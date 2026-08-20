Lega, la sfida dei governatori a Salvini: asse del Nord

La Lega è arrivata a un passaggio delicatissimo. Quello che fino a poche settimane fa sembrava soprattutto un malessere interno, fatto di incontri riservati, richiami all’identità storica e insofferenza per la linea nazionale del partito, è ormai diventato un confronto politico alla luce del sole.

A rompere gli indugi è stato Attilio Fontana, presidente della Lombardia e figura storica del Carroccio. In un’intervista ha messo sul tavolo una possibilità che, fino a poco tempo fa, sarebbe stata considerata quasi impensabile: un cambiamento ai vertici della Lega.

Ma il vero elemento di novità è un altro.

Intorno a Fontana si sta consolidando un’area che coinvolge Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Maurizio Fugatti. Governatori ed esponenti che condividono una parte importante della stessa lettura: la Lega avrebbe bisogno di recuperare una maggiore riconoscibilità sui territori del Nord, rilanciare autonomia e federalismo e correggere una linea politica che, secondo i critici interni, avrebbe progressivamente allontanato il partito dalla sua base tradizionale.

Non significa che sia già nata una nuova Lega.

E soprattutto non significa che Matteo Salvini sia stato sfiduciato.

La partita è appena cominciata.

Fontana rompe il tabù: «Nessuna soluzione va esclusa»

Il passaggio politicamente più pesante è arrivato proprio dalle parole di Fontana.

Il governatore lombardo ha sostenuto che, davanti alla situazione attuale, non si possa escludere a priori nessuna soluzione, compresa quella di rivedere la leadership del partito. Il ragionamento non viene presentato come una semplice resa dei conti personale con Salvini, ma come la conseguenza di una crisi più profonda che riguarda organizzazione, consenso e identità.

Fontana ha richiamato anche il drastico ridimensionamento elettorale della Lega rispetto agli anni del massimo successo nazionale, sottolineando la necessità di valorizzare nuovamente gli asset storici del Carroccio.

È un messaggio molto più politico di una semplice critica alla segreteria.

Il punto, secondo questa area, è capire quale Lega debba esistere nei prossimi anni.

Una Lega nazionale, fortemente sovranista e stabilmente inserita nella competizione politica dell’intero Paese?

Oppure un partito che torni a mettere al centro il Nord, l’autonomia differenziata, il federalismo e il rapporto con amministratori e territori?

La domanda è diventata ormai inevitabile.

L’associazione che può diventare il laboratorio del dissenso

Il progetto più concreto sul tavolo è la creazione di una nuova associazione, pensata come spazio di confronto all’interno dell’universo leghista.

Fontana ha parlato di un’iniziativa larga e aperta, con l’obiettivo di discutere e cercare soluzioni per il futuro del partito.

È un passaggio politicamente significativo perché consente ai protagonisti della fronda di organizzarsi senza necessariamente arrivare subito alla rottura.

L’associazione può diventare infatti un laboratorio politico, nel quale riunire amministratori, dirigenti, militanti e personalità del Carroccio che chiedono un cambio di passo.

E proprio qui sta la sua potenziale forza.

Non si tratta necessariamente di costruire immediatamente un partito alternativo. Il progetto può essere utilizzato per misurare il consenso interno a una linea diversa prima di compiere scelte più radicali.

Tra i nomi associati all’iniziativa figurano, oltre a Fontana, Fedriga, Zaia e Fugatti. Le indiscrezioni sul progetto circolano da settimane e sono state alimentate da una serie di incontri tra esponenti dell’area nordista.

Zaia, Fedriga e Fugatti: il fronte dei territori

I tre governatori rappresentano una parte fondamentale della storia recente della Lega.

Luca Zaia è l’ex presidente del Veneto e uno dei politici più popolari nella storia del partito. Il suo peso deriva soprattutto dal rapporto costruito negli anni con il territorio e dalla capacità di mantenere un consenso personale molto più ampio dei confini tradizionali del Carroccio.

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, rappresenta invece una Lega istituzionale e pragmatica, fortemente legata all’autonomia e al governo del territorio.

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, è un altro esponente dell’area settentrionale che negli ultimi mesi ha partecipato a incontri dedicati al futuro del partito.

Il loro coinvolgimento dà all’iniziativa un peso diverso rispetto a una normale corrente interna.

Non sono soltanto parlamentari che contestano il segretario.

Sono presidenti di territori governati dalla Lega, amministratori che hanno costruito il proprio consenso soprattutto sul rapporto diretto con gli elettori.

Ed è proprio questo il punto che rende la sfida politicamente delicata.

Il ritorno della «Lega del Nord»

Dietro la discussione sulla leadership c’è infatti una questione più profonda: l’identità del partito.

La trasformazione della Lega da movimento territoriale a forza nazionale ha rappresentato la principale scommessa politica di Salvini.

La Lega ha progressivamente abbandonato il vecchio schema nel quale il Nord produttivo e autonomista rappresentava il centro quasi esclusivo dell’azione politica, cercando invece voti in tutto il Paese.

Quella trasformazione aveva prodotto risultati elettorali straordinari.

Ma oggi, secondo i critici interni, avrebbe anche lasciato scoperto uno spazio politico originario.

La domanda dei governatori è quindi sostanzialmente questa: si può tornare a rafforzare l’identità territoriale senza rinunciare alla dimensione nazionale conquistata negli anni di Salvini?

È una questione tutt’altro che teorica.

Perché un ritorno netto alla vecchia Lega significherebbe modificare alleanze, comunicazione, priorità programmatiche e persino il modo di presentarsi agli elettori.

Il problema dei numeri pesa sulla sfida a Salvini

La fronda interna parte da un dato che nessuno può ignorare: il ridimensionamento elettorale della Lega.

Fontana ha utilizzato proprio questo argomento per sostenere la necessità di una riflessione profonda.

Il Carroccio, dopo il risultato delle Europee del 2019 che lo aveva portato oltre il 34%, ha attraversato una lunga fase di arretramento.

Per l’area critica, il problema non può essere affrontato semplicemente con un cambio di comunicazione.

Serve una svolta politica e organizzativa.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, nei sondaggi riservati evocati nel dibattito interno la Lega sarebbe ormai vicina a percentuali intorno al 4-5%. È proprio questo confronto tra il picco del 2019 e la situazione attuale a fornire ai governatori l’argomento principale per chiedere un ripensamento.

Salvini, dal canto suo, non è però un segretario senza legittimazione interna.

È stato riconfermato alla guida del partito soltanto un anno fa.

Ed è proprio questo l’argomento utilizzato dagli esponenti che lo difendono: se esisteva un dissenso così profondo, perché non è stato portato apertamente al congresso?

Salvini sotto pressione, ma non isolato

La reazione del gruppo dirigente non è stata univoca.

Alcuni esponenti della Lega hanno difeso apertamente Salvini e contestato la scelta di trasformare le divergenze interne in una discussione pubblica.

Nelle chat del Consiglio federale sono emerse critiche verso gli «attacchi sulla stampa», accompagnate dall’invito a concentrarsi sugli appuntamenti politici imminenti invece di alimentare nuove polemiche.

È il segnale che il partito non si è affatto schierato in blocco contro il segretario.

Anzi.

La Lega appare oggi divisa tra chi considera necessario un rinnovamento e chi teme che una battaglia interna possa produrre soltanto una nuova perdita di consenso.

Il rischio è evidente: discutere pubblicamente della leadership mentre il partito dovrebbe preparare le prossime sfide elettorali potrebbe trasformare il dissenso in una guerra fratricida.

La partita di Pontida

Il prossimo appuntamento simbolicamente più importante sarà Pontida.

Non è soltanto una manifestazione della Lega.

È il luogo che, più di ogni altro, rappresenta la storia identitaria del movimento.

Per questo la discussione sul futuro della leadership potrebbe trovare proprio lì uno dei suoi momenti decisivi.

L’ipotesi che circola è quella di una ridefinizione dei ruoli: Salvini potrebbe restare centrale nell’esecutivo e nel governo, ma con un ruolo diverso all’interno del partito, mentre la guida della Lega potrebbe essere affidata a una figura capace di ricomporre le diverse anime.

Al momento, però, si tratta di uno scenario politico, non di una decisione già presa.

La variabile decisiva sarà la capacità dell’area dei governatori di trasformare il malcontento in una proposta organizzata e riconoscibile.

Il nodo Salvini: vicepremier o ancora leader?

La domanda che accompagna ogni retroscena è semplice: Salvini deve lasciare la segreteria?

I suoi avversari interni non lo dicono tutti esplicitamente.

È proprio questo uno degli elementi più interessanti della fase attuale.

Il dibattito parte infatti dalla necessità di cambiare la linea del partito, mentre la questione della leadership emerge come conseguenza.

Se il problema è l’impostazione politica, la soluzione potrebbe essere una direzione collegiale.

Se invece il problema viene identificato nella figura del segretario, allora si aprirebbe la vera corsa alla successione.

Le due cose non coincidono.

E per questo l’associazione può diventare fondamentale: permette di costruire una piattaforma politica prima ancora di decidere chi dovrà guidarla.

Giorgetti resta sullo sfondo

Nel retroscena della partita compare anche un altro nome pesante: Giancarlo Giorgetti.

Il ministro dell’Economia appartiene alla storia più tradizionale della Lega e rappresenta una cultura politica molto diversa da quella del sovranismo più muscolare.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato alle discussioni sull’area nordista, anche se Giorgetti ha smentito un coinvolgimento diretto nel progetto.

Il suo eventuale ruolo resta quindi tutto da verificare.

Ma la sua presenza, anche soltanto come riferimento politico, è significativa perché dimostra quanto sia complessa la discussione sull’identità futura della Lega.

Il vero tema non è soltanto scegliere un nuovo segretario.

È decidere quale partito debba esistere dopo Salvini, qualunque sia la durata della sua leadership.

Una scissione? Per ora no

La parola più temuta è naturalmente «scissione».

Ma oggi sarebbe prematuro parlare di una rottura già decisa.

L’ipotesi dell’associazione va letta piuttosto come un tentativo di organizzare il dissenso senza rompere immediatamente il partito.

È una differenza fondamentale.

La creazione di una corrente, di un’associazione culturale o politica e di una piattaforma programmatica può servire a esercitare pressione sulla segreteria senza necessariamente arrivare alla nascita di un nuovo soggetto.

La vera linea rossa sarà capire se Salvini accetterà una revisione della struttura interna e soprattutto se sarà disposto a concedere maggiore spazio all’area territoriale.

Finora la risposta è stata sostanzialmente negativa rispetto all’idea di una separazione tra una Lega del Nord e una componente nazionale.

Ed è proprio questo rifiuto ad aver accelerato la ricerca di una soluzione alternativa da parte dei governatori.

Il futuro della Lega passa dal Nord

La crisi attuale ha quindi una caratteristica particolare.

Non è una semplice lotta personale.

È uno scontro tra due idee di partito.

Da una parte c’è la Lega costruita da Salvini negli ultimi dieci anni: nazionale, sovranista, competitiva su tutto il territorio italiano e fortemente inserita nell’alleanza di centrodestra.

Dall’altra emerge una richiesta di ritorno alle radici: autonomia, federalismo, territori, amministratori e identità settentrionale.

Fontana, Fedriga, Zaia e Fugatti rappresentano questa seconda sensibilità con sfumature diverse.

Non è ancora una maggioranza alternativa.

Ma è abbastanza forte da aver reso impossibile continuare a considerarla soltanto un mal di pancia.

La vera sfida sarà trasformare il dissenso in consenso

La parte più difficile comincia adesso.

Criticare Salvini è relativamente semplice.

Molto più complicato sarà costruire una proposta capace di riportare gli elettori alla Lega.

Per farlo non basterà evocare il passato.

Il Nord di oggi non è quello degli anni Novanta.

Le imprese chiedono infrastrutture, energia competitiva e manodopera. Le famiglie affrontano costi abitativi e servizi sotto pressione. I territori chiedono maggiore autonomia, ma anche risorse e capacità amministrativa.

La nuova Lega dovrebbe quindi trovare un equilibrio tra identità territoriale e dimensione nazionale.

È questa la sfida politica che i governatori stanno mettendo sul tavolo.

E la nascita dell’associazione potrebbe essere soltanto il primo passo.

La partita è aperta

Per ora non c’è un nuovo segretario, non c’è una scissione e non c’è una decisione definitiva sul futuro di Salvini.

C’è però qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava molto più difficile da immaginare: un pezzo importante della Lega parla pubblicamente della necessità di cambiare leadership e organizzazione.

Fontana ha aperto la porta.

Fedriga, Zaia e Fugatti sono dentro il perimetro del progetto.

La discussione sull’identità del partito è tornata centrale.

E Pontida si avvicina.

La vera domanda, a questo punto, non è soltanto se Matteo Salvini resterà segretario.

È se la Lega riuscirà a cambiare senza rompersi.

Perché se i governatori riusciranno a trasformare il malessere dei territori in una piattaforma politica condivisa, il confronto interno potrebbe diventare la più importante rifondazione del Carroccio degli ultimi anni.

Se invece prevarranno personalismi e veti incrociati, il rischio sarà l’opposto: una guerra interna capace di indebolire ulteriormente un partito già alle prese con una lunga erosione del consenso.

La sfida, dunque, è ufficialmente iniziata.