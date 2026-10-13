Francia, Le Pen vola nei sondaggi: il 2027 cambia volto

Marine Le Pen sfiora il 37% al primo turno delle presidenziali francesi 2027 e rafforza la propria posizione nelle simulazioni del ballottaggio. La nuova rilevazione fotografa una Francia sempre più polarizzata, con Jean-Luc Mélenchon in crescita e il centro politico alle prese con una difficile ricerca di consenso. Ma tra sondaggi, ostacoli giudiziari e frammentazione degli avversari, la corsa all’Eliseo resta aperta.

Presidenziali Francia 2027, il dato che scuote Parigi

La corsa all’Eliseo entra in una fase delicata e i numeri appena pubblicati rilanciano le ambizioni di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National si colloca tra il 35% e il 37% delle intenzioni di voto al primo turno, secondo una rilevazione condotta tra il 5 e l’8 ottobre 2026.

Il dato più alto, pari al 37%, rappresenta il punto di forza di una tendenza che merita attenzione: nelle rilevazioni precedenti dello stesso istituto, il consenso attribuito a Le Pen oscillava tra il 33% e il 36%.

Non si tratta di una vittoria anticipata, né di una previsione certa del risultato finale. È però un segnale politico rilevante, perché indica che il partito nazionalista conserva una base elettorale consistente in vista di una consultazione destinata a ridefinire gli equilibri istituzionali francesi.

La posta in gioco è enorme. Il prossimo presidente dovrà confrontarsi con le difficoltà economiche, le tensioni sociali, la questione migratoria e il futuro ruolo della Francia in Europa. Temi sui quali il Rassemblement National ha costruito una parte importante della propria proposta politica.

Il risultato del sondaggio, inoltre, arriva mentre il secondo e ultimo mandato presidenziale di Emmanuel Macron si avvicina alla conclusione. La fine dell’era Macron apre uno spazio competitivo nel quale candidati e partiti cercano di intercettare il malcontento e proporre una nuova direzione per il Paese.

Il ballottaggio e la sfida che può ridisegnare la Francia

Il secondo elemento rilevante riguarda il possibile confronto al secondo turno. Nelle cinque configurazioni analizzate dalla rilevazione, Le Pen e Jean-Luc Mélenchon emergono come i due candidati capaci di raggiungere il ballottaggio.

Per il leader della sinistra radicale, esponente di La France Insoumise, si tratta di un’indicazione politicamente significativa. Mélenchon ha già partecipato a tre elezioni presidenziali, nel 2012, nel 2017 e nel 2022, senza riuscire ad accedere al secondo turno.

Il quadro attuale suggerisce una competizione sempre più polarizzata tra due aree politiche che propongono visioni profondamente differenti della società francese.

Da una parte, Le Pen punta su sovranità nazionale, restrizioni all’immigrazione e una maggiore centralità degli interessi francesi. Dall’altra, Mélenchon propone un programma di sinistra radicale, con un ruolo più incisivo dello Stato nell’economia, politiche redistributive e un’agenda sociale ambiziosa.

La possibile contrapposizione tra questi due candidati racconta anche la difficoltà delle forze tradizionali di costruire una proposta capace di attrarre una maggioranza di elettori.

Il sondaggio indica inoltre che Le Pen sarebbe in vantaggio nel confronto diretto con Mélenchon. Non è però opportuno trasformare questa indicazione in una certezza: la campagna elettorale, le candidature definitive, gli accordi tra partiti e l’affluenza possono modificare sensibilmente gli equilibri.

Centro politico in difficoltà: chi può fermare Le Pen?

Uno dei nodi principali della competizione riguarda lo spazio politico centrista, che negli ultimi anni ha avuto in Macron il proprio riferimento istituzionale.

Con la conclusione del suo secondo mandato, il fronte moderato deve individuare una figura capace di raccogliere consensi oltre il perimetro degli elettori già vicini al presidente uscente.

Tra i nomi che si muovono nello scenario presidenziale figura Gabriel Attal, ex primo ministro e rappresentante dell’area centrista. Anche altre personalità, provenienti dal centrodestra e dai partiti tradizionali, puntano a ritagliarsi un ruolo nella corsa.

Il problema è la frammentazione. Se più candidati competono per un elettorato in parte sovrapposto, diventa più difficile concentrare il consenso necessario per arrivare al secondo turno.

Questo meccanismo può favorire le forze che dispongono di una base elettorale compatta e riconoscibile. Il vantaggio di Le Pen al primo turno deve essere letto anche in questa prospettiva, senza trascurare la possibilità che alleanze e candidature cambino prima del voto.

La partita, dunque, non riguarda soltanto la popolarità individuale dei candidati. Riguarda anche la capacità dei partiti di organizzarsi, definire programmi credibili e convincere gli elettori che esista un’alternativa concreta.

Economia, debito e lavoro: le questioni decisive per gli elettori

La competizione presidenziale si sviluppa in un contesto economico complesso. Il dibattito pubblico francese è attraversato dalle preoccupazioni per il debito pubblico, la crescita, l’occupazione e la capacità dello Stato di finanziare i servizi senza aggravare gli squilibri di bilancio.

Questi temi possono incidere profondamente sulle scelte di voto. Una parte dell’elettorato chiede maggiore disciplina finanziaria e misure per sostenere l’attività economica; altre fasce della popolazione chiedono protezione sociale, salari più alti e interventi contro il costo della vita.

Le proposte dei candidati si confrontano quindi con un problema comune: promettere cambiamenti senza ignorare i vincoli economici e finanziari della Francia.

Le Pen ha costruito una parte della propria strategia politica sulla difesa del potere d’acquisto, sul controllo dell’immigrazione e sulla priorità attribuita ai cittadini francesi nelle politiche pubbliche. Mélenchon propone invece una diversa distribuzione delle risorse, un rafforzamento dell’intervento pubblico e maggiori imposte sui redditi e patrimoni più elevati.

Le differenze programmatiche sono profonde, ma entrambi cercano di intercettare una domanda di cambiamento che attraversa segmenti diversi della società.

Resta da capire quale proposta riuscirà a convincere gli elettori indecisi e a superare la prova della sostenibilità economica. Un sondaggio misura le intenzioni in un momento preciso, non certifica la capacità di un programma di mantenere le promesse.

Il nodo giudiziario di Marine Le Pen

La posizione di Le Pen è condizionata anche da una vicenda giudiziaria che ha avuto conseguenze sulla sua prospettiva politica.

Nel caso relativo all’utilizzo di fondi dell’Unione europea, la leader del Rassemblement National è stata condannata. Nel luglio 2026, il procedimento d’appello ha confermato la condanna, riducendo però l’interdizione elettorale in modo da consentirle, allo stato delle informazioni disponibili, di candidarsi alle presidenziali del 2027. La vicenda continua a rappresentare un elemento importante del confronto politico.

La questione non riguarda soltanto il profilo personale della leader, ma anche la credibilità del partito e la reazione dell’elettorato a una candidatura segnata da una controversia giudiziaria.

I sondaggi pubblicati nei mesi precedenti hanno mostrato che il sostegno a Le Pen non è venuto meno dopo le decisioni giudiziarie. Questo non significa, tuttavia, che il caso sia irrilevante o che non possa incidere sulla campagna.

L’evoluzione processuale e gli eventuali sviluppi successivi potrebbero avere conseguenze politiche importanti. Per questo motivo, il quadro giuridico dovrà essere seguito con attenzione fino alla definizione delle candidature e all’apertura ufficiale della fase decisiva della campagna.

Un sondaggio non è un risultato elettorale

Il 37% attribuito a Le Pen è un dato significativo, ma va interpretato con cautela. La rilevazione di ottobre è stata condotta online su un campione di 2.004 persone e ha testato diverse configurazioni di candidati. Le percentuali cambiano in funzione dei nomi inseriti negli scenari proposti.

Questa precisazione è essenziale: non esiste un unico risultato valido per ogni possibile combinazione di candidati. La presenza di un esponente centrista, di un candidato socialista o di altre figure può modificare la distribuzione delle preferenze.

Anche la distanza temporale dal voto conta. Tra una rilevazione e le elezioni possono intervenire eventi politici, dibattiti televisivi, decisioni giudiziarie, cambiamenti economici e campagne capaci di spostare una parte dell’elettorato.

Per valutare la solidità della tendenza sarà quindi importante confrontare le prossime indagini, verificare i margini d’incertezza e osservare se il vantaggio di Le Pen si confermerà anche in scenari differenti.

La fotografia attuale restituisce una competizione in cui la destra nazionalista parte da una posizione favorevole nei sondaggi, mentre la sinistra radicale si presenta come un possibile avversario al ballottaggio. Il centro, nel frattempo, deve affrontare la sfida della successione a Macron.

La corsa all’Eliseo è tutt’altro che conclusa. Ma il dato del 37% pone una questione che i partiti francesi non possono ignorare: come costruire una maggioranza alternativa se il Rassemblement National dovesse confermare la propria forza fino al giorno del voto?