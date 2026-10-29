6:51 pm, 29 Ottobre 26 calendario

Immobiliare, la mossa di Real Web: RockAgent passa di maggioranza

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Nuovo movimento negli assetti societari del mercato immobiliare italiano. Real Web, holding riconducibile ai fondatori di Immobiliare.it, ha acquisito il 51,3% di RockAgent per circa 2,08 milioni di euro. L’operazione interessa una rete di intermediazione immobiliare presente in numerose città italiane e riaccende l’attenzione sul rapporto tra piattaforme digitali, investimenti finanziari e agenzie tradizionali.

Real Web conquista la maggioranza di RockAgent

Il settore immobiliare italiano registra un’operazione societaria che merita attenzione, soprattutto per l’identità degli investitori coinvolti.

Real Web, società di investimento con sede in Lussemburgo, ha acquisito una partecipazione del 51,3% in RockAgent, operatore italiano specializzato nell’intermediazione immobiliare.

Il controvalore dell’operazione risulta pari a circa 2,077 milioni di euro, con una data indicata al 5 giugno 2026.

La notizia assume rilievo perché Real Web è la holding che detiene il 94% di Immobiliare.it, uno dei principali portali nazionali dedicati agli annunci immobiliari.

Tra i suoi fondatori figurano Andrea Piccioni, Massimo Longoni e Silvio Pagliani.

È importante distinguere il soggetto acquirente dal portale Immobiliare.it: l’acquisizione riguarda Real Web e non costituisce un acquisto diretto effettuato dalla piattaforma.

Property Management Website Builder: How to Choose in 2026

RockAgent, il modello immobiliare che unisce rete e tecnologia

RockAgent, fondata nel 2018 da Daniel Debash, ha sviluppato un modello di intermediazione che combina strumenti digitali e presenza di agenti immobiliari sul territorio.

L’azienda, con sede a Roma, dichiara di operare in 57 città italiane, attraverso una rete composta da oltre 180 professionisti.

L’approccio ibrido costituisce uno degli elementi distintivi dell’organizzazione.

La tecnologia facilita alcune attività commerciali e organizzative, mentre la componente professionale rimane essenziale nella valutazione degli immobili, nella negoziazione e nella gestione dei rapporti con i clienti.

In un settore tradizionalmente frammentato, la capacità di organizzare reti professionali su scala nazionale rappresenta un potenziale fattore competitivo.

Un’operazione finanziaria, non una fusione industriale

Actuaries in insurance transactions (M&A, portfolio transfers, and value creation initiatives) - 12/02/2026 - Ilac

La natura dell’operazione richiede una distinzione fondamentale.

Daniel Debash, fondatore e amministratore delegato di RockAgent, ha precisato che l’ingresso di Real Web si colloca nell’ambito di un riassetto finanziario temporaneo delle partecipazioni.

Il manager ha inoltre distinto questa operazione dalle strategie industriali delle società interessate.

Non risultano pertanto annunciati progetti specifici di integrazione commerciale tra Immobiliare.it e RockAgent.

Questa precisazione è rilevante anche per valutare gli eventuali effetti concorrenziali.

Una partecipazione societaria non implica automaticamente la condivisione di dati, clienti o strategie operative tra imprese appartenenti allo stesso perimetro di investimento.

Il mercato immobiliare cambia struttura

Milan (Italy), residential buildings

La vicenda evidenzia comunque la crescente rilevanza degli investitori finanziari nel settore.

Il comparto immobiliare sta attraversando trasformazioni connesse all’utilizzo di piattaforme digitali, strumenti di analisi dei dati e nuovi servizi professionali.

La presenza di capitali organizzati può sostenere l’espansione aziendale, ma pone anche interrogativi sull’equilibrio competitivo tra operatori di differenti dimensioni.

Per le agenzie indipendenti, la sfida riguarda soprattutto l’accesso alle tecnologie e la capacità di mantenere relazioni dirette con il territorio.

Donne e immobiliare: le competenze necessarie per emergere e conquistare la leadership — idealista/news

L’acquisizione di RockAgent rappresenta dunque un segnale di interesse finanziario verso l’intermediazione immobiliare organizzata.

Le conseguenze operative dovranno essere valutate sulla base delle decisioni societarie future, senza confondere la concentrazione delle partecipazioni con un’integrazione commerciale già definita.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

29 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
BCE, niente tagli ai tassi: famiglie e imprese sotto pressione
Indice dei contenuti Toggle La scelta della Banca centraleIl dilemma tra prezzi e crescitaL’Europa teme un nuov...
Sanatoria edilizia, il vincolo arrivato dopo può bloccare tutto
Indice dei contenuti Toggle Quando il vincolo arriva dopo la costruzioneSanatoria ordinaria e condono sono strumenti ...
Dal gas russo a quello americano: l’Europa cambia padrone energetico
Indice dei contenuti Toggle La grande trasformazione energetica europeaLa nuova centralità del GNL americanoIl rischi...
Meloni vara la manovra: meno tasse, ma il conto resta salato
Indice dei contenuti Toggle Meloni mette 26 miliardi sul tavolo, ma la coperta resta cortaIrpef al 33% fino a 55mila ...
Anthropic, 80 miliardi di perdite: il conto nascosto dell’AI
Indice dei contenuti Toggle Anthropic, i conti dietro la corsa all’AIAnthropic, perché 80 miliardi di perdite f...
I più letti
Sondaggi politici, la corsa al 2027 cambia gli equilibri Di: sp
La crosta terrestre si apre sotto gli Appennini Di: Redazione Metrotoday
Testa di coccodrillo in valigia a Caselle: passeggero denunciato Di: Redazione Metrotoday
BCE, niente tagli ai tassi: famiglie e imprese sotto pressione
Di: Redazione Metrotoday
Sanatoria edilizia, il vincolo arrivato dopo può bloccare tutto
Di: Redazione Metrotoday
Dal gas russo a quello americano: l’Europa cambia padrone energetico
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner