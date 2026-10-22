Polpo sì, salmone no: cosa mangia chi studia gli oceani

🌐 Pesce sostenibile, non tutte le scelte alimentari hanno lo stesso impatto sugli oceani. La ricercatrice marina Christina Hicks, docente all’Università di Lancaster, racconta perché consuma polpo, cozze e sardine, ma evita generalmente salmone e spigola d’allevamento. Al centro delle sue valutazioni ci sono la provenienza del pescato, le condizioni degli ecosistemi e soprattutto il destino dei piccoli pesci utilizzati nella produzione di mangimi per l’acquacoltura.