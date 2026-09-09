Giorgetti a Cernobbio: il Pil italiano può avvicinarsi all’1%

🌐 Giorgetti a Cernobbio rilancia le prospettive del Pil italiano nel 2026: la crescita potrebbe avvicinarsi all’1%, oltre lo 0,6% indicato nelle previsioni ufficiali. Il ministro dell’Economia difende la resilienza dell’Italia, ma avverte sui rischi legati a guerre, energia, salari e debito pubblico.

Il messaggio che arriva da Cernobbio è prudente nella forma, ma decisamente più ottimista nei numeri. Giancarlo Giorgetti guarda alla seconda parte del 2026 e vede per l’economia italiana una possibilità concreta di chiudere l’anno con una crescita superiore alle stime iniziali.

Il dato indicato dal ministro dell’Economia è particolarmente significativo: rispetto allo 0,6% di crescita previsto nel Documento di finanza pubblica, l’economia avrebbe già acquisito uno 0,8%. Se gli indicatori continueranno a muoversi nella direzione attuale, il Pil potrebbe quindi avvicinarsi alla soglia dell’1%.

Giorgetti lo ha detto durante il panel conclusivo del Forum Teha di Cernobbio, scegliendo però di accompagnare la previsione con una dose di cautela. Non si tratta, ha lasciato intendere, di una certezza né di una revisione formale delle previsioni, ma di uno scenario che potrebbe concretizzarsi se le condizioni economiche resteranno favorevoli.

Pil italiano, Giorgetti vede una crescita oltre le previsioni

Il punto centrale dell’intervento riguarda proprio la distanza tra le stime formulate nei documenti ufficiali e l’andamento che l’economia italiana sta mostrando.

«Rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%», ha spiegato Giorgetti.

La differenza può sembrare contenuta, ma in termini macroeconomici rappresenta un elemento importante. Un Pil che si avvicinasse all’1% nel 2026 consentirebbe infatti all’Italia di presentare una fotografia migliore rispetto alle aspettative formulate in un contesto internazionale particolarmente complesso.

Il ministro ha tuttavia evitato qualsiasi tono trionfalistico. La sua lettura è quella di un Paese che, pur senza brillare in modo spettacolare, è riuscito a mantenere la rotta.

«Non siamo stati dei fenomeni ma la barca va», è stata la sintesi scelta da Giorgetti.

Una frase destinata a diventare uno dei passaggi più citati del suo intervento, perché racchiude la filosofia con cui il governo interpreta l’attuale fase economica: nessun miracolo, ma una tenuta superiore alle attese.

“L’Italia è più rispettata all’estero che in patria”

Nel suo intervento a Cernobbio, Giorgetti ha collegato la situazione economica anche alla percezione internazionale dell’Italia.

Il ministro ha ricordato il suo primo intervento a Cernobbio da titolare dell’Economia e la promessa di non «fare i fenomeni». Da allora, secondo la sua valutazione, la “barca” italiana sarebbe comunque rimasta a galla.

Da qui l’altra frase destinata a far discutere: «L’Italia è più rispettata all’estero che in patria».

Il riferimento è evidentemente alla percezione delle performance italiane fuori dai confini nazionali, in particolare alla capacità del Paese di mantenere una certa stabilità nonostante uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, commercio internazionale più difficile e costi energetici elevati.

La resilienza, però, non significa assenza di problemi. Ed è proprio su questo terreno che il ministro ha concentrato una parte importante del suo intervento.

Economia italiana resiliente, ma lo scenario resta difficile

Secondo Giorgetti, la relativa tenuta dell’economia italiana va letta anche alla luce della prudenza con cui erano state formulate le precedenti previsioni.

Il governo aveva infatti considerato diversi fattori di rischio, dall’impatto dei dazi e della guerra commerciale alle conseguenze della crisi in Medio Oriente.

Il fatto che la crescita possa risultare superiore alle stime iniziali viene quindi interpretato come un segnale di resilienza del sistema economico italiano.

Ma la cautela resta d’obbligo. L’economia nazionale rimane esposta a variabili che il governo non può controllare direttamente: andamento del commercio mondiale, prezzi dell’energia, conflitti internazionali e condizioni finanziarie.

Per questo, l’eventuale avvicinamento del Pil all’1% deve essere considerato come uno scenario possibile e non come una previsione acquisita.

Salari, Giorgetti: il governo può aiutare ma servono le imprese

Un altro tema centrale affrontato a Cernobbio è quello delle retribuzioni.

Qui il ministro ha spostato l’attenzione anche sul ruolo delle imprese. Secondo Giorgetti, il governo può intervenire attraverso strumenti fiscali o contributivi, ma l’aumento dei salari non può dipendere esclusivamente dalla politica.

«Il governo è disposto a fare la sua parte», ha spiegato, citando la possibilità di utilizzare incentivi fiscali o contributivi.

Ma dall’altra parte devono esserci gli imprenditori, chiamati a considerare la crescita delle retribuzioni come una forma di investimento.

Il ragionamento è quello di un possibile circolo virtuoso: più salari, maggiore capacità di spesa, maggiore domanda e quindi nuove opportunità per le imprese.

La questione salariale resta così uno dei nodi più delicati dell’economia italiana, soprattutto in una fase nella quale la crescita del Pil non coincide necessariamente con un aumento percepito del benessere delle famiglie.

Energia, Italia stretta tra guerra in Ucraina e crisi in Medio Oriente

Il capitolo più preoccupante dell’intervento di Giorgetti riguarda però l’energia.

Secondo il ministro, l’Italia sta pagando gli effetti combinati delle due principali crisi geopolitiche che interessano l’Europa: la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente.

La posizione italiana è particolarmente delicata perché il Paese ha dovuto modificare rapidamente le proprie fonti di approvvigionamento energetico dopo la drastica riduzione della disponibilità di gas russo.

«Noi ci approvvigionavamo del gas russo, non lo possiamo più fare», ha ricordato Giorgetti.

Il problema, nella sua lettura, non riguarda soltanto il prezzo del gas. Anche il mercato dei prodotti raffinati può subire forti pressioni quando la capacità produttiva viene compromessa.

Il ministro ha richiamato in particolare la situazione delle raffinerie russe e le conseguenze sul prezzo del gasolio, sostenendo che l’andamento del carburante non dipenderebbe soltanto dalle quotazioni del petrolio Brent, ma anche dalla disponibilità effettiva di capacità di raffinazione.

“Senza energia non si fa economia”

È una delle affermazioni più nette pronunciate da Giorgetti a Cernobbio.

L’Italia, secondo il ministro, è strategicamente esposta sul fronte energetico a causa delle scelte compiute negli anni passati.

La questione non è quindi soltanto quella delle bollette o del prezzo alla pompa. L’energia rappresenta una variabile decisiva per l’intero sistema produttivo.

Industria, trasporti, logistica e attività commerciali dipendono infatti dalla disponibilità di energia a costi sostenibili. Un aumento prolungato dei prezzi può tradursi in una perdita di competitività per le imprese e, indirettamente, in una pressione sui consumatori.

Da qui la conclusione del ministro: senza energia non si può fare economia.

È questo uno dei principali rischi che potrebbero condizionare anche lo scenario di crescita delineato a Cernobbio. Un Pil vicino all’1% resta possibile, ma deve fare i conti con un contesto internazionale nel quale uno shock energetico può rapidamente cambiare le prospettive.

Debito pubblico, la definizione di “sovranismo pragmatico”

Nella parte conclusiva del suo intervento Giorgetti ha affrontato anche il tema del debito pubblico, utilizzando una definizione politica destinata a suscitare attenzione.

Il ministro si è definito un “sovranista”, precisando però di intendere il sovranismo come capacità concreta di gestire responsabilmente i conti dello Stato.

Da qui l’espressione “sovranismo pragmatico”.

La logica illustrata da Giorgetti è semplice: per essere realmente autonomi nelle proprie decisioni economiche occorre poter gestire il debito pubblico senza affidarsi a promesse irrealistiche o a dichiarazioni prive di copertura.

«Non si può essere sovranisti sparandole grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti», ha affermato.

Una presa di posizione che lega direttamente credibilità finanziaria e autonomia politica. Per il ministro, mantenere sotto controllo il debito non sarebbe quindi soltanto un obiettivo contabile, ma una condizione per preservare la capacità dello Stato di decidere.

Il messaggio da Cernobbio: crescita sì, ma senza illusioni

Il quadro che emerge dall’intervento di Giorgetti è dunque articolato.

Da una parte c’è un Pil italiano che potrebbe crescere più del previsto, con lo 0,8% già acquisito e la possibilità di avvicinarsi all’1% entro la fine del 2026. Dall’altra rimangono numerose incognite: energia, guerre, commercio internazionale, salari e debito pubblico.

Il ministro non ha presentato l’Italia come un’economia in pieno boom. La sua metafora della barca che “va” restituisce piuttosto l’immagine di un Paese che sta resistendo a una navigazione difficile.

Ed è proprio questa resilienza il punto politico ed economico centrale del suo intervento.

Se gli indicatori continueranno a confermare la tendenza attuale, il risultato potrebbe essere migliore rispetto alle previsioni formulate all’inizio dell’anno. Ma il margine resta condizionato da fattori esterni e, soprattutto, dalla capacità dell’Italia di affrontare il nodo strutturale dell’energia e quello interno della produttività e dei salari.

Per ora, dunque, la soglia dell’1% di crescita del Pil nel 2026 resta un obiettivo possibile, ma ancora da conquistare. A Cernobbio Giorgetti ha scelto di raccontarlo senza proclami: la barca non corre, ma secondo il ministro continua a galleggiare nella direzione giusta.