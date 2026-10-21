Florida, alligatore gigante trascina un pescatore in acqua: ucciso

🌐 Florida, tragedia sulle rive di un lago vicino a Orlando. Un alligatore lungo circa 3,6 metri attacca il 71enne Steven Hamilton mentre sta pescando e lo trascina sott’acqua. L’uomo muore nonostante l’intervento dei soccorritori. Le autorità catturano il rettile e lanciano un nuovo allarme sui pericoli della fauna selvatica.

L’attacco improvviso durante una battuta di pesca

La tragedia si è verificata venerdì 16 ottobre 2026 nei pressi del Dr. Bradford Memorial Park, a Winter Garden, nell’area di Lake Apopka.

La vittima, Steven Hamilton, 71 anni, frequentava abitualmente il luogo per pescare.

Secondo le ricostruzioni, l’alligatore si è avvicinato alla riva e ha afferrato l’uomo, trascinandolo in acqua.

Soccorsi difficili per la presenza di altri rettili

I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma le operazioni di recupero sono risultate particolarmente difficili anche per la presenza di altri alligatori nella zona.

Il corpo della vittima è stato recuperato dopo circa due ore.

L’animale responsabile dell’attacco, lungo quasi dodici piedi, è stato successivamente catturato e abbattuto dalle autorità competenti.

Chi era Steven Hamilton

Hamilton era conosciuto da alcune persone della comunità locale come un appassionato di pesca e un frequentatore abituale del parco.

Il dramma ha suscitato profonda impressione tra residenti e visitatori.

La Florida ospita una popolazione numerosa di alligatori americani, presenti in laghi, canali, paludi e altri ambienti d’acqua dolce.

Gli attacchi mortali restano rari

Nonostante la diffusione degli alligatori nel territorio, gli attacchi mortali contro gli esseri umani rimangono statisticamente poco frequenti.

Le autorità raccomandano di evitare di sostare troppo vicino alle rive quando la presenza di rettili è nota, non alimentare gli animali e mantenere le distanze anche quando sembrano immobili.

La sicurezza nei parchi della Florida

L’incidente riapre il dibattito sulle misure di prevenzione nelle aree pubbliche frequentate dai pescatori.

La convivenza con una fauna potenzialmente pericolosa richiede informazione, segnalazioni adeguate e attenzione costante.

La morte di Steven Hamilton rappresenta un dramma eccezionale, ma ricorda che un alligatore può attaccare anche una persona che si trova sulla terraferma, molto vicino all’acqua.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative