Jolanda Renga, le foto “uscite male” conquistano i follower

🌐 Jolanda Renga sceglie di mostrarsi sui social senza filtri, tra facce buffe, capelli in disordine e scatti spontanei, e trova dall’altra parte dello schermo una risposta fatta soprattutto di affetto. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, 22 anni, ha pubblicato una raccolta di fotografie lontane dalla perfezione a cui Instagram ha abituato il suo pubblico. Un gesto semplice che racconta anche qualcosa di più ampio: il desiderio di recuperare sui social uno spazio per la normalità e l’autenticità.

Jolanda Renga e quelle foto che normalmente non si pubblicano

Ci sono fotografie che nascono per essere condivise e altre che sembrano destinate a rimanere nel rullino del telefono.

Sono quelle immagini scattate quasi per caso, magari durante una giornata qualsiasi, nelle quali non si è avuto il tempo di sistemare i capelli, scegliere l’espressione giusta o cercare la luce migliore. Una smorfia, un sorriso venuto male, un volto stanco, un momento di distrazione. Foto che fanno sorridere proprio perché raccontano una persona per quello che è, senza preparazione.

È da questo territorio apparentemente insignificante che parte l’ultimo post di Jolanda Renga. La giovane ha scelto di pubblicare una carrellata di immagini nelle quali non appare come il risultato di una posa studiata, ma semplicemente come potrebbe apparire davanti alla propria famiglia o agli amici più stretti.

La didascalia accompagna perfettamente il senso dell’operazione: «Semplicemente io se pubblicassi tutte le foto che mando a mamma, papà, nonna, fidanzato, amici ecc ecc».

Il tono è ironico e leggero, ma dietro quel gesto c’è una scelta precisa. In un ambiente nel quale la fotografia viene spesso costruita prima ancora di essere scattata, Jolanda decide di pubblicare proprio ciò che normalmente verrebbe scartato.

Capelli spettinati, espressioni buffe e niente perfezione

Nel carosello compaiono immagini nelle quali la protagonista non cerca di controllare ogni dettaglio del proprio aspetto. Ci sono capelli fuori posto, espressioni buffe, primi piani poco convenzionali e fotografie che sembrano appartenere alla dimensione privata più che a quella pubblica.

Ed è proprio questo il punto.

La fotografia sui social è diventata, per moltissime persone, una forma di autorappresentazione. Prima di pubblicare una foto si sceglie l’inquadratura, si valuta la luce, si seleziona lo scatto migliore. In alcuni casi arrivano anche filtri, ritocchi e correzioni. Il risultato è un’immagine sempre più distante dalla casualità della vita quotidiana.

Jolanda Renga fa il percorso opposto. Prende quelle fotografie che, secondo la logica tradizionale dei social, sarebbero da cancellare o da tenere private e le trasforma nel contenuto principale.

È una piccola inversione di prospettiva: non nascondere l’imperfezione, ma renderla parte della propria identità pubblica.

La risposta dei follower: «Jolanda, una di noi»

La reazione del pubblico è stata particolarmente calorosa. Sotto il post sono comparsi numerosi commenti positivi, con molti follower che hanno apprezzato proprio la spontaneità della giovane.

C’è chi ha sottolineato la sua semplicità, chi ha scherzato sulle fotografie e chi ha osservato come la bellezza non abbia bisogno di essere continuamente esibita attraverso immagini perfette. Tra i commenti viene definita anche «una di noi», un’espressione che sintetizza bene il meccanismo attraverso il quale un personaggio conosciuto riesce, almeno per un momento, ad annullare la distanza con chi lo segue.

Non è soltanto una questione di estetica. Quelle fotografie funzionano perché mostrano una situazione nella quale molti utenti possono riconoscersi.

Chiunque abbia uno smartphone possiede probabilmente una quantità enorme di immagini mai pubblicate: fotografie mosse, facce strane, occhi chiusi, capelli spettinati, espressioni involontarie. Sono spesso le immagini che raccontano meglio una persona, proprio perché non sono state costruite per piacere agli altri.

L’autenticità come risposta alla perfezione dei social

Il successo del post di Jolanda si inserisce in una trasformazione più ampia del modo in cui viene utilizzato Instagram.

Per anni i social hanno alimentato l’idea di una quotidianità continuamente presentata nella sua versione migliore: viaggi, look impeccabili, tavole apparecchiate, tramonti perfetti, corpi allenati e sorrisi sempre al momento giusto.

Negli ultimi anni, però, ha guadagnato spazio anche una comunicazione diversa, nella quale l’imperfezione diventa una forma di autenticità.

Non significa necessariamente rinunciare all’estetica o alla cura dell’immagine. Piuttosto, significa accettare che una persona possa essere molte cose contemporaneamente: elegante e spettinata, sicura e insicura, fotogenica e completamente incapace di venire bene in una fotografia scattata all’improvviso.

È una distinzione importante soprattutto quando si parla di giovani e social. La continua esposizione a immagini selezionate può infatti rendere la normalità apparentemente insufficiente. Mostrare una fotografia “venuta male” può allora diventare un gesto molto più significativo di quanto sembri.

Jolanda Renga, una presenza social lontana dalla sola immagine della figlia d’arte

Per Jolanda Renga c’è inoltre un altro elemento che rende interessante questa scelta.

Essere figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga significa essere cresciuta all’interno di una famiglia molto conosciuta dal pubblico italiano. Il cognome, inevitabilmente, porta con sé una visibilità che precede la persona.

Negli anni Jolanda ha però costruito una presenza pubblica legata anche a interessi e attività personali. Ha scritto un libro, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, e ha parlato pubblicamente di temi come bullismo, cyberbullismo e rapporto con gli haters. In una recente intervista ha raccontato anche come oggi i commenti negativi la colpiscano meno rispetto al passato, mentre continua a considerare particolarmente dolorosi quelli rivolti ai suoi genitori.

La sua esposizione sui social, dunque, non è soltanto quella della figlia di due personaggi dello spettacolo. È anche il percorso di una ragazza che ha scelto di parlare della propria generazione e del rapporto con il giudizio degli altri.

Dalla fotografia perfetta alla fotografia vera

Forse è proprio questo il motivo per cui le immagini “uscite male” hanno trovato una risposta così positiva.

Non c’è bisogno di trasformarle in una dichiarazione programmatica. Non sono necessariamente una protesta contro i social e nemmeno un rifiuto dell’immagine pubblica. Sono, più semplicemente, un modo per ricordare che dietro ogni profilo esiste una persona che non può essere sempre perfetta.

Una persona che può avere i capelli in disordine. Che può fare una faccia assurda davanti alla fotocamera. Che può ridere nel momento sbagliato. Che può non avere voglia di truccarsi. Che può scattare dieci fotografie e decidere che nessuna è abbastanza bella.

Ed è forse proprio quest’ultima eventualità a essere diventata, nel caso di Jolanda, la fotografia più interessante da pubblicare.

Perché il paradosso dei social è che spesso il contenuto più costruito è quello che rischia di apparire meno autentico, mentre un’immagine casuale può creare una connessione immediata.

Il valore di un’immagine non perfetta

Il successo di questo tipo di contenuti non significa che il pubblico abbia smesso di cercare fotografie curate. Significa piuttosto che la perfezione non è l’unico linguaggio possibile.

In mezzo a una quantità enorme di immagini progettate per essere belle, una fotografia spontanea può avere un valore diverso: non promette una vita perfetta, ma restituisce una sensazione di familiarità.

Ed è probabilmente questa la chiave delle fotografie pubblicate da Jolanda Renga. Non chiedono di essere ammirate. Chiedono, semmai, di essere riconosciute.

In un mondo digitale nel quale tutti sembrano sapere esattamente come apparire, mostrarsi anche quando si è “usciti male” può diventare un modo semplice per dire l’opposto: non c’è niente da correggere, questa sono io.