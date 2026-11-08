Il calamaro alieno avanza nel Mediterraneo: allarme biodiversità

🌐 Il calamaro di Lesson, specie originaria dell’Indo-Pacifico, sta ampliando la propria presenza nel Mediterraneo, con segnalazioni documentate anche nelle acque italiane. L’espansione del cefalopode, favorito dalle condizioni ambientali e dai collegamenti tra bacini marini, apre nuovi interrogativi sugli equilibri ecologici e sulle conseguenze per la pesca.

Un nuovo protagonista nei mari italiani

Il Mediterraneo sta cambiando, e lo sta facendo sotto la superficie, lontano dagli occhi di chi osserva il mare soltanto dalle spiagge. Specie provenienti da altre regioni del pianeta si affacciano in acque un tempo estranee alla loro distribuzione, modificando progressivamente la composizione degli ecosistemi.

Tra i protagonisti di questa trasformazione compare il calamaro di Lesson, scientificamente denominato Sepioteuthis lessoniana, un cefalopode caratterizzato da pinne particolarmente sviluppate e da una straordinaria capacità di cambiare colore.

Originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’Indo-Pacifico, questo animale è stato individuato in diverse aree del Mediterraneo orientale e, più recentemente, anche nel settore centrale del bacino.

La sua presenza nelle acque italiane non è più soltanto una possibilità ipotetica. Studi scientifici pubblicati nel 2025 hanno documentato esemplari riconducibili alla specie, compresi ritrovamenti nelle acque di Lampedusa.

Il fenomeno non deve tuttavia essere confuso con un’invasione già estesa all’intero Mediterraneo. Le segnalazioni accertate dimostrano l’espansione geografica della specie, ma non consentono ancora di quantificarne compiutamente l’impatto ecologico.

Il cefalopode che sembra una seppia

Il calamaro di Lesson presenta caratteristiche morfologiche che possono renderlo facilmente riconoscibile agli osservatori esperti.

Le lunghe pinne laterali, che si estendono per gran parte del mantello, gli conferiscono un aspetto in parte simile a quello di una seppia.

Questa particolarità spiega anche la denominazione inglese bigfin reef squid.

Come altri cefalopodi, possiede otto braccia e due tentacoli utilizzati per catturare le prede. È inoltre capace di modificare rapidamente l’aspetto cromatico del proprio corpo grazie a cellule specializzate.

Le variazioni di colore possono svolgere funzioni di comunicazione, mimetismo e risposta alle condizioni ambientali.

Si tratta di un predatore attivo, che si alimenta soprattutto di piccoli pesci e crostacei.

La sua presenza in nuovi ambienti rende quindi importante comprendere quali organismi possa utilizzare come prede e quali rapporti possa instaurare con i predatori locali.

La strada aperta attraverso il Canale di Suez

Uno dei principali processi responsabili dell’ingresso di specie indo-pacifiche nel Mediterraneo è la migrazione attraverso il Canale di Suez.

Questo fenomeno, conosciuto come migrazione lessepsiana, ha consentito a numerosi organismi del Mar Rosso di raggiungere progressivamente il bacino mediterraneo.

L’aumento delle temperature marine può rendere alcune aree più favorevoli alla sopravvivenza e alla riproduzione di organismi abituati ad acque relativamente calde.

Il cambiamento climatico non rappresenta necessariamente l’unica spiegazione della diffusione di ciascuna specie, ma costituisce un fattore che gli scienziati considerano con crescente attenzione.

Nel caso del calamaro di Lesson, l’espansione verso il Mediterraneo centrale potrebbe derivare dall’interazione tra condizioni ambientali favorevoli, capacità di dispersione e disponibilità di habitat adatti.

La presenza di un nuovo organismo, tuttavia, non equivale automaticamente alla dimostrazione di un danno.

Una specie non indigena diventa particolarmente preoccupante quando si stabilisce, si diffonde e provoca conseguenze negative documentabili sugli ecosistemi o sulle attività umane.

Le segnalazioni tra Lampedusa e Malta

Le ricerche pubblicate nel 2025 hanno fornito elementi importanti sulla presenza di Sepioteuthis lessoniana nel Mediterraneo centrale.

Uno studio ha documentato esemplari nelle acque di Malta e Lampedusa, utilizzando analisi morfologiche e genetiche per confermarne l’identificazione.

L’impiego delle tecniche molecolari è particolarmente importante perché alcune specie di cefalopodi possono risultare difficili da distinguere attraverso le sole fotografie.

Il monitoraggio ha evidenziato anche il contributo delle segnalazioni provenienti da pescatori e osservatori non professionisti.

Una successiva ricerca, pubblicata nel maggio 2026, ha documentato una rapida crescita delle osservazioni nelle acque maltesi nell’arco di tre mesi.

Si tratta di un segnale significativo: la presenza della specie non appare più limitata necessariamente a singoli ritrovamenti isolati in quell’area.

Resta comunque necessario verificare se dinamiche analoghe siano presenti anche lungo altri tratti delle coste italiane.

Quali rischi per la pesca e per gli ecosistemi?

L’ingresso di un nuovo predatore in un ecosistema può avere conseguenze diverse.

Potrebbe verificarsi una competizione alimentare con altri cefalopodi oppure un cambiamento nelle relazioni tra predatori e prede.

Ma stabilire quanto questi effetti siano rilevanti richiede studi specifici.

Non è scientificamente corretto sostenere che il calamaro di Lesson stia già distruggendo le popolazioni mediterranee di calamari autoctoni senza dati sufficienti.

Anche le possibili conseguenze economiche per la pesca devono essere valutate con attenzione.

Una specie nuova può diventare oggetto di catture occasionali e, in determinate condizioni, acquisire interesse commerciale.

Questo però non significa che rappresenti automaticamente una nuova risorsa redditizia.

La disponibilità degli esemplari, la domanda dei consumatori, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle catture sono aspetti da verificare.

Il rischio maggiore sarebbe considerare l’espansione delle specie non indigene un fenomeno trascurabile soltanto perché le conseguenze non sono ancora pienamente misurabili.

Il Mediterraneo davanti a una trasformazione silenziosa

Il calamaro di Lesson è una delle manifestazioni di un cambiamento più ampio.

Il Mediterraneo, bacino relativamente piccolo ma straordinariamente ricco di biodiversità, subisce pressioni derivanti dal riscaldamento delle acque, dall’inquinamento, dalla pesca e dall’arrivo di organismi provenienti da altre regioni.

La capacità di osservare tempestivamente questi fenomeni diventa fondamentale.

Pescatori professionisti, appassionati di immersioni, ricercatori e istituzioni possono contribuire a una rete di segnalazioni, purché le osservazioni siano accompagnate da verifiche scientifiche.

Il monitoraggio permette di distinguere le presenze occasionali dalle popolazioni stabilmente insediate e di intervenire quando emergono rischi concreti.

La vicenda di Sepioteuthis lessoniana dimostra soprattutto quanto sia fragile l’idea di un mare immutabile.

Il Mediterraneo non è più soltanto il mare che abbiamo conosciuto: è un ecosistema in trasformazione, nel quale ogni nuova specie racconta cambiamenti che la ricerca deve comprendere prima che diventino irreversibili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.