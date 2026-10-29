Formula 1, Montoya incorona Antonelli: «Può battere Verstappen»
🌐 Kimi Antonelli contro Max Verstappen, con una Ferrari pronta a inserirsi nella lotta mondiale. Juan Pablo Montoya immagina una Formula 1 2027 combattuta e indica nel giovane pilota italiano uno dei protagonisti del futuro. L’ex campione colombiano analizza anche il confronto con George Russell e respinge le critiche attribuite a Fernando Alonso sulla qualità dei piloti.
Antonelli e Verstappen, la rivalità del futuro
Il futuro della Formula 1 potrebbe parlare italiano.
Secondo Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, Kimi Antonelli e Max Verstappen rappresentano due dei principali candidati alla lotta per il titolo mondiale 2027.
Una previsione che assume particolare significato considerando la straordinaria stagione 2026 dell’italiano.
Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin del 25 ottobre, Antonelli guida la classifica con 365 punti, davanti a George Russell, fermo a 242, e Lewis Hamilton, a quota 241.
Verstappen occupa invece la quarta posizione con 236 punti.
Al giovane pilota Mercedes basterebbe un nono posto in Messico, indipendentemente dagli altri risultati, per conquistare matematicamente il titolo mondiale.
Ferrari, la possibile sorpresa del 2027
Montoya ritiene che la Red Bull stia procedendo nella direzione corretta.
Ma l’ex pilota colombiano guarda con particolare interesse anche alla Ferrari.
Secondo la sua valutazione tecnica, la monoposto di Maranello possiede caratteristiche positive nella gestione del comportamento dinamico, pur mostrando margini di miglioramento sul piano aerodinamico e della potenza.
Se la squadra riuscisse a intervenire efficacemente su questi aspetti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton potrebbero diventare candidati credibili.
La Ferrari viene quindi indicata come possibile sorpresa, non come favorita certa.
Russell e Antonelli, due modi differenti di guidare
Uno dei passaggi più interessanti dell’analisi riguarda il confronto interno alla Mercedes.
Montoya non considera Russell meno veloce del compagno di squadra.
Individua invece una differenza negli stili di guida.
L’inglese, secondo l’ex pilota, esprimerebbe il proprio potenziale soprattutto con una vettura stabile e prevedibile.
Antonelli sembrerebbe invece particolarmente abile nella gestione di una monoposto più nervosa, attraverso frequenti e precise correzioni del volante.
Questa capacità di adattamento potrebbe rappresentare un vantaggio in determinate condizioni tecniche.
La differenza, secondo Montoya, non riguarda soltanto il talento, ma il modo in cui ogni pilota interpreta il comportamento della macchina.
Alonso e le difficoltà di chi parte nelle retrovie
Montoya interviene anche sulle critiche di Fernando Alonso riguardanti il comportamento dei piloti nelle fasi iniziali delle gare.
Secondo il colombiano, il problema delle collisioni nelle retrovie non può essere ricondotto semplicemente a una presunta mancanza di qualità.
Chi parte nelle posizioni centrali o arretrate affronta spesso situazioni estremamente congestionate.
Numerose monoposto arrivano contemporaneamente alle prime curve, con traiettorie differenti e spazi limitati.
Ne derivano rischi elevati, anche quando i piloti possiedono capacità tecniche importanti.
Montoya riconosce infine ad Antonelli una maturità notevole nella gestione della pressione.
Il giovane italiano avrebbe saputo costruire progressivamente la propria fiducia, senza lasciarsi destabilizzare dalle prestazioni inizialmente migliori di Russell.
La Formula 1 potrebbe trovarsi davanti a un nuovo ciclo generazionale, nel quale Antonelli non sarà soltanto una promessa italiana, ma uno dei riferimenti del campionato.
La sfida con Verstappen e la possibile crescita della Ferrari promettono uno scenario competitivo di grande interesse.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
si ringrazia Thunderpick https://thunderpick.io/blog/exclusive-interview-with-juan-pablo-montoya
© RIPRODUZIONE RISERVATA