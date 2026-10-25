Ucraina, Putin tratta con gli Usa ma la pace resta lontana

🌐 Guerra in Ucraina, nuova accelerazione diplomatica dopo oltre quattro anni di conflitto. A San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato per circa tre ore l’inviato americano Steve Witkoff, aprendo alla ripresa dei colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina. Intanto Volodymyr Zelensky si dice disponibile a considerare un congelamento della linea del fronte come base negoziale. Ma mentre si parla di pace, i bombardamenti continuano e il futuro dei territori occupati resta il nodo più difficile.