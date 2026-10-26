26 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Lunedì 26 ottobre 2026, il MetroLunario apre la settimana tra memoria nazionale, fede, sport e curiosità. Il calendario celebra San Folco Scotti, vescovo e uomo di pace, mentre l’Italia ricorda i 72 anni dal ritorno di Trieste all’amministrazione italiana, avvenuto il 26 ottobre 1954 tra bandiere e grandi manifestazioni popolari. Nel mondo dello spettacolo, Silvia Toffanin compie 47 anni, mentre il basket festeggia i 41 anni di Andrea Bargnani. Spazio anche alla raccolta delle olive, alla tutela dei consumatori e alla Luna piena d’autunno. Nell’oroscopo, il Toro diventa il segno protagonista della fortuna, con le prospettive simboliche per amore, soldi e salute.

Santo del giorno: San Folco Scotti, il vescovo che cercava la pace

Il 26 ottobre la tradizione cristiana ricorda San Folco Scotti, una figura medievale che sembra particolarmente attuale in un mondo dove trovare un accordo è spesso più difficile che cominciare una discussione.

Nato a Piacenza intorno al 1164, Folco appartiene a un’epoca segnata da rivalità comunali, contrasti politici e tensioni tra autorità civili e religiose.

Dopo una solida formazione teologica, entra nella vita ecclesiastica, distinguendosi per preparazione culturale e capacità di mediazione. Diventa prima vescovo di Piacenza e successivamente, nel 1216, assume la guida della diocesi di Pavia.

Il suo episcopato si svolge in anni complessi, quando le città lombarde sono frequentemente coinvolte in conflitti territoriali e lotte tra fazioni. Folco viene ricordato soprattutto per l’impegno nella riconciliazione e per l’attenzione alle persone più fragili.

Muore il 26 ottobre 1229. La tradizione lo descrive come un pastore capace di unire fermezza e disponibilità al dialogo, qualità che hanno contribuito a mantenerne viva la memoria.

Il suo culto conserva un significato particolare nelle comunità di Piacenza e Pavia, due città che custodiscono importanti testimonianze della storia religiosa medievale.

Gli altri santi ricordati il 26 ottobre

Il calendario ricorda anche i Santi Luciano e Marciano, martiri cristiani venerati dalla tradizione orientale e occidentale, e il Beato Bonaventura da Potenza, religioso francescano vissuto tra Seicento e Settecento.

Un insieme di figure molto diverse, accomunate dal ruolo che la fede ha avuto nelle loro scelte e dall’eredità lasciata alle comunità cristiane.

Accadde oggi: 26 ottobre 1954, Trieste torna all’Italia

Il 26 ottobre 1954 è una data che occupa un posto speciale nella memoria nazionale. Dopo anni di tensioni diplomatiche e amministrazione militare alleata, Trieste torna sotto amministrazione italiana.

Quella mattina la città si sveglia in un’atmosfera carica di emozione. Piove, il cielo è grigio, ma le strade si riempiono rapidamente di cittadini che sventolano bandiere tricolori.

Le prime unità militari italiane, tra cui i Bersaglieri, entrano in città accolte da manifestazioni di entusiasmo. Per molti triestini è la conclusione di una lunga attesa iniziata con la fine della Seconda guerra mondiale.

La situazione della città era rimasta complicata dopo il conflitto. Il Trattato di Parigi del 1947 aveva previsto il Territorio Libero di Trieste, suddiviso in due zone amministrative: la Zona A, comprendente la città, sotto controllo angloamericano, e la Zona B sotto amministrazione jugoslava.

Il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 stabilisce il trasferimento dell’amministrazione civile della Zona A all’Italia, mentre la Zona B rimane sotto controllo jugoslavo.

Il 26 ottobre segna l’attuazione concreta dell’accordo.

Settantadue anni dopo: una città simbolo della storia italiana

Nel 2026 ricorre il 72° anniversario del ritorno dell’amministrazione italiana a Trieste.

L’avvenimento ebbe un enorme valore simbolico per un Paese che stava cercando di ricostruire la propria identità dopo il fascismo, la guerra e la caduta della monarchia.

La questione del confine orientale non si esaurì tuttavia nel 1954: la successiva sistemazione dei rapporti territoriali con la Jugoslavia sarebbe passata attraverso il Trattato di Osimo del 1975.

Oggi Trieste è una città europea dalla forte identità multiculturale, nella quale convivono tradizioni italiane, slovene e mitteleuropee.

Il suo porto, le attività scientifiche e la posizione strategica nell’Alto Adriatico ne fanno uno snodo economico di notevole importanza.

La giornata del 26 ottobre ricorda dunque non soltanto il rientro delle truppe italiane, ma anche una lunga storia di confini, identità e convivenza tra popoli.

Nati il 26 ottobre: Silvia Toffanin compie 47 anni

Il 26 ottobre 1979 nasce a Cartigliano, in provincia di Vicenza, Silvia Toffanin, che nel 2026 compie 47 anni.

Per milioni di telespettatori italiani è il volto di Verissimo, programma che ha trasformato l’intervista televisiva in un racconto fatto di confidenze, emozioni e momenti personali.

La carriera di Silvia Toffanin comincia nel mondo dello spettacolo, con esperienze come modella e la partecipazione a Passaparola nel ruolo di letterina.

Successivamente si avvicina al giornalismo televisivo e alla conduzione. Nel 2006 assume la guida di Verissimo, costruendo progressivamente un’identità professionale riconoscibile.

Il suo stile punta su un linguaggio diretto e su interviste nelle quali gli ospiti vengono spesso invitati a raccontare aspetti intimi della propria vita.

Nel tempo ha incontrato attori, cantanti, protagonisti della televisione e personaggi della cronaca, consolidando il proprio ruolo nell’intrattenimento italiano.

Andrea Bargnani, il Mago del basket italiano

Sempre il 26 ottobre, ma nel 1985, nasce a Roma Andrea Bargnani, che festeggia 41 anni.

Soprannominato il Mago, Bargnani entra nella storia del basket nel 2006, quando viene selezionato dai Toronto Raptors come prima scelta assoluta al Draft NBA.

È il primo giocatore italiano a raggiungere questo risultato, un traguardo che contribuisce ad aumentare l’interesse nazionale per il campionato professionistico americano.

La sua carriera attraversa esperienze importanti in NBA, con Toronto, New York e Brooklyn, prima del ritorno in Europa.

Il calendario ricorda inoltre Hillary Clinton, nata nel 1947, che compie 79 anni, e il cantautore neozelandese Keith Urban, nato nel 1967, che raggiunge i 59 anni.

Tra i volti italiani figura anche l’infettivologo Matteo Bassetti, nato nel 1970 e arrivato al traguardo dei 56 anni.

Eventi e curiosità: è tempo di olive, l’oro verde italiano

Il 26 ottobre cade nel pieno della stagione della raccolta delle olive, uno dei periodi più importanti dell’agricoltura italiana.

Dalla Puglia alla Toscana, dall’Umbria alla Sicilia, migliaia di aziende agricole sono impegnate nella raccolta e nella lavorazione di un prodotto che rappresenta una parte fondamentale della dieta mediterranea.

L’olio extravergine d’oliva è anche una voce importante della spesa familiare. Il suo prezzo può cambiare sensibilmente in funzione dell’annata, della produzione, dell’origine e delle condizioni del mercato.

Per il consumatore, leggere correttamente l’etichetta è essenziale. La denominazione extravergine indica una precisa categoria merceologica, mentre le indicazioni DOP e IGP fanno riferimento a specifici disciplinari e legami territoriali.

Un prezzo elevato non rappresenta da solo una garanzia di qualità. Conviene valutare provenienza, modalità di conservazione, confezione e caratteristiche del prodotto.

La stagione autunnale è anche un’occasione per valorizzare il turismo rurale e le produzioni locali, con frantoi e aziende agricole che aprono le porte ai visitatori.

Luna piena del 26 ottobre: uno spettacolo nel cielo d’autunno

Il 26 ottobre 2026 è anche il giorno della Luna piena, uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi del mese.

Il plenilunio si verifica nelle prime ore del mattino, mentre per gli osservatori italiani la sera rappresenta comunque un’occasione per ammirare il disco lunare quasi completamente illuminato.

Il fenomeno si verifica quando la Terra si trova approssimativamente tra il Sole e la Luna, rendendo visibile dalla nostra prospettiva l’emisfero lunare illuminato.

L’osservazione non richiede strumenti particolari: con cielo sereno, la Luna è facilmente riconoscibile anche dalle città.

Per chi dispone di un binocolo, la superficie lunare offre la possibilità di distinguere grandi aree scure, crateri e differenze di luminosità.

Un piccolo spettacolo gratuito, sempre che le nuvole non decidano di mettersi in mezzo.

Segno zodiacale più fortunato del 26 ottobre: Toro

Il protagonista astrologico del MetroLunario di lunedì 26 ottobre 2026 è il Toro, che raccoglie simbolicamente il testimone dal Sagittario, segno fortunato del giorno precedente.

La scelta è collegata al movimento della Luna, che passa dall’Ariete al Toro nel corso della mattinata, poche ore dopo il plenilunio.

Nell’interpretazione astrologica tradizionale, la Luna in Toro richiama concretezza, stabilità e desiderio di sicurezza.

Il Sole si trova in Scorpione, segno opposto al Toro, mentre Venere retrograda in Bilancia viene associata alla necessità di riconsiderare rapporti personali e questioni affettive.

Marte e Giove in Leone aggiungono, nel linguaggio dell’oroscopo, dinamismo e ambizione, mentre Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce simbolicamente di non sottovalutare i dettagli.

Per il Toro il tema della giornata diventa quindi trovare un equilibrio tra sicurezza e cambiamento, conservando la calma anche davanti agli imprevisti.

Toro: fortuna in amore, soldi e salute del 26 ottobre

Amore: la Luna in Toro viene tradizionalmente associata al desiderio di stabilità sentimentale. Per le coppie il tema simbolico è ritrovare complicità attraverso gesti concreti, mentre per i single la giornata richiama conoscenze da costruire senza fretta. Una conversazione sincera potrebbe aiutare a chiarire aspettative rimaste in sospeso.

Soldi: l’oroscopo suggerisce attenzione alle risorse disponibili e capacità di distinguere le necessità dagli acquisti superflui. Una giornata adatta a rivedere il bilancio domestico, confrontare i prezzi e programmare le spese autunnali. Meglio valutare ogni impegno economico sulla base di informazioni verificabili, senza affidarsi all’entusiasmo del momento.

Salute: la tradizione astrologica associa il Toro alla ricerca del benessere e della regolarità. Il 26 ottobre può diventare un’occasione per ritrovare un ritmo equilibrato dopo il cambio dell’ora, dedicando tempo al riposo, a una camminata e a pasti regolari. Attività motoria adeguata, alimentazione equilibrata e sonno sufficiente rimangono abitudini utili per la salute quotidiana.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio