Firenze, scambio di salme: 87enne cremato per errore

🌐 Scambio di salme a Firenze, una famiglia scopre pochi minuti prima del funerale che Leonardo Bonazzi, 87 anni, è stato cremato per errore al posto di un’altra persona: l’urna con le ceneri dell’uomo sarebbe ancora contrassegnata con il nome della donna alla quale era destinata. Presentata una denuncia, la famiglia chiede di accertare tutte le responsabilità.

Era tutto pronto per l’ultimo saluto. I familiari erano arrivati in chiesa, insieme ad amici e conoscenti, per accompagnare Leonardo Bonazzi, 87 anni, nel giorno del funerale. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara, nel quartiere fiorentino di Montughi.

Poi, a pochi minuti dall’inizio della funzione, è arrivata una telefonata che ha trasformato il dolore per la perdita in una vicenda ancora più difficile da comprendere.

Il figlio dell’anziano ha scoperto che la salma del padre era stata scambiata all’obitorio di Careggi con quella di una donna e che, a causa dell’errore, era stata avviata alla cremazione. Quando la famiglia è stata informata, il corpo di Leonardo era ormai già stato cremato.

La vicenda, emersa nelle ultime ore, ha aperto una serie di verifiche per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e soprattutto come sia stato possibile che l’identità della salma non venisse correttamente verificata prima della cremazione.

Il funerale era già pronto: poi la telefonata

La scena raccontata dalla famiglia rende ancora più drammatica la vicenda.

Parenti e amici si trovavano già nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, in attesa dell’inizio della messa. Il figlio di Leonardo, Bernardo Bonazzi, avrebbe ricevuto la telefonata circa dieci minuti prima della cerimonia.

La comunicazione iniziale sarebbe stata quella di recarsi urgentemente presso gli uffici della Fratellanza Militare. Lì sarebbe arrivata la notizia impossibile da immaginare: il padre non sarebbe arrivato in chiesa perché la sua salma era stata cremated per errore.

Secondo la ricostruzione della famiglia, due salme destinate a cerimonie differenti sarebbero state confuse durante le procedure all’obitorio. Il corpo di Leonardo sarebbe quindi entrato nel percorso predisposto per l’altra persona, fino ad arrivare alla cremazione.

La scoperta è avvenuta quando ormai non era più possibile rimediare all’errore.

La salma di Leonardo scambiata con quella di una donna

Il punto centrale della vicenda riguarda proprio l’identificazione.

Secondo quanto ricostruito finora, la salma di Leonardo Bonazzi sarebbe stata associata alla procedura funeraria prevista per una donna. Il corpo dell’87enne sarebbe quindi stato preso in consegna e accompagnato verso la cremazione senza che, nelle diverse fasi, venisse rilevata la discrepanza.

È proprio questo aspetto che la famiglia vuole chiarire.

Non si tratta infatti soltanto di capire in quale momento sia avvenuto lo scambio, ma di ricostruire l’intera catena di controlli: dall’obitorio alla presa in carico della salma, fino all’arrivo al crematorio.

La domanda che ora accompagna l’inchiesta è semplice quanto pesante: come è stato possibile che nessuno si accorgesse che il corpo non corrispondeva alla persona indicata nei documenti?

Le verifiche dovranno stabilire se vi siano state violazioni delle procedure e in quale fase si sia prodotto l’errore.

Le ceneri trasferite a Trespiano

Dopo la cremazione, le ceneri di Leonardo sarebbero state trasferite al Tempio Crematorio di Trespiano, dove sono state successivamente custodite.

Ma anche qui sarebbe emerso un particolare che ha aumentato lo sgomento della famiglia.

Secondo la ricostruzione riportata nelle ultime ore, l’urna conterrebbe ancora il nome della donna alla quale era destinata la cremazione.

Un dettaglio che, se confermato dagli accertamenti, potrebbe contribuire a ricostruire la sequenza delle operazioni e a comprendere fino a quale momento l’identità errata sia rimasta associata alla salma.

Nel frattempo, la salma della donna sarebbe rimasta in attesa della cremazione.

La vicenda avrebbe quindi prodotto una situazione paradossale e dolorosissima: le ceneri di Leonardo custodite con il nome di un’altra persona e, dall’altra parte, una famiglia ancora in attesa della procedura funeraria della propria congiunta.

Il dolore della famiglia: “Non abbiamo potuto salutarlo”

Per i familiari, però, il punto più doloroso resta un altro.

Leonardo non ha potuto essere accompagnato nel modo che la famiglia aveva preparato. Il funerale è saltato quando parenti e amici erano già in chiesa e, soprattutto, è venuta meno la possibilità di rivedere l’anziano per l’ultima volta prima della sepoltura o della cremazione.

Il figlio ha raccontato di non aver avuto la possibilità di dare al padre quell’ultimo saluto che aveva immaginato.

È un elemento che va oltre la questione amministrativa o organizzativa. Per una famiglia che ha appena perso una persona cara, il rito funebre rappresenta anche un momento fondamentale per elaborare il lutto, ritrovarsi insieme e accompagnare simbolicamente il defunto nell’ultimo viaggio.

In questo caso, quel momento è stato interrotto a pochi minuti dall’inizio della cerimonia.

Presentata una denuncia: la famiglia vuole capire chi ha sbagliato

Dopo la scoperta, la famiglia ha deciso di rivolgersi a un legale.

L’obiettivo è innanzitutto ricostruire i fatti e individuare eventuali responsabilità. Non vengono escluse iniziative sia sul piano civile sia su quello penale, mentre è stata chiesta chiarezza sulle procedure utilizzate per identificare le salme.

La famiglia vuole sapere chi abbia avuto in carico il corpo di Leonardo, quali verifiche siano state effettuate e se i controlli previsti siano stati realmente eseguiti.

Sono domande che ora dovranno trovare risposta attraverso gli accertamenti.

Anche il Comune di Firenze è chiamato a verificare quanto accaduto, con particolare attenzione alle eventuali responsabilità amministrative e al rispetto delle procedure.

La richiesta dei familiari non è soltanto quella di ottenere una risposta per Leonardo, ma anche di capire se un episodio simile possa ripetersi.

Un secondo errore nei documenti

A rendere ancora più complessa la ricostruzione ci sarebbe anche un’altra anomalia.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, nell’attestato relativo alla morte di Leonardo sarebbe stata indicata una data di decesso non corretta.

Anche questo elemento dovrà essere verificato e inserito nella ricostruzione complessiva.

Se confermato, potrebbe aggiungere un ulteriore tassello alla sequenza di errori che avrebbe preceduto lo scambio delle salme e la successiva cremazione.

Per questo i familiari chiedono che vengano analizzati tutti i documenti e tutti i passaggi compiuti dalla morte dell’87enne fino alla cremazione.

Le verifiche dovranno ricostruire tutta la catena degli eventi

Una vicenda di questo tipo richiede necessariamente una ricostruzione dettagliata.

Occorrerà stabilire quando sia avvenuto lo scambio, chi abbia identificato la salma, quali documenti siano stati associati al corpo e quali controlli siano stati effettuati prima che la salma lasciasse l’obitorio.

Successivamente bisognerà capire come sia stato possibile che l’errore non venisse individuato durante le fasi successive.

È proprio la presenza di più passaggi che rende la vicenda particolarmente delicata.

L’identificazione di una salma non è infatti un singolo momento, ma parte di una procedura nella quale documentazione, contrassegni e verifiche dovrebbero consentire di evitare equivoci.

La famiglia Bonazzi vuole ora sapere in quale punto della procedura qualcosa non abbia funzionato.

Il Comune chiamato a fare chiarezza

La vicenda pone inevitabilmente anche una questione di responsabilità organizzativa.

Il Comune di Firenze, secondo quanto richiesto dai familiari, dovrà verificare se siano state rispettate tutte le procedure previste e se siano emerse eventuali negligenze.

L’obiettivo degli accertamenti sarà anche quello di capire se siano necessarie modifiche o ulteriori controlli per impedire che un errore simile possa verificarsi nuovamente.

Al momento, tuttavia, le responsabilità devono essere ancora accertate. La ricostruzione della famiglia e gli elementi emersi nelle prime ore dovranno essere confrontati con la documentazione e con le verifiche degli enti coinvolti.

È quindi importante distinguere ciò che è stato denunciato dai familiari da ciò che sarà eventualmente accertato nelle sedi competenti.

Una vicenda che lascia aperte molte domande

Lo scambio delle salme di Firenze lascia soprattutto una serie di interrogativi.

Come è stato possibile confondere due persone? Perché la differenza non è stata rilevata prima della cremazione? Quali controlli sono stati eseguiti? E perché, secondo la ricostruzione della famiglia, l’urna avrebbe mantenuto il nome della donna cui era originariamente destinata?

Saranno le verifiche a dover ricostruire ogni passaggio.

Nel frattempo, resta il dolore di una famiglia che aveva organizzato il funerale di Leonardo e che ha scoperto soltanto pochi minuti prima della messa che non avrebbe potuto accompagnare il proprio caro nel modo previsto.

La cerimonia non è stata semplicemente rinviata per un problema organizzativo: la scoperta è arrivata quando la salma dell’87enne era già stata cremata.

Per i familiari, dunque, la richiesta è innanzitutto quella di conoscere la verità.

Capire chi ha commesso l’errore, perché i controlli non lo hanno fermato e come sia stato possibile arrivare alla cremazione della persona sbagliata è ora il passaggio fondamentale.

Solo dopo aver ricostruito l’intera vicenda sarà possibile stabilire eventuali responsabilità.

E per la famiglia Bonazzi rimane una ferita che nessuna spiegazione potrà cancellare: l’ultimo saluto a Leonardo, quello preparato per giorni e atteso insieme a parenti e amici, è stato interrotto quando mancavano soltanto pochi minuti all’inizio della cerimonia.