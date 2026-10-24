Elisa difende chi protesta: «Diritti sacrosanti»

🌐 Elisa sostiene i giovani che manifestano per i diritti fondamentali. Alla Festa del Cinema di Roma, la cantante difende la partecipazione civile e la libertà di protesta.

Elisa prende posizione: il diritto di protestare non può essere negato

La musica non vive fuori dalla società e gli artisti non sono obbligati al silenzio quando il dibattito pubblico si accende sui diritti fondamentali. Elisa sceglie di sostenere apertamente chi scende in piazza per manifestare, intervenendo sulle mobilitazioni che attraversano l’Italia e che hanno acceso discussioni e polemiche anche a Milano.

La cantante ha espresso la propria posizione il 23 ottobre 2026, durante la Festa del Cinema di Roma, dove è arrivata per presentare il documentario Kintsugi… e sono la mia opera.

Un’occasione dedicata al cinema si è così trasformata anche in un momento di riflessione civile, con dichiarazioni destinate a inserirsi nel confronto sul diritto di manifestare e sul ruolo delle nuove generazioni.

Elisa ha espresso orgoglio nei confronti delle persone che partecipano alle proteste per difendere diritti che considera fondamentali.

Le sue parole acquistano un significato particolare in una fase nella quale le manifestazioni pubbliche vengono frequentemente raccontate attraverso contrapposizioni rigide: da una parte la rivendicazione dei diritti, dall’altra le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.

Ma questa contrapposizione rischia di essere fuorviante.

In una democrazia, il diritto di manifestare pacificamente e la tutela della sicurezza collettiva non dovrebbero rappresentare valori incompatibili.

«Sosterrei mia figlia»: il messaggio più forte di Elisa

Il passaggio più significativo dell’intervento della cantante riguarda il rapporto con la figlia e, più in generale, la partecipazione politica delle nuove generazioni.

Elisa ha spiegato che sosterrebbe sua figlia se decidesse di scendere in piazza per le stesse ragioni che stanno portando numerosi giovani a manifestare in Italia e nel resto del mondo.

Una dichiarazione che sposta il discorso dal semplice commento sulle proteste a una riflessione sulla responsabilità educativa.

Sostenere un figlio che decide di partecipare a una manifestazione significa riconoscergli la capacità di maturare opinioni e prendere posizione davanti alle questioni collettive.

Non equivale necessariamente a condividere ogni singola scelta, né a rinunciare al confronto critico.

Significa riconoscere che la partecipazione civile può essere parte integrante della crescita personale.

Per molti giovani, la piazza rappresenta ancora uno dei primi luoghi nei quali sperimentare concretamente la cittadinanza democratica.

Milano e le proteste: il confine tra dissenso e ordine pubblico

Le dichiarazioni di Elisa arrivano mentre il dibattito sulle mobilitazioni milanesi richiama l’attenzione sul rapporto tra libertà di espressione e gestione dell’ordine pubblico.

Si tratta di una questione delicata, che richiede di distinguere i diritti dei manifestanti dalle eventuali responsabilità individuali di chi commette violenze.

L’articolo 17 della Costituzione italiana riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La distinzione è fondamentale perché il diritto di manifestare non costituisce una concessione occasionale delle istituzioni, ma una libertà costituzionalmente garantita.

Allo stesso tempo, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto della sicurezza delle persone e della legalità.

Difendere le manifestazioni pacifiche non significa giustificare comportamenti violenti, così come condannare eventuali disordini non autorizza a criminalizzare indiscriminatamente tutti i partecipanti.

Il problema nasce quando il confronto pubblico perde questa distinzione.

Una mobilitazione può essere delegittimata sulla base di episodi isolati, mentre le ragioni di chi manifesta rischiano di scomparire dietro il racconto delle tensioni.

Il risultato è un impoverimento della discussione democratica.

Gli artisti devono restare in silenzio davanti ai conflitti sociali?

La presa di posizione di Elisa riapre un dibattito ricorrente: quale ruolo dovrebbero avere gli artisti quando la società attraversa momenti di tensione?

Secondo una concezione particolarmente restrittiva dell’intrattenimento, cantanti e attori dovrebbero limitarsi a svolgere il proprio lavoro, evitando di intervenire sulle questioni politiche e sociali.

Ma questa separazione appare difficilmente sostenibile sul piano culturale.

La musica ha accompagnato movimenti civili, proteste, rivendicazioni sociali e trasformazioni culturali in epoche e Paesi differenti.

Un artista non perde il diritto di esprimere le proprie opinioni per il semplice fatto di essere famoso.

Naturalmente, la popolarità non conferisce automaticamente autorevolezza su ogni argomento. Le dichiarazioni dei personaggi pubblici possono essere condivise, criticate o contestate.

La loro influenza, però, può contribuire ad ampliare il dibattito e a portare all’attenzione temi che altrimenti rimarrebbero confinati in spazi più ristretti.

Nel caso di Elisa, l’intervento si concentra sul riconoscimento della dignità della protesta pacifica e sul sostegno alla partecipazione dei giovani.

Non emerge un invito a comportamenti illegali o violenti, ma una rivendicazione del valore civile della mobilitazione.

Kintsugi, il documentario che racconta ferite e rinascita

La presenza della cantante alla Festa del Cinema di Roma è legata alla presentazione del documentario Kintsugi… e sono la mia opera.

Il titolo richiama l’antica tecnica giapponese con la quale oggetti in ceramica danneggiati vengono riparati valorizzando le fratture anziché nasconderle.

Un’immagine che assume un evidente significato simbolico: le ferite non devono necessariamente essere cancellate, ma possono diventare parte dell’identità e della ricostruzione.

Il riferimento può essere letto anche in relazione alla sensibilità pubblica dell’artista, da tempo attenta a questioni sociali e ambientali.

La capacità di riconoscere le fratture e trasformarle in occasioni di consapevolezza rappresenta un messaggio che supera il solo ambito artistico.

Una società democratica, del resto, non è una comunità nella quale i conflitti non esistono.

È una comunità nella quale i contrasti possono essere affrontati attraverso strumenti pacifici, istituzioni credibili e confronto pubblico.

Giovani e democrazia: il valore di una piazza che partecipa

Le nuove generazioni vivono in un contesto segnato da incertezza economica, trasformazioni tecnologiche, tensioni internazionali e interrogativi sul futuro.

Molti giovani utilizzano le piattaforme digitali per comunicare le proprie opinioni e organizzare iniziative.

Ma la mobilitazione fisica conserva una dimensione particolare.

Partecipare a una manifestazione significa uscire dallo spazio individuale per condividere pubblicamente una posizione.

La piazza rende visibile una domanda collettiva e costringe le istituzioni a confrontarsi con la sua esistenza.

La partecipazione non garantisce automaticamente che ogni richiesta sia giusta o realizzabile, ma rappresenta un esercizio importante della cittadinanza.

Il rischio nasce quando il dissenso viene interpretato esclusivamente come una questione di ordine pubblico oppure quando la protesta smarrisce la propria natura pacifica.

Entrambe le derive possono compromettere la qualità della democrazia.

Elisa e il coraggio di difendere il dissenso

Le parole della cantante non risolvono le tensioni sociali né forniscono risposte immediate alle questioni che animano le manifestazioni.

Contribuiscono però a ribadire un principio essenziale: la libertà di esprimere dissenso costituisce una componente fondamentale della vita democratica.

Le istituzioni hanno il dovere di garantire sicurezza e rispetto della legge, ma anche quello di consentire l’esercizio delle libertà costituzionali.

I manifestanti, a loro volta, devono assumersi la responsabilità di mantenere le proprie iniziative entro i confini della protesta pacifica.

La posizione espressa da Elisa valorizza soprattutto il coinvolgimento dei giovani, rifiutando l’idea che la partecipazione civile debba essere considerata una forma di irresponsabilità.

Al contrario, l’indifferenza nei confronti delle questioni collettive può rappresentare un problema ben più profondo.

Una democrazia solida non teme le opinioni differenti: teme piuttosto l’incapacità di trasformare il conflitto in confronto.

Il messaggio della cantante assume dunque un significato che supera il momento della dichiarazione pubblica.

In una società attraversata da contraddizioni e disuguaglianze, difendere il diritto di manifestare pacificamente significa difendere uno degli strumenti attraverso i quali i cittadini possono chiedere cambiamenti.

Ed è proprio questo il punto centrale: la protesta non deve essere necessariamente condivisa per essere rispettata come esercizio di una libertà fondamentale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.