Polpo sì, salmone no: cosa mangia chi studia gli oceani
Polpo o salmone? La scelta della scienziata marina
Polpo sì, salmone d’allevamento no: la scelta di Christina Hicks
Può una persona che dedica la propria carriera alla protezione degli oceani continuare a mangiare prodotti del mare? La risposta di Christina Hicks, ricercatrice nel campo delle scienze sociali ambientali all’Università di Lancaster, è affermativa, ma accompagnata da importanti distinzioni.
Il suo lavoro studia i rapporti tra pesca, commercio internazionale, biodiversità e sicurezza alimentare delle popolazioni costiere.
La ricercatrice non considera necessariamente incompatibili il consumo di pesce e la tutela dell’ambiente. Ritiene però fondamentale comprendere come viene catturato o allevato un organismo marino, quali risorse vengono utilizzate e chi subisce le conseguenze economiche della filiera.
Da questa prospettiva nasce una scelta che può apparire sorprendente: preferire in determinate condizioni il polpo, pur evitando generalmente il salmone proveniente dall’acquacoltura intensiva.
Perché la ricercatrice mangia il polpo
La sostenibilità dipende dalla pesca e dalla provenienza
Uno degli argomenti indicati da Hicks riguarda le caratteristiche biologiche del polpo.
Molte specie hanno cicli vitali relativamente brevi e una crescita rapida. In determinate condizioni, queste caratteristiche possono favorire il recupero delle popolazioni dopo periodi di sfruttamento.
Ma non significa che ogni polpo pescato sia automaticamente sostenibile.
La valutazione dipende dalla specie, dall’area geografica, dagli strumenti di cattura, dall’intensità dello sfruttamento e dalle misure di gestione applicate.
La ricercatrice cita esperienze nelle quali la regolamentazione locale della pesca ha contribuito al recupero degli stock e al mantenimento delle attività economiche delle comunità costiere.
Uno degli esempi riguarda il Madagascar, dove forme di chiusura temporanea e rotazionale delle zone di pesca del polpo sono state associate a risultati positivi per alcune popolazioni marine e per i pescatori.
Madagascar, quando fermare la pesca aiuta le comunità
L’esempio delle chiusure temporanee mostra come la protezione dell’ambiente possa essere integrata nell’attività economica locale.
In alcune aree costiere del Madagascar, le comunità hanno adottato periodi durante i quali determinate zone vengono lasciate riposare dalla pesca.
Alla riapertura, la crescita degli organismi può contribuire a migliorare le catture e il valore commerciale del pescato.
Questi risultati dipendono però dalle condizioni locali e non possono essere trasferiti automaticamente a ogni area marina.
La sostenibilità nasce dall’incontro tra biologia delle specie, regole di gestione e partecipazione delle comunità, non dalla semplice scelta di un alimento considerato più naturale.
Il polpo rimane inoltre un organismo complesso dal punto di vista comportamentale, caratteristica che alimenta un dibattito distinto sulle questioni etiche legate alla cattura e all’eventuale allevamento.
Salmone d’allevamento, perché la scienziata lo evita
Il problema dei piccoli pesci destinati ai mangimi
La posizione di Hicks sul salmone d’allevamento riguarda soprattutto le filiere alimentari.
Il salmone allevato viene nutrito attraverso mangimi formulati che possono contenere farine e oli ottenuti anche da pesci selvatici.
Tra le risorse coinvolte figurano piccoli pesci pelagici, importanti sia per gli ecosistemi marini sia per l’alimentazione di molte comunità.
La domanda internazionale di materie prime destinate all’acquacoltura può contribuire a spostare queste risorse verso filiere industriali rivolte ai mercati più ricchi.
La ricercatrice richiama in particolare le conseguenze per alcune comunità dell’Africa occidentale, nelle quali specie ittiche tradizionalmente utilizzate nell’alimentazione locale possono essere destinate alla produzione di farine e oli.
Il problema non riguarda soltanto quanti pesci vengono pescati, ma anche chi ha accesso alle risorse alimentari e chi beneficia economicamente della loro trasformazione.
Non tutti gli allevamenti di salmone sono uguali
La critica al modello produttivo non permette di affermare che ogni impianto di acquacoltura presenti identici problemi ambientali.
Gli allevamenti possono utilizzare mangimi differenti, applicare standard produttivi diversi e adottare misure specifiche per ridurre gli impatti.
Le formulazioni moderne possono comprendere anche ingredienti vegetali e altre materie prime alternative.
La valutazione ambientale dipende quindi da molti fattori: provenienza dei mangimi, gestione dei reflui, impiego di medicinali, condizioni sanitarie degli animali e caratteristiche del sito produttivo.
La posizione di Hicks è una scelta personale fondata sulle sue valutazioni scientifiche e sociali.
Non costituisce una dimostrazione che tutto il salmone d’allevamento sia dannoso per l’ambiente o inadatto al consumo umano.
Cozze e sardine: gli alimenti marini che preferisce
Oltre al polpo, Christina Hicks indica cozze e sardine tra le proprie scelte alimentari.
Le cozze appartengono ai molluschi bivalvi filtratori. In alcuni sistemi di allevamento non richiedono mangimi formulati, perché utilizzano particelle alimentari presenti naturalmente nell’acqua.
Questo può ridurre alcuni impatti associati alla produzione di altre specie allevate.
La sostenibilità dei mitili dipende comunque dalla qualità dell’ambiente, dalla gestione degli impianti e dalla capacità di evitare effetti negativi sugli ecosistemi circostanti.
Le sardine rappresentano invece una fonte di nutrienti accessibile e possono essere conservate a lungo, soprattutto quando vendute in scatola.
Anche in questo caso, però, è necessario considerare le condizioni degli stock e i metodi di cattura.
La scelta della ricercatrice comprende dunque una preferenza per alimenti che, in determinate filiere, possono combinare valore nutrizionale e impatto ambientale contenuto.
Pesca industriale e danni agli ecosistemi
La sostenibilità di un prodotto ittico non dipende esclusivamente dalla specie.
Alcune tecniche di pesca possono provocare danni agli habitat marini o catture accidentali di animali non destinati al mercato.
La pesca a strascico, ad esempio, può alterare il fondale in misura variabile secondo l’attrezzatura utilizzata e l’ambiente interessato.
Altre tecniche possono comportare rischi per uccelli marini, tartarughe e mammiferi.
Il problema della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata aggiunge ulteriori difficoltà al controllo delle risorse.
La tracciabilità è quindi uno degli strumenti fondamentali per distinguere prodotti apparentemente simili ma provenienti da filiere profondamente differenti.
Pesce sostenibile, come orientarsi negli acquisti
Per chi acquista prodotti ittici, le informazioni più importanti riguardano la specie, la provenienza e il metodo di produzione.
Le etichette possono indicare se il prodotto deriva da pesca o acquacoltura, oltre alla zona di origine prevista dalla normativa applicabile.
Le guide di sostenibilità aggiornate possono aiutare a valutare lo stato delle popolazioni e le pratiche di cattura.
Tuttavia, nessun singolo indicatore descrive completamente l’impatto ambientale e sociale della filiera.
Il lavoro di Christina Hicks mette in evidenza proprio questa complessità.
Un prodotto può avere un impatto relativamente contenuto su un determinato ecosistema, ma presentare criticità legate alla distribuzione delle risorse o alle condizioni economiche delle comunità coinvolte.
La ricercatrice invita inoltre a considerare il consumo di alghe e altri invertebrati marini, ampliando la varietà degli alimenti provenienti dal mare.
Le sue preferenze dichiarate comprendono cozze, sardine e polpo proveniente da attività gestite in modo sostenibile, mentre evita il salmone e la spigola d’allevamento soprattutto per le implicazioni delle filiere dei mangimi.
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