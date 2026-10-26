Serbia, gli studenti sconfiggono Vučić: svolta storica

🌐 Elezioni in Serbia, il presidente uscente Aleksandar Vučić riconosce la sconfitta. La Lista studentesca conquista la maggioranza secondo le prime proiezioni. Festeggiamenti nelle città e congratulazioni dall’Unione europea.

Serbia, il voto che cambia gli equilibri politici

Dopo quasi due anni di mobilitazioni, manifestazioni e richieste di cambiamento, la Serbia si prepara a una svolta politica di portata storica. Le elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre hanno prodotto, secondo le prime proiezioni, una vittoria della Lista studentesca, protagonista del movimento di protesta che ha attraversato il Paese.

Il riconoscimento della sconfitta è arrivato direttamente da Aleksandar Vučić, figura centrale della politica serba degli ultimi anni.

Il presidente uscente ha ammesso il risultato negativo della propria formazione, aprendo la strada a un nuovo equilibrio parlamentare.

Le prime proiezioni attribuiscono alla lista sostenuta dal movimento studentesco circa il 52% dei voti e 138 seggi sui 250 che compongono l’Assemblea nazionale.

La coalizione Serbia Unita si attesterebbe invece intorno al 39,3%, con circa 104 deputati.

I risultati sono ancora provvisori, ma la distanza tra le due formazioni indica un cambiamento profondo rispetto agli equilibri precedenti.

Vučić riconosce la sconfitta davanti al Paese

L’ammissione della sconfitta da parte di Vučić rappresenta uno dei passaggi politicamente più importanti della serata.

Il leader serbo ha dichiarato che la propria formazione non è riuscita a conquistare la maggioranza, riconoscendo la vittoria degli avversari.

Allo stesso tempo, ha annunciato l’intenzione di continuare la battaglia politica dall’opposizione, criticando duramente la campagna condotta dal movimento studentesco.

La dichiarazione lascia emergere una transizione che potrebbe rimanere caratterizzata da forti tensioni.

Il riconoscimento del risultato elettorale non significa infatti che siano automaticamente risolti i conflitti politici e sociali sviluppatisi negli ultimi anni.

La formazione di una nuova maggioranza parlamentare richiederà passaggi istituzionali e decisioni politiche concrete, a cominciare dall’organizzazione della leadership di governo.

Il risultato elettorale rappresenta quindi un punto di svolta, non la conclusione immediata di tutti i contrasti.

Dalle proteste nelle piazze alla maggioranza parlamentare

La crescita del movimento studentesco si collega alle proteste che hanno attraversato la Serbia negli ultimi due anni.

Le mobilitazioni hanno posto al centro richieste di responsabilità istituzionale, contrasto alla corruzione e rafforzamento dello Stato di diritto.

Gli studenti sono progressivamente diventati un punto di riferimento per una parte dell’opinione pubblica insoddisfatta dell’assetto politico.

La trasformazione della protesta in una forza capace di competere nelle elezioni nazionali costituisce uno degli elementi più significativi della vicenda.

Organizzare manifestazioni e costruire una proposta elettorale richiedono infatti competenze e strutture differenti.

Il movimento ha dovuto confrontarsi con la selezione dei candidati, la definizione delle priorità e la necessità di convincere anche cittadini non direttamente coinvolti nelle proteste.

Il risultato suggerisce che una parte rilevante dell’elettorato abbia interpretato la Lista studentesca come un’alternativa politica concreta, oltre che come espressione del dissenso sociale.

Le piazze festeggiano il cambiamento

L’annuncio della sconfitta di Vučić ha provocato scene di entusiasmo nelle principali città serbe.

A Belgrado, i sostenitori della Lista studentesca hanno accolto le prime proiezioni con cori, bandiere e festeggiamenti.

L’atmosfera di partecipazione ha coinvolto anche altre località, dove cittadini e attivisti si sono riuniti per celebrare il risultato.

Il significato simbolico è particolarmente forte: un movimento nato nelle piazze ha ottenuto, secondo le proiezioni iniziali, una maggioranza parlamentare autonoma.

La soglia necessaria per controllare la maggioranza assoluta dell’Assemblea nazionale è di 126 deputati.

Se il dato di 138 seggi verrà confermato, la Lista studentesca disporrà di numeri sufficienti per sostenere una maggioranza senza dover necessariamente ricorrere ad accordi con altre grandi formazioni.

Resta da verificare la distribuzione definitiva dei seggi e l’esito degli eventuali passaggi successivi alla proclamazione ufficiale.

L’Unione europea saluta il risultato

La vittoria del movimento studentesco ha suscitato una reazione positiva anche nell’Unione europea.

La commissaria europea all’Allargamento, Marta Kos, si è congratulata con la lista vincitrice, richiamando i valori della democrazia, dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione.

La commissaria ha descritto il risultato come l’apertura di una possibile nuova fase nei rapporti tra Serbia e istituzioni europee.

Il tema dell’integrazione europea è particolarmente importante per Belgrado, che da anni partecipa al percorso negoziale per l’adesione all’Unione.

La Serbia è un Paese candidato e il suo avvicinamento all’UE dipende dal rispetto di criteri politici, giuridici ed economici.

Tra le questioni più delicate figurano l’indipendenza delle istituzioni, la libertà dei mezzi di informazione e i rapporti regionali.

L’eventuale cambiamento di governo può modificare l’indirizzo politico del Paese, ma non comporta automaticamente un’accelerazione formale del processo di adesione.

Il futuro dei rapporti tra Belgrado e Bruxelles

La posizione internazionale della Serbia è caratterizzata da equilibri complessi.

Il Paese mantiene rapporti politici ed economici con diversi partner, mentre il processo di integrazione europea richiede scelte coerenti con le condizioni previste dai negoziati.

La vittoria della Lista studentesca potrebbe rappresentare l’occasione per ridefinire alcune priorità, ma gli orientamenti del futuro governo dovranno essere valutati sulla base di programmi e decisioni effettive.

Le congratulazioni europee esprimono una valutazione politica favorevole del risultato, non costituiscono un giudizio definitivo sulla futura azione di governo.

La transizione richiederà inoltre attenzione alle istituzioni, alla stabilità parlamentare e ai rapporti con le forze che hanno perso la competizione elettorale.

Una generazione entra nella politica nazionale

Il risultato del 25 ottobre evidenzia il ruolo assunto dalle nuove generazioni nella trasformazione del dibattito politico serbo.

La partecipazione studentesca ha attraversato una fase di mobilitazione sociale per arrivare a una competizione elettorale di livello nazionale.

Il successo non elimina le difficoltà legate alla gestione del potere. Governare richiederà decisioni economiche, mediazioni istituzionali e capacità amministrative che vanno oltre l’organizzazione delle proteste.

Resta però il dato politico più rilevante della serata: la formazione sostenuta dagli studenti è in vantaggio per ottenere la maggioranza parlamentare e il leader della coalizione avversaria ha riconosciuto la sconfitta.

La proclamazione definitiva dei risultati stabilirà la composizione dell’Assemblea nazionale e consentirà l’avvio dei passaggi istituzionali successivi.

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