo progetto dovrebbe inoltre avere una vocazione internazionale fin dall’inizio. Le aree indicate per il lancio comprendono Stati Uniti, America Latina, Asia-Pacifico e Medio Oriente.

Dalla maison Versace a un progetto tutto suo

Per capire la portata della notizia bisogna tornare a marzo 2025, quando Donatella lasciò il ruolo di chief creative officer di Versace dopo quasi tre decenni. La maison annunciò allora la nomina di Dario Vitale alla direzione creativa, mentre Donatella assunse il ruolo di chief brand ambassador, mantenendo un legame ufficiale con il marchio.

Quella decisione aveva segnato una svolta storica. Dal 1997, dopo la morte di Gianni Versace, era stata Donatella a raccogliere l’eredità creativa del fratello e a portare avanti il linguaggio della Medusa attraverso generazioni diverse.

Il nuovo progetto segue quindi una strada differente. Non è un ritorno alla guida creativa di Versace, ma la nascita di qualcosa che porta direttamente la sua visione personale.

La differenza è sostanziale: questa volta non si tratta di reinterpretare un archivio costruito nel tempo, bensì di decidere da zero nome, prodotti, linguaggio e pubblico.

Una firma che continua a parlare alla cultura pop

Il peso del nuovo progetto non dipenderà soltanto dai prodotti che arriveranno nel 2027. Donatella entra infatti in questa nuova fase con un patrimonio di riconoscibilità costruito in decenni di moda e cultura pop.

Il suo nome è rimasto centrale anche dopo l’uscita dalla direzione creativa. Nel 2026 ha continuato a comparire in importanti appuntamenti internazionali e a essere associata a look e momenti mediatici legati al mondo della moda. La sua capacità di dialogare con celebrità e nuove generazioni rappresenta uno degli elementi su cui Revolve punta per il nuovo progetto.

Anche la presenza digitale ha un ruolo importante. L’account Instagram di Donatella continua a essere uno strumento diretto di comunicazione con il pubblico e l’annuncio della nuova avventura è arrivato proprio attraverso i social, con un messaggio costruito attorno al concetto di “new era”.

La modalità dell’annuncio racconta già qualcosa del progetto: prima ancora di mostrare un abito, un profumo o un prodotto beauty, Donatella sta presentando un’idea di identità.

Moda e beauty, ma non solo

Il beauty potrebbe rappresentare uno dei territori più interessanti della nuova operazione. Il confine tra moda, cosmetica, intrattenimento e contenuti digitali è diventato sempre più sottile e la collaborazione con Revolve sembra progettata proprio per muoversi in questo spazio.

L’obiettivo dichiarato è creare una piattaforma capace di accompagnare il pubblico non soltanto nel momento dell’acquisto, ma anche nella scoperta di stile, cultura e nuovi linguaggi.

Per Donatella significa poter lavorare senza essere vincolata alla necessità di reinterpretare continuamente i codici di una maison storica. Per Revolve significa invece associare alla propria infrastruttura digitale una delle firme più riconoscibili della moda internazionale.

È una combinazione che punta sulla forza di due patrimoni differenti: la creatività e l’identità personale da una parte, la tecnologia e la distribuzione dall’altra.

Cosa aspettarsi dal 2027

La parte più interessante della storia, però, deve ancora essere scritta. Al momento mancano il nome del brand, le collezioni, i prezzi, i primi prodotti e il calendario dettagliato del debutto.

Le informazioni disponibili indicano il 2027 come anno chiave per la presentazione dei primi prodotti e per la rivelazione dell’identità completa del marchio.

Resta inoltre da capire quanto il progetto sarà vicino all’universo personale di Donatella e quanto invece svilupperà un linguaggio autonomo. È una delle questioni che accompagneranno l’attesa nei prossimi mesi: quanto della Donatella che il pubblico conosce emergerà nel nuovo brand e quanto spazio verrà lasciato alla sorpresa?

Per ora, la stilista ha scelto di non anticipare quasi nulla. Il mistero sul nome e sui prodotti diventa così parte della strategia di lancio.

La nuova sfida di Donatella Versace

Il ritorno di Donatella Versace arriva dunque in un momento di forte trasformazione per il sistema moda. Le grandi maison stanno attraversando continui cambiamenti ai vertici creativi, mentre nuove piattaforme cercano di costruire rapporti sempre più diretti con il pubblico.

In questo scenario, Donatella sceglie di non limitarsi a essere il volto di un’eredità. Dopo aver rappresentato per decenni uno dei nomi più potenti della moda italiana, torna a progettare un’identità nuova.

Il primo capitolo sarà scritto nel 2027. Prima arriveranno il nome, i prodotti e i primi segnali dello stile. Solo allora sarà possibile capire quale direzione avrà davvero preso questa nuova era.

Per ora resta una certezza: Donatella Versace è tornata a fare moda, ma questa volta il progetto parte da lei e da una pagina completamente nuova.