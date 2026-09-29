Elettra Lamborghini e Afrojack, 8 anni d’amore e un matcha indigesto

🌐 La coppia ha celebrato sui social otto anni dall’inizio della relazione e sei dal matrimonio. Ma a conquistare l’attenzione dei follower è stato soprattutto un curioso assaggio di matcha.

Otto anni insieme, sei anni di matrimonio e una sintonia che continua a passare anche attraverso i momenti più quotidiani. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno festeggiato sui social un nuovo anniversario della loro storia, condividendo con i follower fotografie, ricordi e parole affettuose.

La relazione tra la cantante e il DJ olandese, all’anagrafe Nick Leonardus van de Wall, è iniziata nel 2018. Due anni più tardi, il 26 settembre 2020, la coppia ha celebrato il matrimonio a Villa Balbiano, sul Lago di Como. È quindi importante distinguere le due ricorrenze: otto sono gli anni trascorsi dall’inizio della loro relazione, mentre sei quelli dalle nozze.

La dedica di Afrojack

Per celebrare l’anniversario, Afrojack ha pubblicato sui social una serie di immagini che ripercorrono alcuni momenti vissuti insieme a Elettra. Al centro del suo messaggio c’è il rapporto costruito nel corso degli anni, con la moglie descritta come una presenza fondamentale nella sua vita.

Anche Elettra ha voluto ricordare la ricorrenza attraverso i propri canali social, celebrando gli otto anni trascorsi insieme. Una storia cominciata quasi per caso e arrivata, nel giro di pochi anni, fino alle nozze sul Lago di Como.

Il loro incontro risale all’Home Festival di Treviso, nell’estate del 2018. Dopo i primi incontri e un periodo di frequentazione, la coppia ha ufficializzato la relazione e nel dicembre 2019 è arrivata la proposta di matrimonio. Nel settembre dell’anno successivo Elettra e Nick hanno pronunciato il fatidico sì.

La regola degli otto giorni

Negli anni, entrambi hanno raccontato quanto sia impegnativo conciliare il rapporto con carriere che li portano frequentemente in giro per il mondo.

Proprio per questo la coppia ha adottato una particolare regola: cercare di non trascorrere più di otto giorni lontani l’uno dall’altra. Una scelta accompagnata anche da contatti quotidiani, indispensabili quando gli impegni professionali rendono complicato condividere lo stesso spazio. Il tema della distanza e dell’equilibrio tra lavoro e vita privata è stato raccontato più volte dagli stessi protagonisti.

Il primo incontro con il matcha

A rendere ancora più particolare la celebrazione dell’anniversario è stato però un altro contenuto pubblicato da Elettra.

La cantante ha infatti deciso di provare per la prima volta una bevanda a base di matcha, documentando l’esperimento sui social. Dopo aver preparato e mescolato la bevanda, Elettra ha assaggiato il drink lasciando spazio a una reazione decisamente poco entusiasta.

La sua espressione, più eloquente di qualsiasi recensione, ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti. Anche Afrojack ha provato il matcha, mostrando però una reazione più contenuta e dichiarando di non apprezzarne particolarmente il gusto.

Il matcha divide i follower

Come spesso accade quando un personaggio molto seguito esprime un’opinione su un alimento diventato popolare, nei commenti si è aperto un piccolo dibattito.

Da una parte, diversi utenti hanno raccontato di condividere la reazione della cantante, descrivendo il sapore del matcha come particolarmente erbaceo. Dall’altra, non sono mancati i sostenitori della bevanda, pronti a difenderne gusto e caratteristiche.

Il risultato è stato un siparietto social decisamente più leggero rispetto alle romantiche dichiarazioni dell’anniversario, ma capace di attirare rapidamente l’attenzione. Secondo le ricostruzioni delle testate che hanno seguito la vicenda, proprio la reazione al primo assaggio ha finito per diventare uno degli elementi più commentati della giornata.

Otto anni dopo

Tra anniversari, viaggi, impegni professionali e quotidianità condivisa, Elettra Lamborghini e Afrojack continuano dunque a raccontare la loro relazione anche attraverso i social.

Questa volta, accanto alle fotografie romantiche e alle dichiarazioni d’affetto, c’è stato spazio per qualcosa di molto più semplice: un bicchiere di matcha e una smorfia diventata virale.

Un modo decisamente informale per celebrare una ricorrenza importante: otto anni dall’inizio della loro storia e sei anni dal matrimonio.