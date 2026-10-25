Ucraina, Putin tratta con gli Usa ma la pace resta lontana
La guerra in Ucraina e i negoziati
Tre ore tra Putin e Witkoff: la diplomazia torna al centro
Un incontro riservato, tre ore di discussioni e la prospettiva di riaprire un negoziato che sembrava incapace di produrre risultati concreti.
A San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto Steve Witkoff, inviato dell’amministrazione Trump, per discutere possibili sviluppi del conflitto in Ucraina.
I colloqui hanno riguardato la ripresa del processo diplomatico, le garanzie di sicurezza e le condizioni di un eventuale accordo.
Il Cremlino ha successivamente manifestato disponibilità a riprendere in novembre un formato negoziale che coinvolga Russia, Ucraina e Stati Uniti.
È un segnale diplomatico significativo, ma non equivale a un’intesa per il cessate il fuoco.
Restano infatti irrisolte le questioni territoriali e la definizione di garanzie credibili per evitare una nuova escalation.
Zelensky apre al congelamento della linea del fronte
Il passaggio politico più delicato riguarda la posizione del presidente ucraino.
Zelensky ha espresso disponibilità a considerare l’attuale linea di contatto come punto di partenza per un’intesa che interrompa i combattimenti.
L’ipotesi del congelamento del fronte non coincide però automaticamente con il riconoscimento giuridico delle annessioni rivendicate da Mosca.
Questa differenza è fondamentale.
Fermare le operazioni militari lungo una determinata linea non significa necessariamente accettare come definitivo il controllo russo sui territori occupati.
L’Ucraina continua a considerare essenziale la propria sovranità e chiede garanzie di sicurezza.
Il problema è stabilire come conciliare l’urgenza di interrompere la guerra con la necessità di non rendere permanente una situazione territoriale imposta attraverso la forza.
Il nodo dei territori occupati
La Russia controlla una parte significativa del territorio ucraino, compresa la Crimea occupata dal 2014 e altre regioni interessate dall’invasione su larga scala iniziata nel febbraio 2022.
Per Mosca, la questione territoriale rappresenta un elemento centrale di qualsiasi negoziato.
Per Kyiv, accettare una cessione definitiva significherebbe affrontare conseguenze politiche, costituzionali e strategiche estremamente rilevanti.
Un cessate il fuoco potrebbe interrompere le perdite umane senza risolvere immediatamente la controversia sulla sovranità.
Il rischio è creare una tregua fragile, nella quale la guerra rimanga sospesa anziché realmente conclusa.
Per questo le garanzie internazionali potrebbero rivelarsi decisive quanto la definizione della linea del fronte.
Trump cerca una svolta, ma il negoziato resta complicato
L’amministrazione americana sta tentando di rilanciare il confronto diplomatico.
Il presidente Donald Trump ha esercitato pressioni affinché le parti valutino compromessi capaci di interrompere le ostilità.
Una posizione che solleva interrogativi tra gli alleati europei e in Ucraina, soprattutto in relazione al rapporto tra concessioni territoriali e sicurezza futura.
Per gli Stati Uniti, un accordo potrebbe rappresentare un risultato diplomatico di grande peso.
Per l’Ucraina, invece, il parametro decisivo rimane la sostenibilità concreta della pace.
Un’intesa che non impedisca una nuova aggressione rischierebbe di essere percepita come una pausa militare, non come una soluzione.
Il possibile vertice con Xi Jinping
Sullo sfondo emerge anche l’ipotesi di un confronto diplomatico che coinvolga Donald Trump, Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.
Un eventuale incontro a tre potrebbe acquisire un peso geopolitico significativo.
La Cina mantiene rapporti strategici con la Russia e rappresenta un attore centrale negli equilibri internazionali.
Tuttavia, non risulta definito un vertice trilaterale con data e programma ufficialmente confermati.
Le ipotesi diplomatiche non devono essere confuse con decisioni già adottate.
La presenza cinese in un possibile processo di mediazione solleva inoltre interrogativi sul ruolo dell’Europa, direttamente esposta alle conseguenze della guerra.
Mentre si negozia, i civili continuano a morire
Il contrasto più drammatico emerge dalla contemporaneità fra diplomazia e combattimenti.
Mentre vengono discussi nuovi colloqui, gli attacchi russi continuano a colpire città e infrastrutture ucraine.
Il 21 ottobre sono state riportate nuove vittime civili e numerosi feriti.
La prosecuzione delle operazioni militari dimostra quanto sia ancora distante una cessazione effettiva delle ostilità.
Ogni giorno senza una tregua verificabile significa nuovi rischi per la popolazione, ulteriori distruzioni e maggiori difficoltà per la ricostruzione.
Il negoziato rimane quindi urgente, anche se la sua riuscita appare ancora incerta.
L’Europa davanti a una possibile svolta strategica
L’Unione europea è chiamata a confrontarsi con uno scenario delicato.
Un eventuale accordo tra Washington, Mosca e Kyiv avrebbe conseguenze dirette sulla sicurezza del continente.
I governi europei dovranno valutare il futuro del sostegno all’Ucraina, le garanzie militari e il ruolo delle sanzioni economiche.
Rimane anche il problema della ricostruzione di territori devastati dalla guerra.
La pace richiederebbe investimenti ingenti, infrastrutture funzionanti e condizioni sufficientemente stabili per consentire il ritorno di una parte delle persone sfollate.
Non basterebbe firmare un documento: servirebbe costruire un assetto di sicurezza credibile e sostenibile.
La pace possibile e le domande ancora senza risposta
La ripresa del dialogo rappresenta un’opportunità che sarebbe pericoloso sottovalutare.
Ma i precedenti tentativi negoziali dimostrano che la distanza tra disponibilità diplomatica e accordo effettivo può essere enorme.
Rimangono aperte le questioni fondamentali: confini, sicurezza, sanzioni, ricostruzione e meccanismi di controllo di un eventuale cessate il fuoco.
Il futuro dell’Ucraina non dipenderà soltanto dalla capacità dei leader di incontrarsi, ma dalla possibilità di trasformare le dichiarazioni in impegni verificabili.
Dopo anni di distruzione e sofferenze, fermare le armi sarebbe un risultato fondamentale. Ma la vera prova sarà impedire che la guerra possa ricominciare.
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