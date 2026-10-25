7:38 pm, 25 Ottobre 26 calendario

Ruggeri attacca Marracash: il lusso divide i rapper

Di: Redazione Metrotoday

Enrico Ruggeri replica a Marracash

🌐 Enrico Ruggeri contro Marracash: le dichiarazioni sugli scontri di Milano alimentano una nuova polemica nel mondo della musica. Il cantautore mette in evidenza la contraddizione tra il lusso raggiunto da alcuni artisti e le difficoltà economiche di tanti giovani, richiamando il prezzo dei biglietti dei concerti.

Il caso Marracash divide la musica italiana

Le proteste milanesi continuano a provocare reazioni anche fuori dalla politica.

Dopo il confronto tra Fedez e Marracash, nel dibattito è intervenuto Enrico Ruggeri.

Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il cantautore ha commentato le dichiarazioni del rapper sul rapporto tra protesta e cambiamento sociale.

Ruggeri ha messo in evidenza quello che considera un paradosso: alcuni ragazzi desiderano un benessere economico che artisti affermati possono ormai permettersi.

Marracash durante un'esibizione dal vivo

Il riferimento ai biglietti da 120 euro

La critica ha riguardato anche il costo dei concerti.

Ruggeri ha citato biglietti da 120 euro come esempio della distanza tra il successo economico raggiunto da un artista e le possibilità di spesa di molti giovani.

Il valore richiamato dal cantautore non deve essere interpretato come il prezzo unico o medio certificato di tutti i concerti di Marracash.

Si tratta di un argomento utilizzato all’interno di una polemica pubblica.

Pubblico durante un grande concerto musicale

Marracash e il significato delle sue dichiarazioni

Le parole di Marracash erano state interpretate da alcuni osservatori come una giustificazione delle violenze.

Il rapper ha successivamente precisato di non avere inteso incoraggiare comportamenti violenti.

La sua posizione richiama invece l’attenzione sulle condizioni sociali che possono favorire tensioni e comportamenti distruttivi.

Il confronto riguarda quindi due questioni distinte: la responsabilità di chi commette reati e l’analisi del disagio che può accompagnare determinate forme di protesta.

Vetrine dei negozi di lusso nel centro di Milano

Il cortocircuito tra musica, successo e protesta

Il rapporto tra rap e ricchezza rappresenta da tempo uno dei temi della cultura musicale contemporanea.

Numerosi artisti raccontano la propria ascesa sociale attraverso simboli di successo economico.

Questa narrazione può costituire un esempio di riscatto personale, ma può anche alimentare aspettative difficilmente raggiungibili.

Non esiste tuttavia un rapporto automatico tra consumo di musica e comportamenti violenti.

Enrico Ruggeri durante un concerto

Una polemica che va oltre la musica

Le osservazioni di Ruggeri e le successive repliche rientrano in una discussione più ampia sulle responsabilità pubbliche degli artisti.

Chi possiede visibilità può contribuire a orientare l’attenzione verso problemi sociali.

Ma la notorietà non rende automaticamente più autorevole un’analisi politica o economica.

Il confronto tra Ruggeri e Marracash rimane significativo soprattutto perché mette al centro le contraddizioni tra aspirazioni economiche, disuguaglianze e rappresentazione del successo.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

25 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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