Zuckerberg, stangata da 25 miliardi: Meta sotto accusa

Meta e privacy, sentenza miliardaria

🌐 Meta condannata a pagare 25 miliardi di dollari per le violazioni delle norme sulla tutela dei consumatori contestate in New Mexico. La sentenza riporta al centro lo scandalo Cambridge Analytica, le dichiarazioni di Mark Zuckerberg e la gestione dei dati personali su Facebook. L’azienda annuncia battaglia legale, mentre cresce la pressione sui colossi tecnologici.

Meta, la condanna miliardaria che scuote Silicon Valley

Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare 25 miliardi di dollari, una delle sanzioni giudiziarie più rilevanti mai pronunciate contro un’azienda tecnologica americana.

La decisione, datata 21 ottobre 2026, riguarda la comunicazione agli utenti delle modalità con cui Facebook proteggeva e utilizzava le informazioni personali.

Secondo il giudice, la società avrebbe adottato pratiche comunicative ingannevoli, inducendo gli utenti a ritenere di possedere un controllo sui propri dati maggiore di quello effettivo.

La decisione arriva dopo un procedimento promosso nel 2021 dalle autorità del New Mexico.

Meta ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso: l’importo non deve dunque essere confuso con una somma definitivamente incassata dallo Stato.

Cambridge Analytica, lo scandalo che non smette di pesare

All’origine della controversia si trova il caso Cambridge Analytica, emerso pubblicamente nel 2018.

La società di consulenza politica ottenne attraverso un’applicazione di terze parti informazioni riconducibili a milioni di profili Facebook.

I dati furono collegati ad attività di profilazione e comunicazione politica, provocando un dibattito internazionale sulle responsabilità delle piattaforme.

Le autorità del New Mexico hanno sostenuto che le dichiarazioni pubbliche di Facebook sulla riservatezza e sulla protezione delle informazioni non fossero coerenti con le pratiche effettivamente adottate.

Il procedimento ha esaminato anche le comunicazioni pubbliche di dirigenti aziendali, confrontandole con la documentazione interna.

Milioni di violazioni contestate

Nel settembre 2026 una giuria aveva accertato oltre 43 milioni di violazioni delle disposizioni del New Mexico a tutela dei consumatori.

Nel corso del procedimento sono state esaminate 29 dichiarazioni pubbliche: 26 sono state giudicate ingannevoli o scorrette.

La vicenda riguarda quindi non soltanto la gestione materiale dei dati, ma la fiducia costruita attraverso le informazioni fornite agli utenti.

Il punto cruciale è il consenso informato: una persona può scegliere consapevolmente come utilizzare una piattaforma soltanto quando dispone di spiegazioni comprensibili e accurate.

La privacy digitale non è più una questione tecnica riservata agli specialisti. Coinvolge direttamente il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni.

Perché la sentenza può diventare un precedente importante

La decisione del New Mexico potrebbe influenzare altre controversie riguardanti le responsabilità delle grandi piattaforme.

Le aziende digitali gestiscono quantità enormi di informazioni, utilizzate per pubblicità, raccomandazioni e personalizzazione dei servizi.

Quando le pratiche aziendali non corrispondono alle aspettative create presso gli utenti, possono emergere controversie relative alle norme sulla tutela dei consumatori.

L’importo stabilito dal giudice dimostra la volontà di attribuire conseguenze economiche significative a comportamenti ritenuti intenzionalmente ingannevoli.

L’esito definitivo dipenderà però dai successivi gradi di giudizio.

Il ricorso di Meta e la sfida della trasparenza

Meta contesta la decisione e sostiene di non aver ingannato gli utenti.

L’azienda richiama i cambiamenti adottati nel tempo nelle pratiche di protezione dei dati e nella gestione della piattaforma.

La controversia coinvolge quindi due posizioni contrapposte: da una parte le autorità che considerano dimostrate le violazioni, dall’altra la società che respinge la valutazione giudiziaria.

Al di là dell’esito dell’appello, la sentenza segna un passaggio importante nel confronto tra potere economico delle piattaforme e diritto degli utenti a conoscere come vengono utilizzate le proprie informazioni.

Il messaggio è chiaro: nell’economia digitale, la fiducia non può essere considerata una semplice risorsa commerciale priva di responsabilità giuridiche.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative