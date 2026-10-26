Israele al voto, Netanyahu rischia la maggioranza
🌐 Elezioni in Israele il 27 ottobre: Benjamin Netanyahu affronta una competizione decisiva. I sondaggi indicano una Knesset frammentata e una maggioranza di 61 seggi ancora difficile da raggiungere.
Netanyahu davanti alla prova decisiva delle urne
Israele si avvicina alle elezioni parlamentari del 27 ottobre 2026 in un clima politico segnato da profonde divisioni e da un’incertezza che potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione del prossimo governo.
Al centro della competizione rimane Benjamin Netanyahu, leader del Likud e figura dominante della politica israeliana degli ultimi decenni.
Il voto arriva dopo anni attraversati dalle conseguenze dell’attacco del 7 ottobre 2023, dalle operazioni militari e da un confronto interno sempre più acceso sulla gestione della sicurezza nazionale.
La sfida riguarda la possibilità per Netanyahu di conservare il potere attraverso una coalizione parlamentare, ma anche la capacità delle opposizioni di costruire un’alternativa credibile.
I sondaggi disponibili non indicano una maggioranza stabile per nessuno dei principali blocchi politici.
Il quadro potrebbe quindi produrre un Parlamento nel quale le trattative successive al voto avranno un peso determinante.
La soglia dei 61 seggi
Il sistema elettorale israeliano si basa su una rappresentanza proporzionale nazionale.
La Knesset, il Parlamento, è composta da 120 deputati. Per sostenere un governo occorre normalmente disporre di almeno 61 seggi.
Gli elettori votano liste di partito, mentre la formazione dell’esecutivo dipende dalle successive intese politiche.
Questo meccanismo attribuisce grande importanza anche a formazioni relativamente piccole, che possono diventare decisive per raggiungere la maggioranza.
I partiti devono superare una soglia elettorale del 3,25% per ottenere rappresentanza parlamentare.
Una lista che non raggiunge tale percentuale resta esclusa dalla distribuzione dei seggi, con possibili conseguenze rilevanti per l’intero blocco politico di appartenenza.
La presenza o l’assenza di un piccolo partito può modificare l’equilibrio tra maggioranza e opposizione.
I sondaggi e il vantaggio insufficiente
Le rilevazioni pubblicate nei giorni precedenti alle elezioni mostrano risultati differenti secondo gli istituti demoscopici.
Le medie di diversi sondaggi collocano il blocco favorevole a Netanyahu intorno ai 52-53 seggi, al di sotto della soglia necessaria per governare autonomamente.
Le singole rilevazioni presentano comunque variazioni importanti, con stime che in alcuni casi risultano più favorevoli al premier uscente.
La presenza di partiti non immediatamente riconducibili ai due schieramenti rende il quadro ancora più articolato.
Non è quindi corretto trasformare una media dei sondaggi in un risultato elettorale certo.
Le intenzioni di voto costituiscono fotografie statistiche di un momento e sono soggette a margini di errore.
La partecipazione effettiva, il comportamento degli indecisi e il risultato dei partiti più piccoli possono incidere sensibilmente sull’assegnazione finale dei seggi.
Likud e alleati, una coalizione complessa
Il Likud di Netanyahu cerca di costruire una maggioranza insieme a formazioni della destra nazionalista e ai partiti religiosi.
Tra gli alleati figurano Otzma Yehudit, Shas, United Torah Judaism e la formazione riconducibile al sionismo religioso.
I rapporti tra questi soggetti sono caratterizzati da convergenze politiche ma anche da questioni controverse.
Tra i dossier più delicati si trova il servizio militare, in particolare il trattamento delle comunità ultraortodosse e le esenzioni previste per una parte della popolazione.
Le tensioni sulla sicurezza e sulle responsabilità del governo dopo il 2023 hanno inoltre contribuito ad alimentare il dibattito.
La costruzione di una coalizione richiede quindi accordi non soltanto sui ministeri, ma anche sulle priorità legislative.
La somma dei seggi dei partiti alleati rappresenta una condizione necessaria per governare, ma non garantisce automaticamente la stabilità dell’esecutivo.
Le opposizioni cercano un’alternativa
Sul fronte opposto emergono differenti formazioni, tra cui quelle guidate da Gadi Eisenkot e da altri esponenti dell’area centrista e del centrodestra contrario alla prosecuzione della leadership di Netanyahu.
Il confronto politico coinvolge anche le forze della sinistra e i partiti rappresentativi dell’elettorato arabo-israeliano.
La difficoltà maggiore consiste nella capacità di costruire un’intesa parlamentare tra soggetti che possono condividere l’opposizione al premier, ma presentano programmi differenti.
La posizione dei partiti arabi potrebbe assumere particolare importanza in caso di risultato molto equilibrato.
Anche in questo scenario, però, una maggioranza numerica non coincide necessariamente con un accordo politico immediatamente realizzabile.
I rapporti tra sicurezza nazionale, diritti, economia e politica estera rendono complessa la definizione di una piattaforma comune.
La guerra e la responsabilità politica
Le elezioni si svolgono in un contesto segnato dalle conseguenze dei conflitti regionali e dalle controversie sulla gestione delle operazioni militari.
Il dibattito politico riguarda le responsabilità istituzionali, le strategie di sicurezza e i rapporti con gli alleati internazionali.
Una parte dell’elettorato considera centrale la capacità di garantire protezione alla popolazione, mentre altri cittadini attribuiscono particolare importanza alle responsabilità del governo e alle conseguenze umane dei conflitti.
Queste valutazioni attraversano schieramenti differenti e possono influenzare la partecipazione al voto.
Il risultato del 27 ottobre determinerà la nuova distribuzione dei seggi, ma potrebbe non chiarire immediatamente chi sarà in grado di governare.
Alla vigilia delle elezioni, la possibilità per Netanyahu di conquistare una maggioranza parlamentare rimane incerta, mentre le formazioni politiche preparano le strategie per le trattative successive.
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