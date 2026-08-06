Vacanze estive: una settimana costa fino all’80% dello stipendio

🌐 Vacanze estive sempre più care: per una famiglia con due lavoratori dipendenti e un figlio una settimana di ferie in alta stagione può arrivare a costare circa 2.325 euro, assorbendo tra il 70% e l’80% dello stipendio mensile familiare. Tra inflazione, rincari dei servizi turistici e costi accessori, partire nell’estate 2026 rappresenta una sfida economica sempre più impegnativa per milioni di italiani.

Le vacanze estive continuano a rappresentare uno dei momenti più attesi dell’anno, ma per un numero crescente di famiglie italiane stanno diventando anche una delle voci di spesa più pesanti del bilancio domestico. Se fino a pochi anni fa concedersi una settimana al mare era considerato un appuntamento quasi irrinunciabile, oggi la realtà economica racconta uno scenario molto diverso.

Secondo una recente elaborazione del Centro Studi e Ricerche Anasf, una famiglia composta da due adulti lavoratori e un figlio deve mettere in conto una spesa media di 2.325 euro per sette giorni di vacanza durante l’alta stagione estiva. Una cifra che, rapportata ai redditi medi italiani, equivale a quasi un’intera mensilità di stipendio, arrivando ad assorbire tra il 70% e l’80% del reddito netto familiare.

Si tratta di un dato che fotografa con efficacia il cambiamento avvenuto negli ultimi anni: partire non è più soltanto una scelta di svago, ma una decisione che richiede una vera e propria pianificazione finanziaria.

Il costo reale di una settimana al mare

Dietro la cifra media di 2.325 euro si nasconde un insieme di spese che va ben oltre il semplice soggiorno alberghiero.

La simulazione prende come riferimento una famiglia residente in Lombardia, con partenza dall’area metropolitana di Milano verso la Riviera Adriatica del Centro Italia durante la prima settimana di agosto, tradizionalmente il periodo più costoso dell’estate.

L’ipotesi considera:

hotel a tre stelle fronte mare;

camera tripla;

trattamento di pensione completa;

prenotazione effettuata con anticipo;

viaggio in automobile;

una giornata dedicata a un’escursione.

Anche scegliendo una soluzione tutt’altro che lussuosa, il conto finale supera abbondantemente i duemila euro, dimostrando come l’aumento dei prezzi abbia coinvolto praticamente ogni componente della vacanza.

Lo stipendio non basta più

Il dato che colpisce maggiormente riguarda il rapporto tra il costo delle ferie e il reddito disponibile.

La simulazione si basa su una coppia di lavoratori dipendenti del settore privato, ciascuno con una retribuzione annua lorda media di circa 24.500 euro, valore che si traduce in un reddito netto familiare di circa 3.300 euro mensili.

Destinare 2.325 euro alle ferie significa quindi utilizzare oltre due terzi dello stipendio del mese, lasciando margini molto ridotti per affrontare tutte le altre spese ordinarie:

mutuo o affitto;

bollette;

alimentazione;

carburante;

scuola dei figli;

assicurazioni;

spese impreviste.

Per molte famiglie, questo equilibrio diventa sempre più difficile da sostenere.

Inflazione e rincari continuano a pesare

A rendere ancora più complicata la situazione è la presenza di un’inflazione che continua a incidere sul costo della vita.

Pur con ritmi inferiori rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti, gli aumenti dei prezzi continuano a riflettersi sui servizi turistici.

Sono aumentati:

gli hotel;

i ristoranti;

gli stabilimenti balneari;

i trasporti;

il carburante;

le attività ricreative.

Anche un incremento medio del 3% può sembrare contenuto sulla carta, ma diventa significativo quando si somma a rincari accumulati nel corso degli ultimi anni.

Il risultato è che ogni estate richiede un budget superiore rispetto a quella precedente.

Rateizzare le vacanze può costare molto di più

Sempre più famiglie scelgono di pagare le vacanze a rate, distribuendo la spesa su più mesi.

Una soluzione che permette di partire senza sostenere immediatamente l’intero esborso, ma che può comportare un costo finale decisamente superiore.

Tra interessi, commissioni e costi accessori, la maggiorazione può arrivare fino al 20%.

In pratica, una vacanza da 2.325 euro potrebbe superare i 2.700 euro, trasformando un periodo di relax in un impegno economico destinato a protrarsi anche dopo il rientro.

La vacanza rischia di diventare un lusso per il ceto medio

Per decenni le ferie estive hanno rappresentato un’abitudine consolidata per gran parte della classe media italiana.

Oggi, invece, la situazione appare diversa.

L’aumento simultaneo di:

inflazione;

costi energetici;

carburanti;

servizi turistici;

spese quotidiane;

sta riducendo progressivamente la capacità di risparmio delle famiglie.

Chi fino a pochi anni fa riusciva a concedersi una settimana al mare senza particolari difficoltà oggi deve valutare attentamente ogni voce di spesa, rinunciando spesso a comfort, durata del soggiorno o addirittura alla partenza.

Sempre più italiani rinunciano alle ferie

Le difficoltà economiche stanno cambiando anche le abitudini degli italiani.

Una quota crescente di famiglie sceglie infatti di:

rimanere a casa;

organizzare brevi weekend;

partire fuori stagione;

optare per località meno costose;

ridurre il numero dei giorni di vacanza.

Secondo le più recenti rilevazioni, oltre la metà di chi non partirà quest’estate indica motivazioni economiche come principale causa della rinuncia.

Un dato che conferma come il problema non riguardi soltanto le fasce di reddito più basse, ma coinvolga ormai anche numerose famiglie con due stipendi.

Cambiano le strategie degli italiani

Di fronte ai rincari, molti stanno modificando il proprio modo di organizzare le ferie.

Tra le strategie più diffuse ci sono:

prenotare con molti mesi di anticipo;

scegliere giugno o settembre;

privilegiare appartamenti rispetto agli hotel;

limitare ristoranti ed escursioni;

condividere le spese con parenti o amici;

ridurre la permanenza da due settimane a una sola.

Questi comportamenti stanno modificando anche il mercato turistico, sempre più orientato verso offerte flessibili e soggiorni brevi.

Il turismo resta una priorità, ma cresce l’attenzione al budget

Nonostante tutto, gli italiani continuano ad attribuire un grande valore alle vacanze.

Il desiderio di trascorrere qualche giorno lontano dalla routine resta molto forte, soprattutto dopo anni caratterizzati da tensioni economiche e incertezze.

Tuttavia, il modo di pianificare le ferie è cambiato radicalmente.

Sempre più famiglie elaborano un budget dedicato già nei mesi invernali, accantonando gradualmente le risorse necessarie per evitare di arrivare impreparate all’estate.

La vacanza non viene più considerata una semplice spesa occasionale, ma una voce stabile della pianificazione economica annuale.

Pianificare in anticipo diventa sempre più importante

Gli esperti di educazione finanziaria sottolineano come le ferie debbano essere inserite nella gestione del bilancio familiare esattamente come avviene per altre spese ricorrenti.

Programmare con largo anticipo permette infatti di:

distribuire il costo durante l’anno;

evitare il ricorso ai finanziamenti;

approfittare delle offerte anticipate;

avere maggiore libertà nella scelta della destinazione.

Una pianificazione accurata consente anche di affrontare eventuali imprevisti senza compromettere l’equilibrio economico della famiglia.

Estate 2026: tra desiderio di partire e realtà economica

L’estate 2026 conferma una tendenza ormai consolidata: andare in vacanza costa sempre di più.

Il prezzo medio di una settimana al mare rappresenta ormai una quota molto rilevante del reddito familiare, costringendo milioni di italiani a valutazioni sempre più attente prima di prenotare.

La crescita dei costi non riguarda soltanto alberghi e trasporti, ma coinvolge l’intera esperienza di viaggio, dalle attività ricreative ai consumi quotidiani.

Per molte famiglie la sfida non è più scegliere la destinazione più bella, ma trovare quella che consenta di conciliare il desiderio di riposo con la sostenibilità economica. In questo contesto, programmazione, risparmio e scelte consapevoli diventano strumenti indispensabili per continuare a vivere le vacanze senza compromettere il bilancio domestico.