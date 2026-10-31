Il boom dei granchi ibridi nel Mare di Bering

Granchi ibridi, boom record in Alaska: il mare cambia specie

🌐 Mare di Bering, un cambiamento ecologico sorprendente emerge dalle acque dell’Alaska: i granchi ibridi derivati dall’incrocio tra granchio delle nevi e granchio Tanner sono diventati 13,4 volte più numerosi rispetto alla media storica. Una ricerca collega il fenomeno alle conseguenze dell’ondata di calore marina del 2018-2019, mostrando come il cambiamento degli ecosistemi possa favorire organismi un tempo rari.

Mare di Bering, l’esplosione dei granchi ibridi sorprende i ricercatori

Un fenomeno inatteso sta modificando la composizione delle popolazioni di granchi nel Mare di Bering, tra Alaska e Russia. Gli ibridi nati dall’incrocio tra due specie marine, il granchio delle nevi e il granchio Tanner, hanno registrato un aumento straordinario.

Secondo i risultati di una nuova ricerca, l’abbondanza di questi esemplari è cresciuta di 13,4 volte rispetto ai livelli storici. Una trasformazione particolarmente rilevante perché gli ibridi erano considerati relativamente rari.

La scoperta è emersa dall’analisi dei dati raccolti nelle campagne scientifiche dedicate alle popolazioni di crostacei. Gli studiosi hanno osservato non soltanto un aumento del numero complessivo degli ibridi, ma anche una crescita della loro presenza nelle classi dimensionali di interesse commerciale.

Il fenomeno dimostra che gli effetti di un cambiamento ambientale estremo possono manifestarsi anche molti anni dopo l’evento iniziale, modificando gli equilibri tra specie diverse.

Quali specie hanno prodotto i nuovi granchi

L’incrocio tra granchio delle nevi e granchio Tanner

I protagonisti della ricerca sono due specie appartenenti al genere Chionoecetes: il granchio delle nevi, Chionoecetes opilio, e il granchio Tanner, Chionoecetes bairdi.

Le due specie condividono alcune caratteristiche biologiche e possono produrre individui ibridi. Questi ultimi presentano tratti morfologici intermedi rispetto alle popolazioni parentali.

Tra le caratteristiche osservabili compare la conformazione della bocca, che negli ibridi può apparire differente rispetto a quella tipica delle due specie originarie.

L’ibridazione non rappresenta di per sé una novità assoluta. Il dato eccezionale riguarda invece l’enorme incremento della frequenza degli ibridi e la loro crescente presenza tra gli animali di dimensioni commerciali.

La trasformazione ha assunto un’importanza diretta per la gestione delle risorse ittiche, perché i criteri utilizzati per controllare le catture erano stati sviluppati quando questi incroci rappresentavano una componente molto più limitata delle popolazioni.

L’ondata di calore del 2018-2019 ha cambiato l’ecosistema

La ricerca individua un collegamento fondamentale con la grande ondata di calore marina che ha colpito il Mare di Bering tra il 2018 e il 2019.

L’aumento anomalo delle temperature marine ha contribuito al crollo della popolazione di granchi delle nevi, modificando profondamente la struttura dell’ecosistema.

Inizialmente, una possibile spiegazione per l’aumento degli ibridi poteva essere legata direttamente al riscaldamento dell’acqua, capace di favorire incontri riproduttivi tra specie differenti.

Le analisi scientifiche hanno però indicato un meccanismo più complesso: la crescita degli ibridi sarebbe stata favorita soprattutto dalla diminuzione della competizione e della predazione, conseguente al drastico calo dei granchi delle nevi.

Meno competizione, più spazio per gli ibridi

Il meccanismo che ha favorito la crescita

Quando una specie dominante subisce un forte declino, gli effetti possono coinvolgere numerosi organismi che condividono lo stesso ambiente.

Nel caso del Mare di Bering, la drastica riduzione della popolazione di granchi delle nevi avrebbe creato condizioni favorevoli per gli ibridi già presenti nell’ecosistema.

La diminuzione dei concorrenti per le risorse alimentari e la modifica dei rapporti di predazione possono consentire ad altre componenti della comunità biologica di aumentare rapidamente.

Questa spiegazione è particolarmente significativa perché evidenzia un effetto indiretto del cambiamento climatico. Il calore non avrebbe semplicemente favorito gli incroci tra specie, ma avrebbe innescato una trasformazione ecologica capace di alterare gli equilibri anche negli anni successivi.

Il fenomeno è stato osservato a distanza di circa sette anni dall’ondata di calore iniziale.

Il dato sorprendente: quasi metà dei maschi sono commerciabili

Le rilevazioni del 2025 hanno evidenziato un altro elemento di grande rilievo.

Tra i maschi di dimensioni commerciali considerati nell’ambito della pesca del granchio delle nevi, la proporzione degli ibridi ha raggiunto il 41,7%, contro valori storicamente inferiori al 10%.

Una differenza che modifica concretamente la composizione delle catture potenziali.

I ricercatori hanno rilevato contemporaneamente un aumento consistente dei granchi Tanner, la cui abbondanza ha raggiunto livelli particolarmente elevati nel 2025.

L’incremento degli ibridi non è quindi un fenomeno isolato, ma si inserisce in una più ampia riorganizzazione delle popolazioni di crostacei presenti nell’area.

La sfida per la pesca commerciale in Alaska

L’aumento degli ibridi pone interrogativi importanti sulla gestione della pesca. Le regole e i modelli utilizzati per stabilire quote e criteri di sfruttamento delle risorse marine devono infatti tenere conto della struttura reale delle popolazioni.

Quando individui un tempo rari diventano numerosi, gli strumenti di monitoraggio e classificazione possono richiedere aggiornamenti.

Alcuni maschi ibridi raggiungono dimensioni che consentono la loro cattura nell’ambito della pesca commerciale del granchio delle nevi. La loro presenza crescente modifica quindi anche l’interpretazione delle statistiche di pesca.

Non significa necessariamente che gli ibridi sostituiranno stabilmente una delle specie originarie. I dati disponibili documentano una trasformazione significativa, non un esito evolutivo definitivo.

Cambiamento climatico e conseguenze impreviste nei mari

Le ondate di calore marine rappresentano episodi prolungati di temperatura dell’acqua anormalmente elevata. Possono influenzare la disponibilità di cibo, la distribuzione degli organismi e la sopravvivenza delle popolazioni.

Il caso del Mare di Bering evidenzia quanto possano essere difficili da prevedere gli effetti a cascata di questi eventi.

Le conseguenze non si limitano necessariamente alla mortalità immediata degli organismi più vulnerabili. Possono proseguire negli anni attraverso modificazioni della competizione, della predazione e della composizione delle comunità biologiche.

Una scoperta che cambia lo studio degli ecosistemi

La ricerca ha documentato un cambiamento ecologico raro, collegando l’aumento degli ibridi alle conseguenze di una specifica ondata di calore marina.

Il dato centrale riguarda la combinazione tra un incremento di 13,4 volte dell’abbondanza degli ibridi e la loro crescente presenza tra gli individui commercialmente rilevanti.

Le osservazioni raccolte fino al 2025 indicano che questi crostacei rappresentano ormai una componente importante delle popolazioni considerate nelle indagini scientifiche del Mare di Bering.

I risultati costituiscono un nuovo riferimento per valutare la risposta degli ecosistemi marini ai cambiamenti ambientali e per aggiornare i modelli utilizzati nella gestione della pesca.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.