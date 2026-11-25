🌐 Grillo si dice disponibile ad aiutare Di Battista, ma una lista comune non è annunciata. Per Schierarsi rilevazioni e stime descrivono scenari diversi: sullo sfondo, il premio elettorale legato al 42%.

L’apertura di Grillo non è ancora una lista

Beppe Grillo apre alla possibilità di sostenere Alessandro Di Battista e riporta al centro del confronto politico il peso di una candidatura esterna alle due principali coalizioni. Il punto fermo, però, è più circoscritto delle ipotesi che accompagnano la notizia: la disponibilità del fondatore del Movimento 5 Stelle è condizionata alla scelta dell’ex parlamentare di promuovere un proprio progetto. Non è l’annuncio di una lista comune già costituita.

Interpellato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Grillo ha detto che darebbe una mano a Di Battista qualora avviasse un suo movimento. L’intervento, ripreso in un video, documenta un’apertura politica, non definisce candidature, accordi o modalità organizzative. Per questo, parlare di un nuovo soggetto elettorale già pronto significherebbe attribuire alla dichiarazione un contenuto ulteriore rispetto a quello effettivamente espresso.

Il 2,2% rilevato e le stime fino al 6%

Nel dibattito circolano numeri diversi, che non descrivono tutti la stessa cosa. Schierarsi, l’associazione legata a Di Battista, è stata inserita nella rilevazione Only Numbers del 12 novembre con un risultato del 2,2%. È un dato da tenere distinto dalle valutazioni sul consenso che una futura formazione potrebbe raccogliere dopo una candidatura, una campagna elettorale e la definizione della propria identità politica.

Antonio Noto colloca il possibile peso della formazione tra il 3 e il 5%, mentre Fabrizio Masia indica un potenziale del 5-6%. Sono valutazioni prospettiche, non risultati elettorali e neppure numeri automaticamente confrontabili con la rilevazione del 12 novembre. La distanza tra queste cifre non autorizza quindi a parlare di una crescita già misurata: cambiano gli scenari considerati e le condizioni politiche ipotizzate.

Nella lettura di Noto conta anche chi guiderà il campo progressista: la stima sarebbe più bassa con Giuseppe Conte e più alta con Elly Schlein, per la possibile attrazione esercitata sui pentastellati delusi. Si tratta di uno scenario condizionato alla leadership avversaria. Non dimostra che quegli elettori abbiano già lasciato il Movimento o deciso di votare per Di Battista.

Ghisleri guarda anche a chi non vota

Alessandra Ghisleri stima intorno al 3% il potenziale di una partecipazione elettorale con Schierarsi, ma mette al primo posto una variabile: il nome e il simbolo con cui Di Battista eventualmente si presenterebbe. Una corsa dell’associazione, una diversa formazione sostenuta da Grillo e altri assetti non sono opzioni equivalenti. Il consenso ipotizzato dipende anche dall’offerta politica concretamente sottoposta agli elettori.

La sondaggista non considera inevitabile un danno per il centrosinistra. Di Battista potrebbe richiamare persone oggi rifugiate nell’astensione, interessate a una continuità con le battaglie del primo Movimento 5 Stelle. Potrebbe però raccogliere anche consensi tra elettori di Pd, M5S e Avs. Sono possibilità alternative o concorrenti: non è verificato un trasferimento uniforme da un solo schieramento verso una futura lista.

Il sondaggio commissionato da Schierarsi

Un altro tassello è la ricerca Ipsos commissionata dalla stessa associazione, illustrata nei resoconti del 6 novembre. Anche qui occorre separare due grandezze: nelle scelte multiple sulle intenzioni di voto la proposta si colloca intorno al 3%, mentre il bacino potenziale viene indicato vicino al 13%. Un’area di possibile interesse non coincide con una quota di voti acquisiti, né consente di anticipare un risultato alle urne.

La ricerca attribuisce inoltre a Di Battista una notorietà dell’85% e segnala una fiducia più elevata nel Mezzogiorno, nelle periferie delle grandi città e tra le persone economicamente più fragili. Sono informazioni sul suo radicamento e sulla riconoscibilità personale. Non eliminano la differenza tra conoscere un protagonista politico, esprimere fiducia nei suoi confronti e scegliere una lista al momento del voto.

Perché il 42% cambia il peso delle liste autonome

Il rilievo delle forze esterne alle coalizioni si intreccia con la nuova legge elettorale. Il premio di governabilità richiede che la stessa lista o coalizione ottenga il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% in ciascuna. Non basta dunque arrivare primi: la soglia e il risultato nei due rami del Parlamento fanno parte delle condizioni previste.

È questo il motivo per cui anche una formazione di dimensioni contenute entra nei ragionamenti sulle maggioranze. Tuttavia, la sua presenza non basta da sola a dimostrare che il premio salterà: servono i risultati complessivi e la distribuzione dei consensi. La legge lega l’assegnazione al verificarsi delle condizioni indicate, non alla semplice somma politica delle percentuali attribuite alle liste esterne.

La legge e il passaggio parlamentare

La cornice normativa è già definita: la legge numero 180 del 9 ottobre 2026 è entrata in vigore il 24 ottobre. Il testo prevede alla Camera un premio di settanta seggi e un limite di duecentoventi seggi complessivi per la formazione beneficiaria, esclusi quelli della circoscrizione Estero. Questi sono parametri normativi; le percentuali assegnate a un eventuale progetto Di Battista restano invece rilevazioni o valutazioni politiche.

Il provvedimento aveva completato il passaggio parlamentare il giorno precedente alla promulgazione. L’8 ottobre 2026 la Camera ha approvato definitivamente la proposta Bignami e altri, tornata dal Senato con modifiche, con 227 voti favorevoli e 164 contrari.

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