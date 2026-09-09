Juventus, Locatelli operato: emergenza totale per Spalletti

La Juventus perde il suo capitano e, con lui, una delle poche certezze di una squadra già costretta a fare i conti con un numero di assenze fuori dall’ordinario. Manuel Locatelli è stato operato a Lione per la sutura del menisco esterno del ginocchio destro, dopo il trauma distorsivo rimediato nella partita contro il Milan.

L’intervento è riuscito e il centrocampista inizierà ora il percorso riabilitativo. I tempi, però, sono pesantissimi: cinque-sei mesi di stop significano, salvo sorprese nel recupero, un ritorno in campo soltanto nel 2027.

È una notizia che cambia profondamente la gestione della rosa per Luciano Spalletti. Locatelli non è soltanto un titolare: è il capitano, il giocatore che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di equilibrio del centrocampo bianconero e una figura di riferimento dentro lo spogliatoio.

Locatelli, il messaggio dopo l’operazione: “Sono distrutto”

La gravità dell’infortunio è stata accompagnata dalle parole dello stesso Locatelli, che ha affidato ai social un messaggio particolarmente personale.

Il capitano bianconero non ha nascosto la delusione per un contrattempo arrivato quasi senza preavviso. Dopo avere concluso la partita contro il Milan, non immaginava che il giorno successivo avrebbe ricevuto una diagnosi così pesante.

Il senso del suo messaggio, però, non è quello della resa. Al contrario, Locatelli ha assicurato di voler trasformare questo periodo lontano dal campo in un percorso di lavoro e pazienza.

Il recupero sarà lungo, ma l’obiettivo è tornare al massimo della condizione.

Per la Juventus, intanto, si apre una fase completamente diversa. L’assenza del capitano obbliga Spalletti a ripensare gerarchie, rotazioni e caratteristiche della mediana.

Il menisco e lo stop: perché il 2026 di Locatelli è finito

L’operazione è stata eseguita dal professor Bertrand Sonnery-Cottet presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, con la presenza del medico sociale bianconero Marco Freschi.

La Juventus ha comunicato che l’intervento è perfettamente riuscito. Questo è il primo dato positivo, ma non modifica la previsione relativa alla durata dello stop.

La sutura del menisco richiede infatti un percorso riabilitativo più prudente rispetto ad altre problematiche al ginocchio. Il calciatore dovrà attraversare diverse fasi prima di poter tornare all’attività agonistica: recupero articolare, lavoro muscolare, progressiva ripresa della corsa, cambi di direzione e infine reinserimento negli allenamenti con la squadra.

Per Locatelli, dunque, non si tratta soltanto di aspettare che il ginocchio guarisca. La vera sfida sarà ricostruire gradualmente la condizione necessaria per affrontare il calcio ad alta intensità.

Il calendario lascia pochi dubbi: il 2026 agonistico del capitano è sostanzialmente terminato.

Boga, un’altra tegola per la Juventus

Come se non bastasse l’assenza di Locatelli, la Juventus deve fare i conti anche con l’infortunio di Jérémie Boga.

L’attaccante ha accusato un problema alla coscia sinistra e gli esami effettuati al J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Il club ha programmato nuovi controlli tra due settimane, necessari per definire con maggiore precisione il percorso di recupero.

Le prime stime indicano uno stop di circa cinque settimane, un’assenza che lo costringerà a saltare la prossima fase del calendario e, soprattutto, la trasferta contro il Sassuolo.

Per Spalletti è un altro problema da risolvere. Boga era stato inserito nel progetto offensivo bianconero anche per la capacità di attaccare gli spazi e creare superiorità nell’uno contro uno.

La sua assenza riduce ulteriormente le alternative offensive proprio mentre la Juventus è chiamata a gestire un calendario che non concede molto tempo per recuperare.

Juventus, l’infermeria non si svuota

Il vero problema, però, è la somma degli infortuni.

Locatelli e Boga si aggiungono a una lista già particolarmente lunga. Khéphren Thuram ha affrontato un intervento al ginocchio e il suo rientro è previsto direttamente nel 2027. Anche Kenan Yildiz è ai box dopo l’operazione al quinto metatarso del piede sinistro e dovrebbe tornare verso la fine di novembre.

A questi nomi si aggiungono Jeff Ekhator e Juan Cabal, entrambi alle prese con problemi muscolari e attesi al rientro più avanti.

La situazione è quindi diventata trasversale: la Juventus non ha un solo reparto in difficoltà, ma deve gestire contemporaneamente problemi a centrocampo, in attacco e sulle corsie esterne.

Le assenze di lunga durata sono diventate abbastanza numerose da condizionare anche la costruzione delle formazioni e la gestione delle liste.

Il centrocampo bianconero cambia volto

È soprattutto la mediana a preoccupare.

La perdita contemporanea di Locatelli e Thuram priva Spalletti di due elementi che avrebbero dovuto avere un ruolo importante nella stagione. Il problema non è soltanto numerico: mancano alternative con caratteristiche perfettamente sovrapponibili.

Douglas Luiz e Teun Koopmeiners possono diventare riferimenti ancora più importanti, mentre l’emergenza potrebbe aprire uno spazio significativo anche per i giovani.

Tra i nomi osservati con maggiore attenzione c’è quello di Augusto Owusu, chiamato a diventare una possibile soluzione interna in una fase in cui le alternative a disposizione dell’allenatore sono ridotte.

È uno dei paradossi di questo avvio di stagione: giocatori che sembravano destinati a ricoprire ruoli secondari potrebbero improvvisamente diventare protagonisti.

Sassuolo-Juventus, Spalletti deve inventare la formazione

La trasferta contro il Sassuolo arriva quindi nel momento peggiore possibile.

La partita del Mapei Stadium è in programma domenica 13 settembre alle 20.45 e rappresenterà il primo vero test della Juventus senza il suo capitano. Le ultime indicazioni sulle probabili formazioni evidenziano proprio la necessità per Spalletti di ridisegnare la mediana e di attendere alcuni recuperi.

La speranza dello staff bianconero riguarda soprattutto Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Matar Sarr.

Cambiaso punta a tornare gradualmente in gruppo dopo non avere superato l’ultimo provino. McKennie viene monitorato con prudenza per il problema muscolare, mentre Sarr ha intensificato il lavoro per recuperare la migliore condizione.

Anche un solo rientro potrebbe avere un peso significativo nella gestione della partita.

McKennie, Cambiaso e Sarr: i recuperi possono diventare decisivi

In una situazione normale, i rientri di tre giocatori sarebbero considerati una buona notizia. In questa Juventus, invece, possono rappresentare qualcosa di molto più importante: una necessità tattica.

Il problema di Spalletti non consiste soltanto nel trovare undici titolari, ma nel costruire una panchina capace di modificare la partita.

Con Locatelli fuori per mesi, Thuram lontano dal rientro e Boga indisponibile, ogni recupero assume quindi un valore doppio. Avere qualche alternativa in più significa poter distribuire meglio i minuti, evitare di sovraccaricare altri giocatori e mantenere una maggiore flessibilità durante le partite.

Il calendario, inoltre, renderà rapidamente evidente se l’emergenza potrà essere assorbita con le risorse interne.

Una Juventus costretta ad accelerare la crescita dei giovani

L’altra conseguenza dell’emergenza è la necessità di affidarsi maggiormente ai giovani.

Quando una rosa perde contemporaneamente diversi titolari, il confine tra progetto e necessità diventa sottilissimo. Un calciatore della Next Gen può passare in poche settimane dall’essere una risorsa da osservare a diventare una pedina concreta per la prima squadra.

Per Spalletti sarà una questione di equilibrio. Da una parte servirà proteggere i giovani dalla pressione, dall’altra sarà inevitabile chiedere loro responsabilità immediate.

La Juventus dovrà trovare soluzioni senza trasformare l’emergenza in un alibi.

È questo il passaggio più delicato per una squadra che punta a competere su più fronti e che ora deve affrontare una stagione con una rosa già profondamente modificata dagli infortuni.

Il vero problema non è soltanto Locatelli

L’assenza del capitano è la notizia più pesante, ma il quadro complessivo racconta qualcosa di ancora più significativo.

La Juventus sta affrontando un momento nel quale ogni nuovo problema fisico rischia di avere conseguenze superiori al normale. Quando una rosa perde tanti elementi contemporaneamente, aumenta il carico sugli altri giocatori, diminuiscono le possibilità di rotazione e cresce il rischio di dover utilizzare sempre gli stessi uomini.

È un effetto domino che Spalletti dovrà interrompere rapidamente.

Il recupero degli indisponibili diventa quindi quasi importante quanto i risultati. La Juventus ha bisogno di tornare ad avere una rosa profonda, non soltanto di recuperare un singolo giocatore.

Locatelli, intanto, inizierà il suo percorso lontano dai riflettori del campo. Il capitano ha già indicato la strada: pazienza, lavoro e nessuna scorciatoia.

Per la Juventus, invece, comincia una nuova fase. Senza il suo leader, senza Boga e con diversi altri giocatori ancora ai box, Spalletti dovrà trovare risposte immediate.

La sfida di Reggio Emilia sarà il primo capitolo di questa emergenza. E potrebbe dire molto sulla capacità della nuova Juventus di trasformare un momento complicatissimo in un’occasione per scoprire nuove gerarchie, responsabilizzare i giovani e costruire una squadra ancora più resiliente.