2:36 pm, 29 Ottobre 26 calendario

Il cervello anziano fatica a cambiare. La scienza sfata luogo comune

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Con l’età, alcuni processi cerebrali diventano meno rapidi e l’adattamento a situazioni nuove può richiedere più tempo. Questo non significa che il cervello smetta di imparare. La ricerca sulle neuroscienze distingue i cambiamenti nella velocità di elaborazione, nell’attenzione e nella flessibilità cognitiva dalla capacità di conservare esperienze e sviluppare nuove competenze. La plasticità cerebrale continua anche nell’invecchiamento, sebbene con caratteristiche differenti rispetto alla giovinezza.

Un cambiamento che riguarda molte persone

Imparare a utilizzare una nuova applicazione, cambiare percorso quotidiano o modificare un’abitudine consolidata può risultare più impegnativo con l’avanzare dell’età.

È un fenomeno che molti anziani sperimentano, ma che viene spesso interpretato in modo eccessivamente negativo.

Il cervello non perde improvvisamente la capacità di apprendere.

Piuttosto, alcuni processi cognitivi possono diventare più lenti e richiedere strategie differenti.

La velocità di elaborazione delle informazioni tende mediamente a diminuire durante l’invecchiamento.

Anche la gestione simultanea di più attività può diventare più complessa.

Connecting Communities Whanganui District Council

Che cos’è la flessibilità cognitiva

La flessibilità cognitiva è la capacità di modificare strategie mentali e comportamenti quando cambiano le circostanze.

Permette, per esempio, di abbandonare una procedura abituale e adottarne una nuova.

Questa funzione coinvolge diverse reti cerebrali, comprese quelle associate al controllo esecutivo.

Con l’età possono manifestarsi difficoltà nel passaggio rapido fra compiti differenti.

La variabilità individuale è però molto elevata.

Esperienze, istruzione, condizioni di salute e attività quotidiane influenzano il funzionamento cognitivo.

L’esperienza può compensare la lentezza

Engaging cognitive activity as a senior woman solves crossword puzzles, promoting mental stimulation and brain health

Se alcune capacità diventano meno rapide, altre possono rimanere stabili o beneficiare dell’esperienza accumulata.

Il patrimonio di conoscenze, il linguaggio e le competenze professionali spesso continuano a rappresentare risorse importanti.

Una persona anziana può impiegare più tempo per apprendere un procedimento, ma utilizzare strategie efficaci per risolvere problemi familiari.

Questo spiega perché il funzionamento mentale non possa essere valutato esclusivamente attraverso la rapidità.

L’importanza della plasticità cerebrale

La plasticità cerebrale è la capacità del sistema nervoso di modificarsi attraverso l’esperienza.

Non scompare con l’età.

L’apprendimento di attività nuove, il movimento e la partecipazione sociale possono contribuire a mantenere attive diverse funzioni cognitive.

Non esiste però un singolo esercizio capace di prevenire ogni forma di declino.

La stimolazione dovrebbe essere varia e compatibile con le condizioni individuali.

Group Of Retired Seniors Attending Art Class In Community Centre With Teacher

Quando serve un approfondimento medico

Occorre distinguere le normali variazioni cognitive dall’insorgenza di disturbi patologici.

Un rallentamento occasionale non equivale a una diagnosi di demenza.

Perdita progressiva di autonomia, difficoltà marcate di orientamento o cambiamenti persistenti del comportamento richiedono invece attenzione clinica.

La diagnosi precoce può aiutare a individuare condizioni trattabili e a programmare gli interventi necessari.

Cambiare rimane possibile a ogni età

Walking vs. Running: Which Is Better For You? | BodySpec

Il cervello anziano può avere bisogno di maggiore tempo, ripetizione e ambienti favorevoli all’apprendimento.

Ma considerarlo incapace di adattarsi significa ignorare decenni di conoscenze neuroscientifiche.

Invecchiare non equivale a perdere la possibilità di imparare.

La sfida consiste nel riconoscere i cambiamenti fisiologici e valorizzare le capacità che rimangono disponibili, evitando stereotipi che rischiano di scoraggiare proprio le esperienze più utili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

29 Ottobre 2026 ( modificato il 28 Ottobre 2026 | 21:38 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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