Inflazione 2026, stangata su luce, benzina e spesa

MetroConsumer, dalla parte dei consumatori

Settimana dal 29 settembre al 3 ottobre

in collaborazione con consumerismo.it

🌐 L’inflazione in Italia accelera al 4,2% a settembre, massimo da tre anni, mentre luce, gas e carburanti spingono il costo della vita. Dal 1° ottobre scattano nuovi rincari per l’elettricità dei clienti vulnerabili e il price cap sui carburanti viene esteso alle principali compagnie. Le famiglie riducono la fiducia, il commercio cresce soprattutto in valore ma non nei volumi e il mercato del lavoro mostra nuovi segnali di rallentamento.

Aggiornamento: sabato 3 ottobre 2026, ore 23:34.

Inflazione al 4,2%, la nuova stangata arriva nelle case italiane

È l’inflazione la notizia più importante della settimana per i consumatori italiani. A settembre i prezzi al consumo sono aumentati del 4,2% su base annua, con un’accelerazione molto forte rispetto al 3,3% di agosto. Su base mensile l’incremento è stato dello 0,7%.

Il dato, diffuso il 30 settembre, porta l’inflazione ai livelli più elevati dal settembre 2023 e modifica sensibilmente il quadro con cui famiglie e imprese entrano nell’autunno. A trainare la nuova accelerazione sono soprattutto gli energetici, ma anche gli alimentari freschi hanno registrato aumenti più marcati.

Il problema per i consumatori non è quindi concentrato su una singola voce di spesa. Energia domestica, carburanti, trasporti e prodotti alimentari stanno contemporaneamente aumentando la pressione sui bilanci familiari.

Energia e carburanti sono il principale motore dei rincari

I prezzi dei beni energetici sono cresciuti complessivamente del 22,3% su base annua, contro il 17,1% di agosto. Gli energetici regolamentati hanno accelerato dal 18,6% al 25,9%, mentre quelli non regolamentati sono passati dal 17% al 22,2%.

Particolarmente pesante il dato del gas naturale nel mercato tutelato, aumentato del 47,2% rispetto a un anno prima. Il gasolio per autotrazione è salito del 34,9%, la benzina del 21,8% e il gasolio per riscaldamento del 38,5%.

Anche gli alimentari non lavorati hanno registrato un’accelerazione: dal +3,8% di agosto al +5,5% di settembre. Ortaggi, tuberi e legumi sono aumentati dell’8,4% su base annua, mentre frutta e frutta a guscio sono tornate in territorio positivo.

Per il consumatore significa che il rincaro non si limita più alla bolletta o al pieno dell’automobile: comincia a coinvolgere con maggiore evidenza anche la spesa quotidiana.

Bollette della luce, dal 1° ottobre +37,3% per i clienti vulnerabili

La seconda grande notizia della settimana riguarda direttamente le bollette. Dal 1° ottobre 2026 l’elettricità in Maggior Tutela aumenta del 37,3% per i clienti vulnerabili, circa tre milioni di famiglie e utenti ancora serviti da questo regime.

L’aggiornamento è stato deciso dall’autorità di regolazione il 29 settembre e riguarda il quarto trimestre dell’anno. Il nuovo prezzo di riferimento arriva a 43,43 centesimi di euro per kilowattora, tasse comprese.

L’aumento è legato soprattutto alla crescita dei costi di acquisto dell’energia e alle quotazioni all’ingrosso, a loro volta condizionate dalle tensioni internazionali sulle materie prime energetiche.

Per il cliente tipo vulnerabile la spesa annuale stimata per l’elettricità arriva a 665,38 euro nel periodo gennaio-dicembre 2026, il 9,3% in più rispetto all’anno precedente.

La guerra degli sconti tra i grandi operatori

Il rincaro ha aperto contemporaneamente una nuova fase della concorrenza tra i principali operatori energetici.

Eni Plenitude ha annunciato una riduzione del 30% sulle nuove offerte di luce e gas, con prezzo bloccato per due anni e adesioni possibili entro il 24 ottobre. Le altre grandi società hanno risposto ricordando le proprie offerte a prezzo fisso o le formule già disponibili sul mercato.

Per il consumatore il punto centrale diventa quindi la differenza tra il prezzo regolato e le condizioni del mercato libero. In un momento di forte volatilità, durata del prezzo, costo fisso della fornitura, condizioni per il rinnovo e servizi aggiuntivi diventano elementi determinanti quanto il prezzo dell’energia.

Il nuovo aumento arriva inoltre all’inizio della stagione in cui i consumi domestici tendono a crescere. Per le famiglie vulnerabili l’effetto della nuova tariffa sarà quindi particolarmente rilevante nei mesi autunnali e invernali.

Carburanti, il price cap arriva a benzina e diesel

Sul fronte dei trasporti, la settimana è stata caratterizzata dall’estensione del price cap sui carburanti.

Dopo Eni e IP, anche Q8 ha annunciato l’applicazione di un tetto ai prezzi di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1° ottobre. La misura si aggiunge agli interventi già attivi presso una parte consistente della rete nazionale.

Il provvedimento arriva dopo settimane di forti aumenti. Al 30 settembre il prezzo medio nazionale self-service era di circa 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 euro per il gasolio. Presso gli impianti interessati dai nuovi tetti, i valori erano invece indicati intorno a 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel.

La differenza è significativa soprattutto per chi percorre molti chilometri, ma l’effetto non riguarda soltanto l’automobilista. Il gasolio è un costo fondamentale per autotrasporto, distribuzione, agricoltura e numerose attività produttive. Un prezzo elevato alla pompa può quindi trasferirsi progressivamente sui prezzi finali di beni e servizi.

Dal 6 ottobre entra in gioco il meccanismo delle accise mobili

Il passaggio più importante per gli automobilisti arriverà però nella prossima settimana.

Il regime temporaneo di riduzione delle accise sul gasolio termina il 5 ottobre. Dal 6 ottobre entra in funzione il meccanismo delle accise mobili, attraverso il quale parte delle maggiori entrate fiscali generate dall’aumento dei prezzi dei carburanti può essere utilizzata per ridurre la pressione fiscale alla pompa.

Il tema sarà quindi uno dei primi dossier consumer da seguire nella settimana successiva.

Spesa alimentare, gli italiani comprano meno anche quando il valore cresce

La dinamica dei consumi mostra un elemento particolarmente importante: le vendite possono crescere in euro senza corrispondere a un aumento delle quantità acquistate.

I dati sul commercio al dettaglio diffusi il 2 ottobre indicano che ad agosto le vendite sono aumentate dello 0,3% in valore rispetto a luglio e dello 0,1% in volume. Il comparto alimentare ha registrato un incremento dello 0,8% in valore e dello 0,5% in volume.

Il confronto annuale è però più indicativo. Rispetto ad agosto 2025, le vendite complessive sono cresciute dello 0,5% in valore ma sono diminuite dell’1% in volume.

Nel settore alimentare il valore è aumentato dello 0,9%, mentre i volumi sono scesi dello 0,4%. Nel non alimentare il valore è cresciuto dello 0,2%, ma i volumi sono diminuiti dell’1,3%.

La distanza tra valore e quantità fotografa un comportamento tipico delle fasi inflazionistiche: una parte della crescita della spesa deriva dall’aumento dei prezzi, non da un aumento dei prodotti acquistati.

Grande distribuzione ed e-commerce tengono

La grande distribuzione ha segnato ad agosto una crescita annua dell’1,1% in valore e dello 0,1% in volume.

Ancora più dinamico il commercio online, cresciuto del 5,4% in valore e del 3,6% in volume rispetto allo stesso mese del 2025.

Per le famiglie questo significa che la pressione sui prezzi non ha cancellato la ricerca di convenienza. Il confronto tra insegne, promozioni e canali di vendita continua a essere uno degli strumenti più utilizzati per contenere il costo della spesa.

Fiducia dei consumatori in calo: l’indice scende a 91,2

Il 30 settembre è arrivato anche un altro indicatore importante per capire come le famiglie stanno vivendo il nuovo scenario: la fiducia dei consumatori è scesa da 94,5 a 91,2.

La diminuzione interessa il clima complessivo e le diverse componenti dell’indicatore. Anche la fiducia delle imprese è diminuita, passando da 97 a 95,9. Nel commercio al dettaglio l’indice delle imprese è sceso da 106,5 a 104,5.

Per i consumatori la rilevazione segnala una moderata riduzione del clima personale, corrente e futuro, mentre il clima economico ha registrato una diminuzione leggermente più marcata.

Il dato assume un peso particolare perché arriva nello stesso momento in cui l’inflazione raggiunge il 4,2%. L’aumento dei prezzi e il peggioramento della fiducia si muovono quindi nella stessa direzione, mentre le famiglie entrano nella stagione delle spese energetiche più elevate.

Lavoro, ad agosto disoccupazione al 6,2%

Il mercato del lavoro ha offerto un quadro meno favorevole sul piano mensile. Ad agosto il numero degli occupati è rimasto sostanzialmente stabile, mentre le persone in cerca di lavoro sono aumentate del 3,1%, pari a 48 mila unità.

Il tasso di disoccupazione è salito al 6,2%, con un incremento di 0,2 punti percentuali. Ancora più elevato il dato relativo ai giovani, con il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni salito al 20,3%.

Gli occupati sono 24 milioni e 352 mila. Rispetto ad agosto 2025 risultano comunque 291 mila occupati in più, pari a una crescita dell’1,2%. L’aumento annuo è sostenuto soprattutto dai dipendenti permanenti, cresciuti di 370 mila unità, mentre i lavoratori a termine sono diminuiti di 157 mila.

Per i consumatori il dato sul lavoro è importante perché redditi e stabilità occupazionale determinano la capacità delle famiglie di assorbire rincari e mantenere i consumi.

Commercio, agosto chiude con una crescita debole

Il dato sulle vendite al dettaglio completa il quadro. Dopo due mesi consecutivi di calo, ad agosto il commercio ha mostrato una moderata ripresa mensile, ma il risultato annuale continua a evidenziare una riduzione dei volumi.

Nel trimestre giugno-agosto le vendite sono diminuite dello 0,3% in valore e dello 0,5% in volume. Il calo ha interessato sia gli alimentari sia i prodotti non alimentari.

Tra i beni non alimentari si distingue il comparto dell’informatica, telecomunicazioni e telefonia, cresciuto del 6,7% su base annua. All’opposto, calzature, articoli in cuoio e da viaggio hanno registrato una diminuzione del 4,1%.

Il quadro evidenzia quindi una trasformazione dei comportamenti d’acquisto: le famiglie continuano a spendere, ma selezionano maggiormente le categorie, rinviano alcune spese e utilizzano con maggiore frequenza canali distributivi percepiti come più convenienti.

Economia, i prezzi alla produzione preparano nuove pressioni sui listini

Un altro dato della settimana riguarda i prezzi alla produzione. Ad agosto i prezzi alla produzione dell’industria sono aumentati del 2,4% su base mensile e del 10,9% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il dato è particolarmente significativo in una fase nella quale energia e carburanti stanno già alimentando l’inflazione al consumo. I maggiori costi sostenuti dalle imprese possono infatti essere trasferiti progressivamente lungo la filiera, soprattutto nei settori maggiormente esposti ai consumi energetici e alla logistica.

Per i consumatori questo rappresenta uno dei principali elementi da monitorare nelle prossime rilevazioni sui prezzi, insieme all’andamento dei carburanti e delle tariffe energetiche.

Italia, famiglie sempre più attente al costo reale della spesa

Il quadro emerso negli ultimi giorni è quello di una domanda interna ancora attiva, ma sottoposta a una pressione crescente.

L’inflazione generale è salita al 4,2%, gli alimentari non lavorati al 5,5%, i carburanti hanno raggiunto aumenti annuali superiori al 20% e la componente energetica continua a essere il principale elemento di accelerazione dei prezzi. Contemporaneamente, la fiducia dei consumatori è scesa a 91,2 e i volumi delle vendite al dettaglio risultano inferiori rispetto a un anno prima.

La fotografia della settimana è quindi quella di consumatori che continuano a comprare, ma con maggiore attenzione al prezzo, alle promozioni, al canale di vendita e alla quantità effettivamente acquistata.

L’ultima notizia significativa: dal 6 ottobre cambia il meccanismo sulle accise

Il passaggio con cui si chiude la settimana riguarda direttamente gli automobilisti e guarda già ai primi giorni di ottobre.

Il 5 ottobre termina l’attuale riduzione temporanea delle accise sul gasolio; dal 6 ottobre entra in vigore il meccanismo delle accise mobili. Il nuovo sistema collega l’intervento fiscale all’andamento dei prezzi dei carburanti e si affianca ai price cap applicati dalle principali compagnie.

Nel frattempo, secondo le rilevazioni disponibili al 3 ottobre, i prezzi medi alla pompa restano superiori ai livelli dell’anno precedente, mentre l’applicazione dei tetti presso una parte della rete ha iniziato a ridurre le quotazioni praticate in numerosi impianti.

La prossima settimana sarà quindi caratterizzata dal primo effetto operativo del nuovo meccanismo sulle accise e dall’evoluzione dei prezzi di benzina e diesel dopo la fine della misura temporanea.