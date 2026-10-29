Api producono miele verde: scoperta sorprendente in Francia

Il mistero del miele verde in Francia

🌐 Un raccolto che sfida ogni aspettativa: in Francia, l’apicoltore Éric Manaud ha scoperto circa 50 chilogrammi di miele verde in alcune delle sue arnie. Una colorazione insolita e ancora senza spiegazione certa. Tra le ipotesi compare persino uno sciroppo alla menta, ma l’origine del fenomeno rimane sconosciuta e il produttore ha deciso di non commercializzare il miele.

Miele verde nelle arnie: la sorpresa dell’apicoltore francese

Una scoperta inattesa ha trasformato una normale raccolta di miele in un piccolo mistero scientifico. A Montesquieu-Avantès, nel dipartimento francese dell’Ariège, Éric Manaud, apicoltore con circa dieci anni di esperienza, ha trovato una sostanza dall’insolita colorazione verde all’interno di alcune delle sue arnie.

Tutto è cominciato alla fine dell’estate, durante le consuete operazioni di raccolta. Sollevando i melari, le strutture superiori nelle quali le api immagazzinano il miele, Manaud ha notato che il contenuto di due o tre alveari presentava una tonalità completamente diversa da quella abituale.

Non era il classico miele dorato, né una varietà naturalmente ambrata. Il prodotto appariva verde, con una colorazione talmente evidente da sorprendere un professionista abituato a osservare le variazioni cromatiche legate alle differenti fioriture.

Cinquanta chili di miele dal colore inspiegabile

La scoperta durante la raccolta di fine estate

La quantità raccolta rende il caso ancora più interessante. Secondo quanto riferito dal produttore, il miele verde ammonta complessivamente a circa 50 chilogrammi, una massa tutt’altro che trascurabile per una produzione artigianale.

Prima della raccolta, l’apicoltore aveva installato i dispositivi che consentono alle api di scendere dai melari senza risalire immediatamente. Una procedura ordinaria, utilizzata per ridurre la presenza degli insetti durante il prelievo dei telaini.

È stato proprio in quella fase che il colore anomalo è diventato evidente. L’interrogativo non riguarda soltanto l’aspetto estetico, ma soprattutto la natura delle sostanze raccolte dalle api e il loro possibile rapporto con l’ambiente circostante.

Il miele può assumere sfumature differenti in base alle piante visitate, alla composizione degli zuccheri, ai minerali e ad altri elementi presenti nel nettare o nella melata. Una tonalità verde così marcata, tuttavia, richiede una spiegazione specifica che al momento non è stata individuata.

Lo sciroppo di menta e le altre ipotesi

Le api potrebbero avere raccolto sostanze zuccherine?

Una delle prime possibilità prese in considerazione dall’apicoltore è che gli insetti abbiano avuto accesso a una fonte artificiale di zuccheri, eventualmente contenente coloranti.

L’ipotesi dello sciroppo alla menta nasce proprio da questa considerazione: le api non si nutrono esclusivamente del nettare dei fiori e, in particolari condizioni, possono essere attratte anche da liquidi zuccherini disponibili nell’ambiente.

Si tratta però di una semplice supposizione. Non è stato dimostrato che nelle vicinanze delle arnie fosse presente un contenitore di sciroppo, né che gli insetti vi abbiano effettivamente attinto.

Manaud ha considerato anche altre possibilità, compresa un’eventuale interferenza esterna. Nessuna di queste spiegazioni, tuttavia, risulta accertata.

Per identificare l’origine del colore sarebbero necessarie analisi capaci di individuare eventuali pigmenti, coloranti o composti chimici presenti nel campione. La somiglianza con il colore di una bevanda non basta a stabilire da dove provenga una sostanza.

Il miele verde si può mangiare?

L’aspetto più delicato riguarda la sicurezza alimentare. Una colorazione anomala non significa necessariamente che il miele sia pericoloso, ma neppure consente di considerarlo automaticamente sicuro.

L’apicoltore ha raccontato di avere assaggiato una piccola quantità del prodotto, senza avvertire uno specifico sapore di menta. Questo elemento rende meno immediata l’associazione con lo sciroppo, ma non permette di escluderla scientificamente.

L’assenza di un gusto particolare non costituisce una prova di sicurezza alimentare. Alcuni composti possono modificare il colore di un alimento senza conferirgli un sapore facilmente riconoscibile.

Per questa ragione Manaud ha deciso di mantenere separato il raccolto verde dagli altri mieli e di non metterlo in vendita. Ha inoltre chiesto un parere al responsabile di un’organizzazione sanitaria apistica del dipartimento dell’Ariège.

Le api e i colori impossibili: cosa insegna il caso francese

Il comportamento delle api è strettamente legato alle risorse disponibili nel territorio. Normalmente questi insetti visitano i fiori per raccogliere nettare e polline, ma possono utilizzare altre fonti zuccherine quando risultano accessibili.

La composizione del raccolto può quindi risentire delle condizioni ambientali e della presenza di attività umane. È uno dei motivi per cui la qualità del miele dipende anche dal contesto in cui si trovano gli apiari.

Non bisogna però confondere questo principio generale con la spiegazione del caso francese. Non esiste ancora una prova che colleghi il miele verde di Manaud a uno specifico prodotto industriale, agricolo o alimentare.

Esistono inoltre mieli naturalmente caratterizzati da tonalità particolari, influenzate dalla botanica locale. Il semplice colore, senza analisi e senza informazioni sull’origine, non è sufficiente per identificarne la composizione.

Un raccolto isolato in attesa di una spiegazione

La scoperta ha suscitato curiosità proprio perché riguarda un apicoltore esperto e una quantità consistente di miele, non una minuscola traccia individuata occasionalmente.

La gestione prudente del prodotto costituisce il dato più importante: il miele dalla colorazione anomala è rimasto separato dal resto della produzione, evitando che un materiale di origine non chiarita entrasse nella filiera commerciale.

Al momento della diffusione della notizia, non era stata identificata una causa certa della colorazione verde. Né l’ipotesi dello sciroppo di menta né altre interpretazioni avevano ricevuto conferme analitiche.

Il caso riguarda dunque circa 50 chilogrammi di miele individuati in due o tre arnie a Montesquieu-Avantès, in Francia, e trattenuti dall’apicoltore fuori dalla vendita proprio a causa dell’anomalia riscontrata.

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