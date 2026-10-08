Sondaggi politici, FdI accelera: Pd al 20%, Vannacci si ferma

🌐 Fratelli d’Italia torna a guadagnare terreno e sale al 27,3%, mentre il Partito Democratico scivola al 20%. Il Movimento 5 Stelle cresce ancora e raggiunge il 12,8%. Frenata più netta per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che arretra al 7,6% dopo mesi di crescita. Il quadro dei sondaggi politici restituisce un centrodestra leggermente più forte e un’opposizione alle prese con nuovi equilibri.

Sondaggi politici, la fotografia che cambia le tendenze

La nuova rilevazione sulle intenzioni di voto consegna un segnale politico tutt’altro che marginale: Fratelli d’Italia torna a crescere, mentre il Pd compie un passo indietro molto più pesante. Nel giro di due settimane, il partito guidato da Giorgia Meloni passa al 27,3%, con un incremento di 0,3 punti, mentre i democratici scendono al 20%, perdendo 0,8 punti.

Numeri che, presi singolarmente, potrebbero sembrare oscillazioni fisiologiche. Ma inseriti nella sequenza delle ultime rilevazioni raccontano qualcosa di più interessante: il rapporto di forza tra i due principali partiti italiani torna ad allargarsi.

Il vantaggio di FdI sul Pd raggiunge infatti 7,3 punti percentuali. È una distanza politicamente pesante, soprattutto perché arriva mentre il centrosinistra non riesce a trasformare le difficoltà del governo in un rafforzamento uniforme delle proprie forze.

La fotografia dell’8 ottobre è costruita su una media ponderata delle rilevazioni realizzate tra il 24 settembre e il 7 ottobre, tenendo conto di consistenza dei campioni, data dei sondaggi e metodologia di raccolta. Il dato, quindi, non rappresenta il risultato di un singolo istituto, ma una sintesi delle principali tendenze emerse nelle ultime settimane.

FdI torna a spingere: Meloni riapre la forbice

Il dato più immediato è quello di Fratelli d’Italia al 27,3%. Il +0,3% non è un balzo clamoroso, ma assume un peso diverso se confrontato con l’andamento recente.

Il partito di Meloni torna infatti a consolidare la propria posizione di prima forza politica nazionale, mentre attorno alla sua leadership il centrodestra mantiene una struttura complessivamente competitiva.

La crescita di FdI arriva inoltre in un momento nel quale Futuro Nazionale perde terreno. È proprio questo uno degli elementi più interessanti della rilevazione: parte del movimento che nelle scorse settimane aveva attirato consensi nell’area della destra sembra aver raggiunto una fase di assestamento.

Il risultato è una dinamica che merita attenzione. FdI sale, Futuro Nazionale scende. Non significa automaticamente che ogni voto perso da Vannacci finisca nelle urne di Meloni, perché i sondaggi non permettono di stabilire con certezza i flussi individuali. Tuttavia, la coincidenza temporale rende il fenomeno politicamente rilevante.

Pd al 20%: scatta la soglia psicologica

Se FdI recupera, il vero campanello d’allarme arriva però dall’altra parte dello schieramento.

Il Pd scende al 20%, con una perdita di 0,8 punti rispetto alla precedente rilevazione comparabile. È uno dei dati più pesanti dell’intero quadro e porta il partito esattamente su quella che viene considerata una soglia psicologica cruciale.

Il problema per i democratici non è soltanto aritmetico. Il 20% rappresenta un limite simbolico che rende ancora più evidente la distanza dalla prima forza politica del Paese. Ma soprattutto riapre una questione strategica: perché la debolezza del governo non si sta trasformando automaticamente in consenso per il principale partito dell’opposizione?

È questo il nodo politico che emerge dai numeri.

Il centrosinistra continua infatti a essere davanti al centrodestra se si considera l’aggregazione del cosiddetto campo largo, ma la distanza si riduce. L’aggregato arriva al 43,3%, in calo di 0,3 punti, mentre il centrodestra sale al 41,2%, con un incremento di 0,1 punti.

La fotografia è dunque meno rassicurante per l’opposizione di quanto potrebbe suggerire il semplice confronto tra coalizioni. Il campo largo conserva un vantaggio, ma perde terreno proprio mentre il centrodestra recupera.

M5S in controtendenza: Conte guadagna spazio

Dentro il fronte progressista non tutti arretrano.

Il Movimento 5 Stelle sale al 12,8%, guadagnando 0,2 punti. È una crescita contenuta, ma politicamente significativa perché avviene contemporaneamente alla flessione del Pd.

Il Movimento si conferma così nettamente seconda forza dell’area alternativa al centrodestra e continua a rappresentare un polo autonomo rispetto alla leadership democratica.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra migliora leggermente, portandosi al 6,6%, con un +0,1%. La somma di questi movimenti suggerisce che il calo del Pd non si traduce necessariamente in una perdita complessiva di consenso per l’opposizione: una parte del consenso sembra piuttosto redistribuirsi all’interno dell’area alternativa al governo.

Ed è proprio qui che la partita diventa più delicata per la segreteria democratica. Se il Pd arretra mentre altre forze dell’opposizione resistono o crescono, la discussione non riguarda più soltanto la capacità di contrastare il governo, ma anche chi debba guidare il campo anti-centrodestra.

Vannacci rallenta: la corsa di Futuro Nazionale non è più inarrestabile

Il secondo grande protagonista della rilevazione è Roberto Vannacci.

Futuro Nazionale scende al 7,6%, perdendo 0,2 punti. È un arretramento apparentemente limitato, ma arriva dopo una fase nella quale il movimento aveva costruito una progressione molto più aggressiva.

Il dato assume quindi un valore soprattutto per la direzione del trend.

A inizio ottobre la formazione si era già fermata al 7,7%, interrompendo la lunga serie di avanzamenti. Ora arriva un nuovo segno negativo. In altre parole, non siamo più davanti a una semplice frenata isolata: la crescita sembra essersi trasformata in una fase di consolidamento, con primi segnali di arretramento.

Anche una rilevazione settimanale pubblicata nei giorni scorsi aveva fotografato Futuro Nazionale in discesa al 7,8%, mentre FdI cresceva al 27,7%. La direzione complessiva delle ultime settimane appare quindi coerente: Vannacci perde slancio proprio mentre il partito di Meloni recupera.

Naturalmente, sarebbe prematuro parlare di crollo. Il 7,6% resta un risultato molto significativo per una formazione relativamente giovane. Ma il messaggio politico è evidente: la fase dell’avanzata senza ostacoli sembra essere finita.

Forza Italia si avvicina, Lega stabile

Nel centrodestra, oltre a FdI, i riflettori sono puntati sugli altri due partiti della maggioranza.

Forza Italia scende al 7,3%, con una flessione di 0,1 punti, mentre la Lega resta stabile al 5,6%. Più indietro Noi Moderati si mantiene all’1,1%.

Il dato interessante riguarda soprattutto la distanza tra Forza Italia e Futuro Nazionale: ormai è ridotta a tre decimi di punto.

Solo pochi mesi fa sarebbe stato difficile immaginare una formazione nata attorno alla figura di Vannacci stabilmente collocata a ridosso di una delle forze storiche del centrodestra. Oggi questa posizione è diventata una delle chiavi per leggere gli equilibri dell’area conservatrice.

Ma il sorpasso o il controsorpasso non sono l’unico elemento da osservare. Il vero interrogativo riguarda la distribuzione futura del consenso a destra: se Futuro Nazionale continuerà a perdere terreno e FdI continuerà a recuperare, potrebbe ridursi lo spazio elettorale disponibile per Vannacci.

La vera partita è adesso nel centrodestra

I numeri suggeriscono dunque una situazione molto più fluida rispetto a qualche settimana fa.

Da un lato c’è un FdI nuovamente sopra il 27%, capace di allargare il margine sul Pd. Dall’altro c’è Futuro Nazionale che, dopo mesi di crescita, mostra segnali di raffreddamento.

La Lega resta stabile e Forza Italia è appena sotto Futuro Nazionale. Nel complesso, il centrodestra arriva al 41,2% nella proiezione delle coalizioni, mentre il campo largo si ferma al 43,3%.

Sono numeri che non autorizzano a parlare di una vittoria elettorale già scritta. I sondaggi misurano intenzioni di voto, non voti reali, e possono cambiare rapidamente. Ma indicano con chiarezza una cosa: la distanza tra i due blocchi si sta restringendo.

E questo rende ogni prossima rilevazione particolarmente importante.

Pd, la soglia del 20% può diventare un problema politico

Per il Partito Democratico il 20% è soprattutto un segnale da non sottovalutare.

Il partito resta nettamente davanti ad alcune delle altre forze dell’opposizione, ma il problema è la traiettoria. Perdere 0,8 punti in una singola rilevazione ponderata mentre il principale avversario cresce significa entrare in una fase nella quale ogni decimale può alimentare nuove discussioni sulla strategia.

Il Movimento 5 Stelle, al contrario, sale al 12,8%. Avs raggiunge il 6,6%. Il campo largo nel suo complesso resta avanti, ma al suo interno gli equilibri cambiano.

La domanda politica diventa quindi inevitabile: chi beneficia davvero della debolezza del Pd?

Per ora, almeno in parte, sembra essere il M5S. E questo potrebbe rendere ancora più complessa la costruzione di una coalizione competitiva, perché una crescita delle forze alleate non significa automaticamente una maggiore compattezza del blocco.

La fotografia del 8 ottobre: tutti i numeri

La classifica aggiornata delle intenzioni di voto vede FdI al 27,3%, seguito dal Pd al 20% e dal M5S al 12,8%.

Subito dopo arrivano Futuro Nazionale al 7,6%, Forza Italia al 7,3%, Verdi/Sinistra al 6,6% e Lega al 5,6%. Più distanti Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,7% e Noi Moderati all’1,1%.

Il quadro, dunque, parla di tre movimenti contemporanei: FdI che recupera, Pd che arretra e Vannacci che rallenta.

Ed è proprio questa combinazione a rendere la rilevazione politicamente esplosiva.

Non c’è ancora un terremoto elettorale. Ma c’è qualcosa che può rivelarsi altrettanto importante nel medio periodo: la tendenza che sembrava consolidarsi durante l’estate sta cambiando direzione.

FdI torna a spingere. Il Pd scende fino alla soglia del 20%. Il M5S recupera. Futuro Nazionale, dopo la cavalcata che aveva portato Vannacci al centro della scena, comincia invece a perdere quota.

La partita dei consensi è tutt’altro che chiusa. Ma il vento, almeno in questa fotografia dell’8 ottobre, sembra aver cambiato direzione.